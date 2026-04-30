Colombia

Estos son los cierres en la carrera Séptima en Bogotá: se adelantan obras viales desde este jueves 30 de abril

El Instituto de Desarrollo Urbano detalló que los trabajos contemplan restricciones entre las calles 112 y 109, pero aseguró que se mantendrá el paso por tres carriles disponibles

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El IDU anuncia cierres parciales en la carrera Séptima de Bogotá desde el 30 de abril, afectando el sentido norte-sur entre calles 112 y 109 - crédito IDU
El IDU anuncia cierres parciales en la carrera Séptima de Bogotá desde el 30 de abril, afectando el sentido norte-sur entre calles 112 y 109 - crédito IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que, a partir del jueves 30 de abril a las 10:00 p. m., se implementarán restricciones viales en la carrera Séptima de Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles 112 y 109, en sentido norte-sur.

La intervención se extenderá durante cinco meses y forma parte de un plan de mejoramiento de infraestructura vial en una de las zonas de mayor circulación del norte de la capital.

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Las obras afectarán de manera directa tanto la calzada rápida como parte de la calzada lenta en ese sector, pero se mantendrán habilitados tres carriles para asegurar el flujo vehicular. Esto significa que, aunque habrá reducción de espacio, no se presentarán cierres totales en la vía, permitiendo que los conductores continúen transitando.

En respuesta a la inquietud sobre posibles cambios en el servicio de transporte público, el IDU aclaró que no habrá alteraciones en rutas ni en los paraderos de buses.

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La restricción de carriles en la carrera Séptima se extenderá por cinco meses como parte de obras de mejora en la infraestructura vial - crédito Alcaldía Bogotá
La restricción de carriles en la carrera Séptima se extenderá por cinco meses como parte de obras de mejora en la infraestructura vial - crédito Alcaldía Bogotá

Los ciudadanos podrán abordar el transporte en los lugares habituales y las rutas seguirán su recorrido normal. Esta medida busca minimizar el impacto de las obras en la rutina diaria de los usuarios.

Rutas alternas

Durante el tiempo que duren los trabajos, los conductores que necesiten tomar la calle 109 hacia el oriente podrán hacerlo sin restricciones. En sentido contrario, de sur a norte, la movilidad no sufrirá modificaciones, lo que contribuye a mantener la dinámica habitual en el corredor.

El inicio de los trabajos coincide con la reciente habilitación de la carrera Novena (avenida Laureano Gómez), entre calles 170 y 193. Esta vía se proyecta como una alternativa para quienes se desplazan por el norte de Bogotá, ya que puede reducir los tiempos de desplazamiento hasta en 35 minutos en sectores residenciales cercanos.

Aunque se prevén demoras, especialmente en horas pico del sentido norte-sur, las autoridades insisten en que la afectación será manejable gracias a la organización de los cierres y a las rutas alternativas. La coordinación entre los diferentes corredores busca evitar mayores congestiones y facilitar el tránsito durante los meses que duren las intervenciones.

Tres carriles del corredor vial permanecerán habilitados durante las obras para mantener el flujo vehicular en la zona norte de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Tres carriles del corredor vial permanecerán habilitados durante las obras para mantener el flujo vehicular en la zona norte de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Desvíos temporales sobre la carrera Séptima por ciclovía el viernes 1 de mayo

Las autoridades de Bogotá dispuesieron una serie de ajustes logísticos para el Día del Trabajo, priorizando la seguridad y la movilidad durante la jornada. Entre las medidas destaca la modificación de la ciclovía, un programa emblemático de la ciudad que habitualmente reúne a miles de personas.

Durante el 1 de mayo, el recorrido habitual de la ciclovía experimentará cierres y desvíos temporales en varios tramos, especialmente en la carrera Séptima, donde está prevista la concentración de movilizaciones laborales. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que estos cambios buscan garantizar el normal desarrollo tanto de las marchas como de las actividades recreativas.

Los ciudadanos que planean participar en la ciclovía deberán tener en cuenta que el tramo comprendido entre la calle 33 y la calle 10 sufrirá modificaciones. Para sortear el cierre en este sector, la ruta alternativa recomendada es tomar la diagonal 40, conectar con Parkway y retomar la ciclovía por la calle 26.

El Idrd aclaró que el horario tradicional de la ciclovía —de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.— se mantiene. Sin embargo, la continuidad de los recorridos dependerá del avance de las concentraciones y del flujo de personas en tiempo real. Sectores adicionales podrían verse sujetos a ajustes operativos conforme evolucione la jornada.

Ciclovía en Bogotá
Los ajustes anunciados buscan equilibrar el derecho a la protesta y el acceso a espacios de esparcimiento, garantizando el orden y la seguridad en la ciudad durante la conmemoración del Día del Trabajo - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades hicieron énfasis en la necesidad de respetar las indicaciones del personal logístico y de tránsito. El objetivo principal es prevenir incidentes donde coincidan ciclistas, peatones y participantes de las movilizaciones. El llamado se extiende a mantener la convivencia y la seguridad en todos los puntos de contacto entre ambas actividades.

La mayoría de los tramos de la ciclovía permanecerán habilitados, salvo aquellos directamente afectados por la presencia de marchas. Desde el IDRD se reiteró que este espacio sigue siendo un escenario para la recreación, la actividad física y el fomento del transporte sostenible, aun en días de alta movilización social.

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