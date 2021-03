Palmeiras retira su oferta para fichar a Rafael Santos Borré de River Plate

La crisis sanitaria y económica que atraviesa Brasil en estos momentos por cuenta de la pandemia del coronavirus se convirtió en un impedimento para el departamento financiero de Palmeiras de São Paulo para fichar al delantero colombiano Rafael Santos Borré.

El delantero atlanticense que milita en River Plate de Argentina era una de las fichas soñadas para hacer parte del actual campeón de América, específicamente a pedido del entrenador Abel Ferreira.

Haciendo referencia a la posibilidad que tuvo Santos Borré de unirse a la plantilla de Palmeiras en condición de agente libre a partir del 1 de julio de este año, el entrenador portugués de 42 años habló sobre la propuesta oficial que le fue hecha al colombiano el pasado 24 de febrero, donde el club verde paulista le ofrecía un contrato por cuatro años que le dejaría 14.7 millones de dólares por cinco años.

Esto dijo el propio Ferreira sobre su interés de contar con el exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal en su nómina:

No esperaré mucho. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo no le llevó dos meses responder. Hay decisiones que debemos tomar... Me gusta que los hinchas conozcan la realidad del club para ajustar expectativas. Vivimos en un contexto difícil. Cuando ganas, las expectativas aumentan. Quiero que firmes a Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, pero quiero que la afición se dé cuenta de que vivimos en un contexto en el que todos tenemos que pensar con mucho cuidado lo que vamos a hacer