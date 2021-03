Estas son las nuevas rutas de SITP en Suba, Chapinero y Ciudad Bolívar

Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. - Colprensa.

Desde el pasado 23 de marzo, Bogotá cuenta con dos nuevas rutas de SITP (Sistema Integrado de Transporte). Con el objetivo de beneficiar a más de 15.000 ciudadanos, los nuevos recorridos conectan a las localidades de Suba, Chapinero y Ciudad Bolívar. Así lo informó la Alcaldía de Bogotá.

Para acceder a los dos nuevos servicios de movilidad, el funcionamiento de las tarjetas ‘Tu llave’ será igual, sin embargo, la empresa TransMilenio invita a los ciudadanos a personalizar su tarjeta. De acuerdo con la entidad, la personalización del plástico hace que los usuarios de dicho medio de transporte tengan beneficios. Entre los aspectos positivos que ofrece la tarjeta ‘Tu llave’, a nombre propio, está el costo de 0 a 200 pesos de transbordos, en lapsos de tiempos de máximo 110 minutos. Así mismo, dos viajes de crédito renovables, y la posibilidad de bloquear la tarjeta en caso de pérdida o robo.

C117 Villa Cindy – A117 Chapinero

Esta ruta estará disponible de lunes a sábados, de 4:00 de la mañana a 11: 00p.m, y los domingos y festivos de 5:00 a.m. a las 10:00 p.m. De acuerdo con la explicación de TrasnMilenio, los usuarios que solían tomar la ruta provisional de ZP-314, podrán modificar su viaje y usar directamente la C117.

La ZP-314, dejará de funcionar el próximo sábado 27 de marzo. La nueva ruta, identificada como la C117, y con e color amarillo, tendrá como destino fina a Villa Cindy en la localidad de Suba, y recorrerá las vías entre la Avenida Carrera 15, Unicentro, la Avenida Calle 127, Bulevar Niza, la Avenida Suba, el Portal Suba y la Calle 139, por La Gaitana.

Cuando esa misma ruta se identifique con el código A117 y el color azul, el bus se dirigirá a Chapinero, para recorrer la Calle 139, por La Gaitana, la Avenida Suba pasando por Bulevar Niza, la Avenida Carrera 15, por Unicentro y la Calle 67, pasando por la Universidad Pedagógica.

C615 Villa María – H615 Arborizadora Alta

La otra ruta que entra en vigencia es la C615 Villa María – H615 Arborizadora Alta. Este recorrido estará a disponibilidad de la ciudadanía de lunes a viernes de 4:00 a.m, hasta las 10:00 p.m. Los sábados estará abierta desde las 4:00 a.m, hasta las 9:00 p.m, y los domingos y festivos desde las 5:00 a.m, hasta las 8:00 p.m.

Este recorrido entrará en reemplazo de la ZP-536 y las ZP-581 que, también, dejarán de funcionar desde el sábado 27 de marzo.

Cuando el destino de la ruta sea Villa María en la localidad de Suba, los usuarios podrán ver el código C615 y el color amarillo, y atravesarán las vías de la Avenida Villavicencio, pasando por Candelaria; y el Portal Américas, y la Avenida Cali, pasando por el centro comercial Hayuelos y el barrio Aures II.

Si por el contrario, el código es el H615 y el tablero es de color naranja, su destino será Arborizadora Alta. El recorrido comprenderá las vías de la Avenida Cali, pasando por el centro comercial Hayuelos; y el Portal Américas, y la Avenida Villavicencio, pasando por Candelaria y San Francisco.





Seguir leyendo: