Estas son las estatuas dedicadas a íconos de la música vallenata que se convertirán en destino turístico en Valledupar

La ciudad de Valledupar celebrará este 1 de mayo la develación de esculturas en bronce dedicadas a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América, en un acto que reunirá a figuras de la música y la cultura local en el Ecoparque Río Guatapurí, como parte de los homenajes centrales del Festival de la Leyenda Vallenata - crédito Alcaldía de Valledupar / Instagram

La tarde del 1 de mayo marcará un momento especial en Valledupar: se develarán en el Ecoparque Río Guatapurí tres esculturas en honor a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América.

El acto, organizado por la Alcaldía a través de la Oficina de Cultura, comenzará a las 5:00 p. m. y contará con la participación de personalidades del ámbito cultural y musical.

PUBLICIDAD

Las piezas, de gran realismo, fueron creadas por el escultor Jhon Peñaloza Almanza, quien suma más de 25 años dedicado a la escultura figurativa. El artista, formado en la Escuela de Bellas Artes, es reconocido por obras que inmortalizan a figuras centrales del folclor vallenato, como Leandro Díaz, Rafael Escalona y Diomedes Díaz.

El proceso de elaboración duró cerca de tres meses. Peñaloza Almanza eligió el bronce como material principal, debido a que, en sus palabras, “la durabilidad y resistencia permiten que la memoria de estos artistas perdure en el tiempo”. Además, el escultor puso especial atención en los rasgos y detalles de los homenajeados, cuidando su imagen y la pulcritud con la que se presentaban en vida.

PUBLICIDAD

Las esculturas fueron realizadas por el escultor Jhon Peñaloza Almanza que ya realizó obras como las de Leandro Díaz, Rafael Escalona y Diomedes Díaz - crédito Alcaldía de Valledupar

Cada escultura fue realizada a escala natural, respetando las proporciones y estatura original de Romero y Orozco. El peso estimado es de 200 kilogramos por figura. El conjunto reposa sobre un pedestal de porcelanato negro que, “resalta la elegancia y el contraste con el bronce, brindando un escenario digno de su trayectoria artística”.

Este homenaje se realiza dentro de la agenda de la 59.ª edición del Festival de la Leyenda Vallenata, que se extiende del 29 de abril al 2 de mayo. En esta ocasión, la organización decidió dedicar el certamen a la carrera y legado del Binomio de Oro de América, agrupación clave en la historia del vallenato.

PUBLICIDAD

A la ceremonia asistirán el propio Israel Romero y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, acompañados por invitados del sector musical y cultural. Para la ciudad, el acto representa un reconocimiento a dos figuras que marcaron el rumbo del género y contribuyeron a su proyección nacional e internacional.

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 está dedicado a los creadores del Binomio de Oro de América - crédito Festival Vallenato Oficial / Instagram

Además, Israel Romero recibió el título de Rey Vitalicio del Festival de la Leyenda Vallenata durante la apertura de la edición 59 del evento. La distinción reconoce su extensa trayectoria, su influencia en el vallenato y su papel como cofundador de Binomio de Oro de América, a pesar de no haber obtenido el primer lugar en la competencia profesional de acordeón.

PUBLICIDAD

Para la presente edición, la organización también programó una presentación estelar de Silvestre Dangond, Guayacán Orquesta y Jean Carlos Centeno, sumando así un atractivo de primer nivel a las actividades centrales.

La jefa de la Oficina de Cultura, Yanelis González, enfatizó la relevancia del evento. Invitó a residentes y visitantes a sumarse a la develación, señalando que “este homenaje no solo exalta la memoria de los homenajeados, sino que fortalece la identidad colectiva y musical de Valledupar”.

PUBLICIDAD

También durante el Festival de la Leyenda Vallenata, Israel Romero fue coronado como rey vitalicio - crédito Alcaldía de Valledupar / Facebook

El Festival de la Leyenda Vallenata, fundado en 1968, se considera la celebración folclórica más grande de Colombia. Su objetivo es preservar los cuatro aires tradicionales del vallenato: paseo, merengue, son y puya. Cada año, en los últimos días de abril y primeros de mayo, la ciudad recibe a miles de turistas y artistas que participan en concursos y actividades culturales.

La jornada no solo será un acto de homenaje, sino también una oportunidad para fortalecer el turismo cultural en la región. El Ecoparque Río Guatapurí, sede de la ceremonia, se consolida como un espacio emblemático, donde los fanáticos del vallenato podrán visitar de manera continua y gratuita las figuras de los grandes juglares.

PUBLICIDAD

Desde la Oficina de Cultura se destaca que este tipo de iniciativas ayudan a mantener viva la memoria de los grandes exponentes de la música vallenata, reafirmando su lugar en la identidad de Valledupar y proyectando esta herencia hacia el futuro.