Cayó en Medellín alias Zarco, presunto cabecilla del Clan del Golfo y líder sicarial en El Bagre, Antioquia

Alias Zarco se estaba refugiando en Medellín, huyendo de las autoridades - crédito Ejército Nacional

Uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en Medellín a alias Zarco, señalado como presunto cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial suministrada por voceros del Ejército, la operación se realizó tras diez meses de investigación intensiva, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con la participación de tropas del Batallón de Selva N.° 57 y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín).

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De acuerdo con el Ejército Nacional, la detención se produjo gracias a labores de inteligencia militar y recolección de información que llevó a las autoridades a ubicar al individuo en la capital antioqueña, donde “se había desplazado hasta la capital antioqueña con la presunta intención de evadir a la justicia”, detallaron voceros de la institución.

Alias Zarco es señalado por ser jefe de sicarios del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia, una de las zonas más golpeadas por este grupo armado - crédito Defensoría / Sitio Web

Las investigaciones oficiales señalan que el capturado integraba la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y acumulaba una trayectoria de ocho años dentro de la organización. Su papel habría abarcado desde tareas de inteligencia delictiva y logística hasta la coordinación y dirección de sicarios en el municipio de El Bagre, Antioquia.

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Posteriormente, habría asumido funciones como cabecilla de zona, liderando acciones de homicidio selectivo, intimidación y fortalecimiento del control armado y financiero en la región.

Luego de ascender dentro de la organización criminal, “Zarco” habría asumido un papel fundamental en la planificación y ejecución de homicidios con actos terroristas en contra la población civil, así como otros hechos violentos — que siguen siendo materia de indagación—en aras de ganar control territorial, armado y financiero para el Clan del Golfo.

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Tras su captura, los uniformados hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Los militares del Ejército en El Bagre cooperaron con información relevante para la investigación contra alias Zarco - crédito Jair Coll/Reuters

Alias Zarco fue trasladado a El Bagre, Antioquia, y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Desde el Ejército Nacional se mantendrá el despliegue de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de combatir los factores de inestabilidad, proteger a la población y reforzar la presencia institucional en el territorio en el que operó delictivamente “Zarco”.

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Siguen los operativos contra grupos armados y delincuenciales en Medellín

Desde principios de junio de 2026, las autoridades de Medellín realizaron 36 allanamientos y capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo, según informaron fuentes oficiales.

La megaoperación, dirigida contra una de las estructuras responsables de homicidios y extorsión en el nororiente de la ciudad, permitió también la incautación de dinero, drogas y tecnología empleada para actividades ilícitas.

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Entre los capturados figuran varios presuntos coordinadores de la organización, como Luis Albeiro Mazo (alias La Mica), señalado de operar en Carpinelo y Carambolas; Edison Arbey Castañeda (alias Bedoya), con presencia en el sector de La Esperanza; William Fernando Zapata Vera (alias El Ciego), vinculado a los sectores de Tablones y Carpinelo; y John Fernando Vera Mazo (alias Pirulo), quien habría coordinado actividades en La Aldea y El Compromiso.

Capturados integrantes de grupo delincuencias San Pablo en Medellín - crédito Policía Metropolitana Valle de Aburrá

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que “esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad”.

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La investigación, que se extendió durante ocho meses y se basó en denuncias de más de diez víctimas, permitió recolectar pruebas suficientes para imputar cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

Según las autoridades, el grupo San Pablo estaría exigiendo pagos extorsivos a cerca de 1.000 comerciantes, con rentas mensuales superiores a 600 millones de pesos. Durante lo que va de 2026, han sido detenidos más de 80 presuntos extorsionistas de esta organización, incluidos seis cabecillas, y se han incautado armas de fuego y otros elementos usados para la comisión de delitos.

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