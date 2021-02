Escuchó al corazón antes que al dinero: Borré le dijo que no a Palmeiras y continuará con River Plate tras rechazar jugosa oferta

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - River Plate v Palmeiras - Estadio Libertadores de America, Buenos Aires, Argentina - January 5, 2021 River Plate's Rafael Santos Borre in action with Palmeiras' Matias Vina Pool via REUTERS/Marcos Brindicci

Rafael Santos Borré se pudo haber ido con su pase al ‘Brasileirão’, pues su contrato se lo permite, pero decidió mantenerse firme con el club argentino y continuará por más tiempo en River Plate.

El delantero barranquillero de 25 años renunció a una jugosa oferta del fútbol brasileño por parte del club Palmeiras de São Paulo, pero convencido de que está en su mejor nivel en el fútbol argentino y en agradecimiento con el equipo ‘Millonario’ le dijo que no a ser transferido.

Se trata de una oferta por 10 millones de dólares que le hizo Palmeiras al astro colombiano con pasado en Deportivo Cali, Atlético de Madrid y Villarreal. De haber dicho que sí, Borré hubiera tenido garantizados por lo menos los 10 millones de dólares de salario durante cinco años de contrato con el equipo brasileño.

Inclusive, con su decisión, el Borré renunció también a un bono de 4.7 millones de dólares en caso de que se hubiera marchado este viernes 26 de febrero con Palmeiras.

De acuerdo con el diario Olé de Argentina, la idea de Borré rechazando la oferta es no perjudicar económicamente a River Plate, pues de haber aceptado, a su actual club no le hubiera correspondido porcentaje alguno de la transferencia, puesto que en la cláusula de su contrato, el Atlético de Madrid tiene el 25 % de su pase y si River Plate no quiere que el jugador salga gratis del equipo, porque tiene contrato hasta junio de este 2021, tendría que pagar una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares al club madrileño.

El medio TNT Sports calificó la decisión del colombiano como “El mejor gol de Borré”, pues argumentan que el jugador hizo lo que casi nadie haría, considerando que en Núñez “no quedaba un peso”.

Sobre su permanencia en el club argentino, Santos Borré tendría en sus planes continuar vinculado por lo menos hasta junio de 2021 y posteriormente utilizar el bono de 4.7 millones de dólares (si Palmeiras se lo sostiene) para dárselo a River y que el equipo se quede con un el restante del porcentaje que le correspondería al ‘Atleti’, a modo de agradecimiento con el club que lo acogió y lo hizo crecer más como deportista.

Del mismo modo, la hinchada se lo agradeció y reconoció su fidelidad como futbolista y sentido de pertenencia con el club. Así se lo expresó Piel de Gallina, una de las cuentas de fans de River Plate vía Twitter:

Lo que vendría sería esperar cómo arreglarían los dirigentes de River con el Atlético de Madrid para pagar los 3′500.000 euros obligatorios por otro 25 por ciento del pase, y cómo avanzan en la gestión de extensión del vínculo del goleador colombiano.

Lo peor que le podría suceder a la dirigencia de River es que no haya un acuerdo y eventualmente Borré se vaya como agente libre el 30 de junio

Así las cosas, Borré no estaría dispuesto a irse del equipo, sin antes dejarle un beneficio económico al club. Así lo dio a conocer el diario argentino Olé:

Rafa también piensa en River. En el club que le dio la posibilidad de relanzar su carrera luego de su traumática experiencia en el fútbol UEFA. Y en el entrenador que lo potenció, con el que tiene una estrecha relación. Borré no quiere dejar la Argentina sin antes garantizarle un ingreso a cambio a la institución que tanto le dio: aun si no renueva y se va libre quiere asegurarle un porcentaje de una futura venta o una suma fija, incluso si esto implica que deba resignar dinero de su bolsillo

Vinculado a River desde la temporada 2017/18, Borré ha disputado 132 partidos y ha anotado 47 goles. Con ‘La Banda’ ya levantó dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, una Copa Libertadores, y una Recopa Sudamericana.

