Dejan en libertad a hombre que acosó a una mujer en el metro de Medellín

El caso se dio a conocer mediante un video que grabó la víctima del hecho, quien denunció que el hombre, aprovechando la aglomeración en el sistema de transporte, habría tocado sus partes íntimas. La Fiscalía aseguró que, el delito denunciado no se comporta para medida de aseguramiento y aunque seguirá vinculado a la investigación, su libertad causó indignación entre la comunidad.

Este lunes 15 de marzo, Valentina Cano, una mujer de 24 años, fue víctima de acoso sexual en el metro de Medellín, según denunció en redes sociales. La víctima aseguró que mientras iba a visitar a su esposo que se encuentra hospitalizado en una clínica de la ciudad, se vio envuelta en una situación incómoda. La mujer denunció que el bus en el que iba estaba lleno de personas, razón por la que un hombre aprovechó para acosarla, en el trayecto.

“En ese momento, que yo sentí que me tocaron mi vagina, yo mandé la mano para quitarla como pude y no vi quién era. Volví y cogí mi bolsito, cuando ya volvieron y me tocaron, pero más fuerte; cogí mi mano y me toqué y agarre la mano de él, la alcé para poder ver quién era y efectivamente vi que era ese muchacho, ahí fue cuando decidí armar el escándalo”, relató Valentina.