Colombia

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

La fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que las convocatorias a foros de discusión son un “juego sucio y racista”

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Aida Quilcué explicó por qué no asiste a debates con José Manuel Restrepo - crédito Reuters y Colprensa
Aida Quilcué explicó por qué no asiste a debates con José Manuel Restrepo - crédito Reuters y Colprensa

Pese a que tanto Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, como su contrincante, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, fueron citados en la noche del miércoles 10 de junio a un debate en plena recta final de la carrera a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, el evento se llevó a cabo únicamente con el exministro de Hacienda, luego de que la líder indígena afirmara que no asistiría a ningún foro.

Momentos antes de iniciar el evento organizado por los medios Portafolio, Canal 1 y Acento Colombia, la candidata a la Vicepresidencia de la República publicó un fuerte mensaje en contra de su oponente para justificar su ausencia en cualquier espacio de deliberación.

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“Señor José Manuel Restrepo @jrestrp, si en los “debates” se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, ahí tiene su respuesta con mucho respeto. Usted no quiere debatir; quiere fanfarronear la “superioridad” que cree tener, y eso es muy diferente (sic)”, escribió en una publicación que hizo desde su cuenta en la red social X.

Aida Quilcué le envió mensaje a José Manuel Restrepo - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué le envió mensaje a José Manuel Restrepo - crédito @aida_quilcue/X

Luego agregó: “Le digo, no es que no entienda ni que no haya visto sus mensajes. Simplemente no me interesa caer en su juego sucio y racista. Sinceramente, estoy enfocada en debatir ideas directamente con el pueblo, compartiendo y convocando a miles de colombianos y colombianas en todo el país, algo que dudo que usted logre por sí solo. Al que le falta entendimiento sobre este país diverso es a usted. El día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos”.

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La determinación de Quilcué corresponde con la negativa del candidato Iván Cepeda a debatir con De la Espriella en presencia de fórmulas vicepresidenciales, especialmente tras las invitaciones que realizó José Manuel Restrepo a realizar debates antes de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio.

“Lo único que nos dejaron fue robarse la plata del pueblo”, afirmó Aida Quilcué en su intervención en Casanare - crédito @Mariano_OspinaP/X

La respuesta de José Manuel Restrepo a Aida Quilcué

Mientras tanto, el candidato a la Vicepresidencia de la República por el movimiento Defensores de la Patria asistió al foro citado por los medios de comunicación mencionados, y decidió responder los duros señalamientos de su contrincante.

Durante el evento y posteriormente en su perfil de X, Restrepo respondió a los señalamientos de “superioridad” y argumentó que el eje de los espacios de discusión era una necesidad de los votantes: “Aida, le respondo con el mismo respeto con el que siempre me he dirigido a usted. Nunca he cuestionado su origen, su identidad ni las comunidades que representa. He cuestionado sus ideas y sus posiciones públicas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia”.

También se refirió a la puntualización que hizo la senadora Quilcué sobre el racismo en su mensaje previo: “Convertir cualquier diferencia política en una acusación de racismo no fortalece el debate; lo empobrece”.

Así le contestó José Manuel Restrepo a Aida Quilcué por no asistir a debate televisado - crédito @jrestrp/X
Así le contestó José Manuel Restrepo a Aida Quilcué por no asistir a debate televisado - crédito @jrestrp/X

“Colombia necesita menos victimización y más discusión de propuestas. Los ciudadanos esperan que hablemos de seguridad, empleo, educación y oportunidades, no de agravios personales ni mentiras”, agregó el economista en su publicación.

De la misma manera, aseguró que la invitación a debatir sigue en pie, pero con argumentos: “Contrastemos visiones de país y permitamos que sean los colombianos quienes decidan. Mientras usted lanza acusaciones en redes, vuelve a dejar una silla vacía en un debate al que los colombianos esperaban verla asistir”.

De esta manera, José Manuel Restrepo respondió a los señalamientos y sumó una polémica más a la hoja de vida de la senadora, que fue blanco de críticas por su trayectoria académica y sus conocimientos en diferentes ramas, especialmente luego de que, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, resurgiera una entrevista de 2022 en la que Quilcué explicó que completó sus estudios hasta octavo grado de bachillerato.

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