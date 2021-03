El 65% de los empresarios colombianos estarían dispuestos a comprar vacunas

Imagen de referencia. Una adulta mayor de 80 años siendo inmunizada en el Movistar Arena, en Bogotá. Foto: Colprensa-Sergio Acero.

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas realizó un sondeo en el que evidenció que el 65 por ciento de los empresarios del país estarían interesados en comprar vacunas e invertir en los protocolos para conservarlas y poder usarlas adecuadamente. Este sondeo también mostró que algunos empresarios no confían plenamente en las vacunas, ya que fue una de las razones por las que no accederían a la compra.

En esta encuesta se preguntó que de dónde saldrían los recursos para acceder a la compra y el 28 por ciento afirmó que lo harían a través de créditos bancarios y el 68 por ciento expresó tener los recursos propios para hacer, mientras que el 4 por ciento dijo que a través de proveedores, conoció La FM. Por otro lado, el promedio de empleados que estarían dispuestos a vacunar es de 43.

El 35 por ciento que no pretendería comprar las dosis afirma que debe ser obligación del Gobierno nacional hacerlo, no cuentan con recursos o no confían en las vacunas. “A pesar de que el sondeo arroja un alto interés del sector empresarial en adquirir la vacuna directamente, según las conclusiones de la reunión sostenida con el Ministerio de Salud, el sector privado debe cumplir con todos los protocolos definidos por el Gobierno Nacional: cadena de frío; póliza de alto riesgo si falla la cadena de frío y aplicación por parte de IPS con servicio de vacunación habilitado”, reseñó Acopi.

La FM también conoció que esta asociación expresa claramente la necesidad de complementar la red de aplicación del Gobierno nacional para ampliar la capacidad de vacunación en el país. “Es necesario realizar una validación con los entes territoriales y hacer mesas trabajo para la vacunación”, expresaron.

Entre los requisitos está que solo se aplicarán en Colombia las vacunas aprobadas por el Invima, como Pfizer, Coronavac y AstraZeneca, por ahora. Además el Gobierno no tendría nada que ver con este proyecto ni intervendría de ninguna manera. Los acuerdos y efectos que se den por la vacunación quedan en manos de la empresas; las negociaciones de los privados no podrán competir con las que se hagan por parte del Gobierno, deberá existir indemnidad por parte del sector privado, informando al vacunado quien responde. El privado entrará en un marco contingente diferente al del Gobierno Nacional y se tendrá que firmar un consentimiento al igual que el que emplea la Nación.

Por su parte, la Asociación expresó que hay algunos puntos complicados para cumplir y espera que el Gobierno pueda evaluar esas limitaciones, concluyó La FM.

Por otro lado, tras la insistencia de algunos congresistas y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en cabeza de su presidente, Bruce Mac Master, el Gobierno llevó a cabo una mesa de trabajo con el sector privado para discutir la compra de vacunas contra el covid-19 y apoyar la inmunización a nivel nacional. Sucedió el pasado 17 de marzo.

Y este jueves, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, ahondó en cuáles fueron los panoramas planteados a los representantes de las agremiaciones del país que quieren contribuir con la vacunación en Colombia. Son tres las mesas de trabajo y esto es lo que se discute en cada una de ellas.

Una de las posibilidades es que los empresarios apoyen al Gobierno nacional en lo relacionado con el aumento de la capacidad logística, los puntos de vacunación y los vacunadores. Sobre ello, Muñoz le dijo a El Tiempo que se establecerán las condiciones en las que se vinculará al sector privado y que, en todo caso, será en complemento a la red de vacunación ya disponible.

