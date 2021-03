Mariana Pajón se consagra bicampeona de la Copa Nacional de BMX

/ Colprensa

Este fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Nacional de BMX en Bogotá, y como era de esperarse, Mariana Pajón, quien lideró la primera válida el pasado sábado 13 de marzo, ganó la segunda este domingo, y se coronó campeona en la categoría Élite Femenina. En el segundo lugar quedó Shanayah Howell, seguida de la antioqueña Andrea Escobar, quien se ubicó en el tercer puesto.

“Repetir es siempre muy importante. El primer día, listo está bien, pero un segundo día significa un reto muy importante y grandes porque uno quiere volverlo a hacer. Lo de hoy fue muchísimo mejor que ayer así que fue muy bueno. Me siento muy bien. Hay cosas por mejorar, pero estoy demasiado motivada. Me ha servido mucho el entrenamiento y el esfuerzo que he hecho. Eso siempre motiva mucho de cara a lo que se viene que es importante”, fueron las palabras de Pajón en Caracol Radio, al llevarse el primer lugar del campeonato.

La bogotana también aseguró en la emisora nacional que con la selección Colombia en este momento se encuentra concentrada en los entrenamientos: “Esta fue una carrera de preparación, obviamente muy importante, pero al fin y al cabo de preparación. Seguiremos concentrados con la selección Colombia. Estaremos entrenando y mucho”.

Por su parte, en la categoría Élite Masculina, el antioqueño Carlos Ramírez se quedó con el campeonato, seguido por el colombo francés Vincent Pelluard, esposo Pajón, y el letón Helvijs Babris.

La jornada contó con la participación de un total de 11 países, más 570 pilotos ‘challenge’ y 82 corredores ‘championship’, que vinieron al país en representación de: Aruba (1 piloto), Bélgica (1), Canadá (1), Chile (6), Dinamarca (2), Ecuador (5), Latvia (4), Perú (3), Suiza (1) y Venezuela (2), además de Colombia (56).

Este fin de semana la pista de Supercross del parque Recreodeportivo El Salitre recibió a los mejores competidores en la válida internacional HC y C1 puntuable para el ranking de clasificación Olímpico de la Unión Ciclística Internacional. FOTO: IDRD

Al ser eventos categoría HC y C1 y entregar puntaje para la clasificación UCI, varios corredores esperan seguir sumando puntos en su ruta hacia su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se entregarán los últimos cupos para las dos válidas de la Copa Mundo UCI de BMX en Bogotá, el 29 y 30 de mayo.

Resumen de la primera válida

La primera Válida de la Copa Nacional de BMX, se llevó a cabo el pasado sábado 13 de marzo, donde, a partir de las 8:00 a.m., competidores femeninos y masculinos, de las categorías Junior y Élite, empezaron sus entrenamientos.

Ya en la pista la competencia fue reñida, pero dejó tres ganadores para Bogotá: Carlos Alberto Ramírez Yepes, en la categoría élite; Sofía Mayerly Díaz Álvarez y Marlon Daniel Moreno Arévalo, ambos en la categoría junior.

Por su parte el Equipo Bogotá obtuvo el cuarto lugar con Andrés Pérez (junior), dos quintos puestos con Nicol Martínez (junior) y María Camila Restrepo (élite) y un sexto lugar, con Ana María Rico (élite).

Mariana Pajón, brilló como es costumbre y se quedó con el primer puesto en la final Élite Femenina. Asimismo, el antioqueño Diego Arboleda obtuvo el primer lugar en la final Élite Masculina, y en la misma categoría, el también paisa, Carlos Ramírez obtuvo el segundo puesto, para obtener el primer lugar este domingo.

El evento fue organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el aval del Ministerio del Deporte, Alcaldía de Bogotá - Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y la Liga de Ciclismo de Bogotá.

