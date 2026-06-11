Colombia

Cayó en Medellín alias Zarco, presunto cabecilla del Clan del Golfo y líder sicarial en El Bagre, Antioquia

La detención se registró tras diez meses de investigación conjunta entre unidades del Ejército y la Policía

Guardar
Google icon
Alias El Zarco se estaba refugiando en Medellín, huyendo de las autoridades - crédito Ejército Nacional
Alias Zarco se estaba refugiando en Medellín, huyendo de las autoridades - crédito Ejército Nacional

Uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en Medellín a alias Zarco, señalado como presunto cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial suministrada por voceros del Ejército, la operación se realizó tras diez meses de investigación intensiva, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con la participación de tropas del Batallón de Selva N.° 57 y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín).

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ejército Nacional, la detención se produjo gracias a labores de inteligencia militar y recolección de información que llevó a las autoridades a ubicar al individuo en la capital antioqueña, donde “se había desplazado hasta la capital antioqueña con la presunta intención de evadir a la justicia”, detallaron voceros de la institución.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en El Bagre y Puerto López por confinamientos, desplazamientos forzados y ataques con explosivos - crédito Defensoría / Sitio Web
Alias Zarco es señalado por ser jefe de sicarios del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia, una de las zonas más golpeadas por este grupo armado - crédito Defensoría / Sitio Web

Las investigaciones oficiales señalan que el capturado integraba la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y acumulaba una trayectoria de ocho años dentro de la organización. Su papel habría abarcado desde tareas de inteligencia delictiva y logística hasta la coordinación y dirección de sicarios en el municipio de El Bagre, Antioquia.

PUBLICIDAD

Posteriormente, habría asumido funciones como cabecilla de zona, liderando acciones de homicidio selectivo, intimidación y fortalecimiento del control armado y financiero en la región.

Luego de ascender dentro de la organización criminal, “Zarco” habría asumido un papel fundamental en la planificación y ejecución de homicidios con actos terroristas en contra la población civil, así como otros hechos violentos — que siguen siendo materia de indagación—en aras de ganar control territorial, armado y financiero para el Clan del Golfo.

Tras su captura, los uniformados hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Los militares del Ejército en El Bagre cooperaron con información relevante para la investigación contra alias Zarco - crédito Jair Coll/Reuters
Los militares del Ejército en El Bagre cooperaron con información relevante para la investigación contra alias Zarco - crédito Jair Coll/Reuters

Alias Zarco fue trasladado a El Bagre, Antioquia, y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Desde el Ejército Nacional se mantendrá el despliegue de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de combatir los factores de inestabilidad, proteger a la población y reforzar la presencia institucional en el territorio en el que operó delictivamente “Zarco”.

Siguen los operativos contra grupos armados y delincuenciales en Medellín

Desde principios de junio de 2026, las autoridades de Medellín realizaron 36 allanamientos y capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo, según informaron fuentes oficiales.

La megaoperación, dirigida contra una de las estructuras responsables de homicidios y extorsión en el nororiente de la ciudad, permitió también la incautación de dinero, drogas y tecnología empleada para actividades ilícitas.

Entre los capturados figuran varios presuntos coordinadores de la organización, como Luis Albeiro Mazo (alias La Mica), señalado de operar en Carpinelo y Carambolas; Edison Arbey Castañeda (alias Bedoya), con presencia en el sector de La Esperanza; William Fernando Zapata Vera (alias El Ciego), vinculado a los sectores de Tablones y Carpinelo; y John Fernando Vera Mazo (alias Pirulo), quien habría coordinado actividades en La Aldea y El Compromiso.

Capturados integrantes de grupo delincuencias San Pablo en Medellín - crédito Policía Metropolitana Valle de Aburrá
Capturados integrantes de grupo delincuencias San Pablo en Medellín - crédito Policía Metropolitana Valle de Aburrá

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que “esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad”.

La investigación, que se extendió durante ocho meses y se basó en denuncias de más de diez víctimas, permitió recolectar pruebas suficientes para imputar cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

Según las autoridades, el grupo San Pablo estaría exigiendo pagos extorsivos a cerca de 1.000 comerciantes, con rentas mensuales superiores a 600 millones de pesos. Durante lo que va de 2026, han sido detenidos más de 80 presuntos extorsionistas de esta organización, incluidos seis cabecillas, y se han incautado armas de fuego y otros elementos usados para la comisión de delitos.

Temas Relacionados

CapturasClan del GolfoEjércitoSicariosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro participó en el Consejo de Seguridad de la ONU y habló de Estados Unidos, Israel, crisis climática y migración: su discurso desató críticas

El presidente colombiano inició el miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en el país norteamericano, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Petro participó en el Consejo de Seguridad de la ONU y habló de Estados Unidos, Israel, crisis climática y migración: su discurso desató críticas

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

La fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que las convocatorias a foros de discusión son un “juego sucio y racista”

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

Ahora, los usuarios pueden interactuar con servicios como Gmail, Maps, Calendar y YouTube directamente desde el mismo entorno de navegación

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

En la última jornada, el equipo colombiano se impuso a Venezuela en lanzamientos desde el punto penal con un resultado de 4-2, tras igualar a tres goles en tiempo reglamentario

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

La piloto cerró una participación sobresaliente al ocupar el tercer puesto en la primera salida de la competencia y ubicarse entre las primeras a nivel general

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista