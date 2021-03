Abogado se ofrece a ayudar a Epa Colombia ante la nueva queja por el cierre de su peluquería

Epa Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

Después de que la empresaria e influenciadora Daneydis Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, denunciara que le volvieron a cerrar una de las sedes de sus negocios porque “es víctima de una persecución”, un reconocido abogado se ofreció a ayudarla con su proceso. Se trata de Augusto Ocampo, quién también es el defensor de Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, y el patrullero Ángel Zuñiga, quien se negó a realizar un desalojo en el sur de Cali a mediados de 2020.

“De nuevo a Epa Colombia le cerraron su peluquería. Se queja porque pese a votar por Claudia López se siente perseguida y pide una segunda oportunidad. Si alguien la conoce que me contacte para poderla ayudar”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.

Ante la publicación, varios usuarios de internet, que no apoyan a la influenciadora, le escribieron a Ocampo para cuestionarlo. Hay un sector de los colombianos que asegura que el cierre de los Centros de Keratinas Epa Colombia se debe a que Barerra no ha cumplido con la ley y que puede que sus productos sean peligrosos.

Ocampo dice que quiere investigar el caso para corroborar si, así como afirma Daneidis, hay un tipo de abuso por parte de las autoridades.

“Me propongo defenderla de algún tipo de arbitrariedad o abuso según lo expone ella. No se trata de patrocinar la burla de normas o leyes, se trata de ser una mano amiga para evitar que haya extralimitación o capricho”, explicó Ocampo a un usuario de Twitter que cuestionó su voluntad de ayudar a Epa Colombia.

La influenciadora asegura que el cierre de sus negocios es una persecución porque, con la denuncia de este 28 de marzo, sería aproximadamente la cuarta vez en los últimos cuatro meses que cierran una de sus peluquerías.

“Amigas, les digo la verdad, aunque yo aparente estar muy bien en las redes sociales, yo estoy muy triste: otra vez me volvieron a sellar la peluquería. No sé qué persecución tienen contra mí, no sé qué es lo que estoy haciendo, pero yo lo estoy dando todo para salir adelante y para demostrar que en Colombia tienen que dar segundas oportunidades. Yo no sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro motivo”, dijo Epa Colombia en sus historias de Instagram.

La influenciadora detalló que cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá se acercaron a su peluquería para cerrarla, sin embargo no reveló por qué motivos ni por cuánto tiempo. Además, agregó que siempre son los mismos cuatro funcionarios distritales los que se acercan a cerrar su negocio.

En medio de su declaración, Epa Colombia aprovechó para hacer un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para pedirle que la apoye con su negocio y no le impida crecer y tener una segunda oportunidad. Barrera reveló que votó por la mandataria capitalina y por eso espera contar con ella.

“No sé por qué Claudia López no me ayuda y no y me da la oportunidad de crecer. Saben algo, amigas, la persecución es muy grande por parte de la Secretaría de Salud. No sé por qué siempre me mandan los mismos cuatro funcionarios. No entiendo, si yo voté por Claudia López por qué tanta persecución y por qué me hacen este daño”, manifestó.

Epa Colombia pide ayuda distrital para abrir su peluquería

Daneidis Barrera agregó que, como ciudadana, tiene derecho a ser escuchada y esto no ha sido posible. También se refirió al crimen que cometió en 2019, cuando, en medio del Paro Nacional de noviembre de ese año, participó en la destrucción de una estación de Transmilenio. Dijo que si parte un vidrio sí obtendría atención, pero solo porque las autoridades buscan “hacerle daño e imputarle delitos”.

Para finalizar, Epa Colombia expuso que el daño más grande se lo están haciendo a sus trabajadores, ya que no pueden trabajar tranquilos a causa de estos cierres constantes.

“No sé qué más hacer, amiga. De verdad, no sé qué más hacer. Mis trabajadores no han trabajado, amiga y no han trabajado porque ellos me volvieron a sellar. Vienen a cada ratico, me colocan personas en la esquina, me mandan la Policía, a funcionarios de la chaqueta roja, amarilla, azul. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién?”

La última vez que a la influenciadora y empresaria le cerraron una de sus peluquerías fue el pasado 13 de marzo. En esa oportunidad, la sede afectada tuvo que cerrar durante diez días porque no contaba con unos permisos de Sayco y Acinpro.

“A mí no me perdonan media. Me cerraron el salón de belleza por cerca de 10 días por no haber pagado Sayco y Acinpro o por una cuestión de bomberos. La verdad no entendí muy bien”, explicó Barrera a inicios de mes.

Días antes de ese problema, Epa Colombia contó a sus seguidores que por fin había conseguido un permiso que requería por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Esa misma entidad también había sellado su negocio en diciembre de 2020, pero al parecer, después de tres meses, logró terminar de formalizar sus negocios y productos.

