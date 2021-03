“No me diga hampón”, así concluyó la acalorada entrevista de Gustavo Petro con Vicky Dávila en la que habló de su posible gobierno en Colombia

Gustavo Petro, senador y líder de Colombia Humana. Foto: Colprensa.

Durante una álgida entrevista con la Revista Semana y su directora, la periodista Vicky Dávila, el senador, exalcalde, precandidato en las elecciones presidenciales del 2022 y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, reveló varios detalles de su posible plan de gobierno, arremetió contra varios políticos y líderes de opinión y explicó su postura frente a diversos temas de interés coyunturales como la legalización de la marihuana, las relaciones con Nicolás Maduro y mucho más.

El líder progresista comenzó su diálogo diciendo que tiene altas probabilidades de ser presidente de Colombia y nombró una de las frases que más lo caracteriza: “al cambio no hay que tenerle miedo”; el cambio al que Petro se refiere es a él como jefe del Estado colombiano y terminar con un legado de administraciones de “derecha que se fundan sobre la mentira”, expresó el senador, quien, además, le envío mensajes a varios mandatarios del continente, incluido Iván Duque.

“Así fue como pudo triunfar Duque, sobre una campaña sustentada en la mentira, como las de Trump y Bolsonaro”, Petro en Semana.

Álvaro Uribe e Iván Duque

Sus relaciones con Venezuela

El exalcalde bogotano aseguró que en Colombia no hay democracia, se refirió a los 6.402 ‘falsos positivos’ que informó la Jurisdicción Especial para la Paz y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe “se parece muchísimo” a Hugo Chávez.

“El presidente Uribe y el presidente Duque tienen una estrechísima amistad con el presidente de Honduras, que acaba de ser acusado como un gran exportador de cocaína. ¿Significa que el señor Uribe y el señor Duque son narcotraficantes?”, cuestionó Petro cuando Dávila le pregunto si él era amigo del ya fallecido Chávez Frías.

Además, aseguró que el actual líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, es “muy parecido” a Iván Duque, así como Chávez “tenía similares capacidades” a Uribe Vélez. Finalizó esa respuesta diciendo que Venezuela “ha destruido su economía” y Colombia y Estados Unidos han sido participes de esa situación.

FILE PHOTO: Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a ceremony marking the opening of the new court term in Caracas, Venezuela January 22, 2021. REUTERS/Manaure Quintero/File Photo

En un tono más airado, Petro Urrego le dijo a Vicky Dávila que estaba dando a entender que él era amigo de Maduro, reiteró que no lo es y aseguró que antes de lanzar juicios contra países vecinos, si él llega a ser presidente de Colombia “mi justicia es la justicia de Colombia. No la justicia de otro tipo de poderes o intereses económicos”, expresó el excontrincante electoral de Duque en 2018.

“La gente que hoy representa a Maduro no me quiere porque yo represento, dentro del progresismo latinoamericano, una visión completamente diferente a la del Gobierno de Venezuela”, sentenció el senador.

Sobre las extradiciones a EE.UU y la marihuana

El político progresista aseguró que si llega a la Casa de Nariño propenderá porque las extradiciones que se hagan velen por la paz de Colombia y se someta ante la justicia a los narcotraficantes. “No puede ser una negociación con el Gobierno, como hizo Uribe” cuando gobernó a Colombia, precisó el senador, quien dijo que durante una eventual administración suya, si un narcotraficante miente deberá ser extraditado.

Gustavo Petro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Petro calificó como “estupidez” el tema de la no legalización de la marihuana para fines medicinales y lúdicos debido a que, según contó, sin decir nombres, hay familiares de expresidentes que se lucran con estos negocios de manera “legal”, mientras a los campesinos que producen esta planta “les echan bombas”.

Congresistas de las FARC y el proceso de paz

En otros temas, Petro dijo que el gobierno Duque destruyó el proceso de paz, lo que logró que las disidencias de las FARC se fortalecieran. Además, afirmó que el exfiscal Néstor Humberto Martínez influyó en este aspecto “creando testigos falsos y entregando cocaína para acusar a quienes firmaron la paz”.

Néstor Humberto Martínez / (Colprensa - Camila Díaz)

Además, en tono sarcástico, Petro aseguró que si piden a Jesús Santrich y otros militantes de la denominada Segunda Marquetalia en extradición, “¿a quién se los van a solicitar? ¿A Guaidó?”, dijo, mientras añadió que si gana la Presidencia él ayudará para que dichos criminales respondan ante la justicia nacional y norteamericana.

“Con el Estado venezolano hay que recuperar relaciones, porque lo que está causando es sangre y muertos. Le han entregado la frontera a la mafia”, dijo Petro a Semana.

Sobre los más ricos

El precandidato presidencial aseguró que los bancos, durante su gobierno, solo pagarían los impuestos ante la ley y si propone una reforma tributaria, esta propendería por “estimular la producción y debe generar riqueza”.

“(...) Vivimos en un país que es el cuarto más desigual del mundo y los hombres más ricos de América no hacen nada por corregir eso”, expresó Petro haciendo referencia a Luis Carlos Sarmiento, la familia Ardila Lülle y otras familias poderosas del país.

Luis Carlos Sarmiento Angulo

En otros temas, acusó de “delincuente al servicio de intereses económicos muy poderosos” al exfiscal Néstor Humberto Martínez, sobre todo por el caso del ‘Petrovideo’, además, dio a entender que Martínez le robó el celular a Juan Carlos Montes, quien grabó el video incriminatorio, y que terminó en manos de la senadora Paloma Valencia, quien lo difundió y desató una fuerte controversia en el país.

Además, reconoció que, en una eventual victoria suya en Colombia, no sabe si logrará cumplir durante su administración todo lo que tiene pensado para el país. Vicky Dávila le insistió varias veces en que Petro revele si se quedaría por más años en el poder y se desató un ‘rifirrafe‘ entre ella y su entrevistado, a lo que el senador aseguró que el Pacto Histórico es de varios gobiernos.

Por otro lado, Petro habló sobre su paso por la guerrilla del M-19, de alguna manera justificó las actuaciones de ese grupo armado asegurando que tenían “el derecho a la rebeldía”, a lo que Dávila lo cuestionó y, de nuevo, discutieron.

“Me tienes de amigo de Maduro. Me tienes de expropiador. Me tienes de asesino de Mercado. Me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia, porque fui del M-19. No señora. Eso no es cierto”, Petro en Semana.

Ya en un tono elevado, Petro se defendió de varias de las supuestas acusaciones que Dávila le hacía, aseguró que quieren ocultar la realidad. Vicky respondió que no es así, calificó a los militantes de esa guerilla como hampones, Petro dijo que no lo eran y aseguró que la periodista “no tiene por qué entrevistar a un hampón. La libero de esto”, dijo el senador, mientras llamó “hampón” a los gobiernos de Uribe y Duque y finalizó la entrevista diciendo: “Entonces no me diga hampón, porque no lo soy. Gracias, muy amable”.

Tras la publicación de la entrevista del senador en Semana, Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Petro, publicó un trino en el que aseguró que ellos no autorizaron la publicación de dicho reportaje “por falta de garantías” y calificó el hecho como “grave”.

Sin embargo, tiempo después, Hernández borró el tuit en el que se refería al tema, a lo que varios de sus seguidores lo cuestionaron preguntándole la razón y él argumentó diciendo que eliminó sus tuis porque “no le duelen los dedos”.

Gustavo Petro también se pronunció sobre la publicación en su Twitter, pero no hizo referencia a lo dicho por su líder de comunicaciones, sino que, en cambio, compartió el artículo de Semana.