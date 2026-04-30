Polémica por recolección de firmas para la Asamblea Constituyente durante acto de Alianza Verde: “No es la posición oficial del partido”

La Alianza Verde y el equipo de Iván Cepeda firmaron un acuerdo que excluye oficialmente el respaldo a la iniciativa constituyente impulsada por sectores afines al Gobierno - crédito Prensa Iván Cepeda

La Asamblea Nacional Constituyente vuelve al centro del debate político colombiano tras la polémica generada durante el acto de adhesión de la Alianza Verde a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Durante el evento oficial realizado el 29 de abril, pese a que el acuerdo entre ambas partes excluía el respaldo formal a este mecanismo, se detectó la presencia de asistentes recogiendo firmas para promover la iniciativa, lo que causó inquietud y reactivó tensiones internas.

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La controversia surgió porque, durante el acto, hubo personas reunidas alrededor de planillas tituladas “Formulario para la recolección de firmas (apoyos) para mecanismo de participación ciudadana: Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, según imágenes y testimonios recogidos por La FM y El Tiempo.

Firmas Asamblea Constituyente Alianza Verde - crédito Captura de Pantalla La FM/Prensa Iván Cepeda - X

Esas planillas aspiraban a reunir 2.064.535 firmas válidas del total del censo electoral, que asciende a 41.290.700 ciudadanos.

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El llamado a recolectar firmas coincidió con la convocatoria pública del presidente Gustavo Petro, quien promueve la Asamblea Nacional Constituyente como vía para sacar adelante reformas sociales. Petro sostiene que estas reformas han encontrado obstáculos en el Congreso y otras ramas del poder, según ambos medios.

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a fallo del Consejo de Estado sobre traslado de los fondos de pensiones - crédito @petrogustavo/X

Posturas y aclaraciones sobre la Constituyente

El senador Ariel Ávila (Alianza Verde) aclaró a La FM que “el partido Alianza Verde no apoya ninguna iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente y así quedó estipulado” en el acuerdo programático.

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El congresista subrayó que este compromiso fue sometido a votación interna, por lo cual ningún miembro del partido puede promoverlo formalmente.

El acuerdo excluyó la posibilidad de modificar la Constitución Política de 1991 - crédito Prensa Iván Cepeda

Por su parte, la codirectora de la colectividad verde Carolina Espitia enfatizó a El Tiempo que “esto no tiene que ver en ningún caso con una posición oficial del partido”. Espitia relató que pidieron a las personas que retiraran las planillas y recalcó que los militantes, “como ciudadanos”, pueden actuar por cuenta propia, ya que la Constitución permite la promoción de mecanismos de participación popular.

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El exministro Juan Fernando Cristo, figura influyente en la campaña de Cepeda, aseguró a la prensa nacional que “no estamos trabajando en la recolección de firmas, lo hemos reiterado una y otra vez”. Cristo insistió en que la prioridad es un acuerdo nacional y tramitar las reformas a través del Congreso.

Iván Cepeda, por su parte, sostuvo desde el Congreso que la prioridad es avanzar hacia consensos nacionales. A pesar de estas declaraciones, la presión por parte del jefe de Estado para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente se ha mantenido.

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La bancada mayoritaria del Partido Alianza Verde se reunió el miércoles 22 de abril con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al que apoyarán en primera vuelta - crédito @BecerraGabo/X

Detalles del pacto Cepeda-Alianza Verde

Según información recopilada por El Espectador, el acuerdo entre el candidato del Pacto Histórico y la Alianza Verde fue fruto de intensas negociaciones. El punto más controversial implicó definir la postura frente a la Asamblea Nacional Constituyente.

Representantes del partido, como Jaime Raúl Salamanca, Duvalier Sánchez, Andrea Padilla y Ariel Ávila, así como miembros del círculo de Cepeda, entre ellos Gabriel Becerra, María José Pizarro y Juan Fernando Cristo, participaron en estos diálogos.

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Ambos bloques buscaron un equilibrio para mantener la alianza sin romper con el presidente Petro, pero también sin generar malestar entre sectores de centro.

Finalmente, se acordó que no habrá respaldo explícito a una iniciativa constituyente impulsada por el Ejecutivo, aunque se deja abierta la opción para que este tipo de propuestas surja desde la sociedad civil si las reformas sociales tropiezan en el Congreso.

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Escisión y reproches en Alianza Verde tras decisión de respaldar candidatura de Iván Cepeda - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Colprensa - Germán Forero - @MirandaBogota/X

Pese a ello, el pacto no resolvió todas las discrepancias. Algunos sectores de la Alianza Verde aún muestran reservas, y se han planteado posibles respaldos a otras candidaturas, como la de Angélica Lozano y Catherine Juvinao con Claudia López, o Katherine Miranda con Paloma Valencia.

Según los estatutos del partido, la única excepción formal sería el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, a quien se contempló una eventual escisión de la colectividad independiente.

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Durante la presentación pública de la alianza, Cepeda agradeció el apoyo recibido por la Alianza Verde, lo que refuerza el entendimiento entre partes, aunque persista la división sobre el camino de las reformas y la Asamblea Nacional Constituyente.

El escenario revela que, dentro del equipo de Iván Cepeda, la búsqueda de consensos políticos y la reforma desde el Congreso marcan la hoja de ruta principal, mientras los debates en torno a la vía constituyente y los desafíos internos continúan presentes.