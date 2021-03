“No creo que la niña esté muerta”: expareja de la mamá de Sara Sofía, menor desaparecida en Bogotá

En la madrugada de este jueves 18 de marzo fue capturada la madre de la bebé de 23 meses Sara Sofía Galván, de quien no se sabe nada desde el pasado 28 de enero, luego de que su tía, quien tenía su custodia, se la entregara a Carolina Galván, su progenitora.

La pequeña Sara Sofía Galván le fue entregada en el sur de Bogotá a su mamá el pasado 15 de enero para que pasaran unos días juntas tras las festividades de diciembre. Sin embargo, desde el 28 de ese mismo mes la tía no volvió a tener noticias de la menor. Las dos hipótesis que manejan las autoridades ante la desaparición son la muerte y el posterior lanzamiento de su cuerpo al río Tunjuelo, en el sur de Bogotá; y la de que fue víctima de tráfico de menores.

La Fiscalía General de la Nación informó que la mujer fue detenida junto con su compañero sentimental permanente, Nilson Díaz, y en las próximas horas les realizarán la audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías donde tendrán que responder por el delito de desaparición forzada.

Díaz, quien afirma ser expareja de Galván, le dio detalles a Blu Radio acerca de la vida que llevaba la madre de la menor desaparecida. De acuerdo con el hombre, padre de cuatro hijos, la mujer convivió con él y Sara Sofía compartía con sus hijos.

Díaz afirmó que la última vez que vio a la menor fue a finales de enero y, según él, le dijo a Galván que no podía mantener a la niña. “Teníamos una relación sentimental, hasta el 15 de enero que ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable”, dijo el hombre al medio radial.

“La niña estaba bien, súper bien. No comía mucha comida de sal, comía mucha fruta y tomaba mucho líquido”, aseguró el hombre, acerca del estado de salud de la menor durante sus últimas interacciones con ella. “Ella salió bien de la casa”, aseveró.

Además, el hombre afirmó que la mujer se dedicó a la prostitución, incluso, estando en una relación con él. “Muchas veces, para no quedarse en la calle, se tenía que acostar con hombres. Para poder dormir bajo techo”, explicó y recalcó que, después de esto, la mujer dejaba a la menor con el hombre para trabajar como prostituta. “De vez en cuando. Muchas veces salía, me dejaba a la niña y llegaba a altas horas de la noche con plata”, indicó.

Sin embargo, negó la versión de Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, de que él era parte del entramado de prostitución. “Proxeneta es una persona que tiene que cuidar y velar por los derechos de ellas, estar pendiente de ella. Yo en ningún momento fui proxeneta con ella, de antemano, antes de conocerla, andaba en cuentos. A veces se quedaba con otros hombres para no quedarse en la calle”.

La primera versión que, según la entrevista, le dio Galván a Díaz sobre el paradero de la menor fue que se la dio a cuidar a una mujer en Patio Bonito. Después, la madre le dijo al hombre que le había regalado a la niña a una persona en un carro. La tercera versión que Díaz le contó a Blu Radio es que la niña se atoró en un parque y se ahogó. “Dejó que la niña se muriera, la metió en una bolsa y la botó al río”, explicó Díaz, quien negó haber ayudado en ese supuesto escenario.

Sin embargo, el hombre, quien está en poder de las autoridades, afirma que no cree que la menor esté muerta. “No creo que ella tenga el corazón para haberla botado, yo creo que ella la regaló”, aseguró el hombre, quien enfrentaría cargos por desaparición forzosa.

“Al verse en estas circunstancias, en Patio Bonito y de no tener cómo mantenerla, creo que la regaló porque no aparece con la familia. No sé qué motivo tendría ella. No creo que la niña esté muerta. No creo esa versión. A nadie se le pasa por la cabeza eso de tirar a la niña como un perro. Me parece inaudito, eso no lo hace nada”, finalizó Díaz para la emisora.

