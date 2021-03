Critican a la Alcaldía de Bogotá por el bajo número de pruebas para rastrear covid

Personal sanitario fue registrado al realizar pruebas rápidas de covid-19 EFE/Francisco Guasco

Por medio de su cuenta de Twitter, la concejala Susana Muhamad dio a conocer un llamado de atención tanto a la Alcaldía y a la Secretaria de Salud respecto a las cifras de vacunación y de rastreo de covid19 en la ciudad.

De acuerdo con lo denunciado por la cabildante de la Colombia Humana-UP, “aquí solo se le está haciendo pruebas al que tiene síntomas, al que la pide y al que se enferma. Nuevamente sin vigilancia epidemiológica decidimos levantar la calamidad pública, aquí se acabó la pandemia en Bogotá al parecer”.

Además, indicó que el ritmo de vacunación en la ciudad ha sido muy lento, afirmando que Bogotá tiene 80.000 vacunas guardadas.

“Bogotá tiene la capacidad que, vacuna que llega, vacuna que pone. Si el Gobierno Nacional no da suficientes vacunas, es problema del Gobierno Nacional “, aseveró la concejal.

Muhamad, agregó que, además, se debe realizar una corrección en las cifras arrojadas por Salud Data, en las que se indica el avance de vacunación sobre el 70%, cuando en realidad debería ser sobre el 100%, pues es lo más adecuado para mostrar el avance real sobre el total de la población.

“Vimos en Salud Data, que supuestamente, vamos aproximadamente en el 3.8% de la vacunación, cuando vimos los porcentajes, nos dimos cuenta que esta cifra no está bien. Y no está bien porque está tomando el 70% o sea que el 3.8% es del 70%, pero lo que salud Data debe reflejar es el porcentaje sobre el total de la población para llegar al 70%, que es la inmunidad de rebaño, la cifra real no la podemos compararla con porcentajes de denominadores diferentes. La cifra real de vacunación, hoy en el distrito el 20 de marzo es del 2.8%”, recalcó la concejala.

En Bogotá no se hace vigilancia epidemiológica. Tenemos un ritmo de vacunación muy lento ¿por qué distrito tiene vacunas guardadas? Y estamos relajando las medidas cuando se viene Semana Santa. ¡¡Ojo!!! que no termine en nuevos cierres y colapso @SectorSalud @AlejandroGL2014 pic.twitter.com/eLgyVZ15f0 — Susana Muhamad (@susanamuhamad) March 21, 2021

Sobre esta situación también se pronunció el epidemiólogo, Luis Hernández, quien ha hecho pública la denuncia de bajas de pruebas en la capital del país.

El pasado 18 de marzo, el médico aseguró desde su red social de Twitter que Bogotá ha venido bajando el número de tamizajes para COVID-19 . De casi 20.000 diarios en enero se pasó a 6.000 diarios en marzo.

“Personas con síntomas siempre deben aislarse; se está detectando una gran cantidad de personas asintomáticas, comportémonos como si todos fuéramos portadores del coronavirus”, dice Luis Jorge Hernández, médico salubrista.

Bogota @SectorSalud ha venido bajando el número de tamizajes para Covid 19, de casi 20 mil diarios en enero se pasó a 6 mil diarios en marzo : No se puede bajar la guardia y menos ante la expectativa de un 3 pico. El PRASS o DAR debe funcionar bien. @MinSaludCol @INSColombia pic.twitter.com/DQ8XCxGkra — Luis J. Hernández (@ljhernandezf) March 18, 2021

Tras la polémica que han causado las dos observaciones, desde el Distrito responden que no han bajado realización o toma de las pruebas y lo que pasa es que las persona están acudiendo menos a practicárselas y omiten el llamando a sus EPS a solicitarlas.

Sin embargo, el doctor Luis Jorge Hernández agregó que, “este por ciento debe estar por debajo de uno. Sin embargo, hay localidades que ya están por encima de 0.5 y está girando alrededor de 1.0”, por lo que hizo un llamado para continuar haciendo más rastreo e identificar contactos a partir de los casos. “Aislarlos, identificarlos y hacer cordones sanitarios. Aislamiento selectivo y sostenible”, indicó el salubrista.

Por su parte, la secretaria de Salud señaló que la ciudanía no está acudiendo a los puntos de salud ni están reportando a las EPS.

Y con respecto al avance en la vacunación, indicó que las personas entre 60 y 79 años ya están siendo inmunizadas, pues la ciudad recibió 54.202 dosis de Sinovac y 14.004 de Pfizer para avanzar en la etapa dos de vacunación.

Por su parte, el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, explicó que en el caso de las personas mayores de 80 años institucionalizadas, es decir, aquellas que se encuentran en centros de protección de adultos mayores, hospitales, cárceles y otros, que ya recibieron su primera dosis, desde el pasado viernes están siendo vacunadas con la segunda aplicación, completando así su inmunización.

“Los mayores de 80 años que aún no han no recibido su primera dosis pueden acercarse a cualquier punto de vacunación para iniciar su inmunización. En Bogotá, el 80% de esta población ya fue vacunada con la primera aplicación de Sinovac”, aseguro el secretario.

