Eduardo Pulgar seguirá en La Picota hasta que la Corte Suprema de Justicia decida si lo llama a juicio

Eduardo Pulgar, senador investigado por supuesto soborno a un juez de la República. Foto: (Colprensa-Alvaro Tavera)

La Corte Suprema de Justicia negó, a través de su Sala de Instrucción, la petición del exsenador Eduardo Pulgar para sustituir y revocar la medida privativa de la libertad en centro carcelario que mantiene al parlamentario en una celda de la cárcel La Picota.

Dicha medida se mantendrá hasta el momento en el que el alto tribunal termine de definir su situación judicial. Lo anterior, teniendo en cuenta que el exparlamentario es el protagonista del escándalo por el intento de soborno a un juez de la República, en Barranquilla.

Según lo informado por esa corporación, la definición podría estar a la vuelta de la esquina, pues la Sala ya cerró la investigación que adelanta en contra de Pulgar por esos hechos, bajo las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias.

Ahora el turno es para los magistrados, que deben valorar los hallazgos y las pruebas como declaraciones y grabaciones de audio y video que todavía está recogiendo, para determinar si son lo suficientemente dicientes como para abrir un juicio en contra del exparlamentario. En caso de llegar a la conclusión contraria, el caso deberá quedar archivado, con lo que Pulgar recuperaría su libertad.

La curul en el senado, en cambio, quedaría por fuera del panorama, pues Pulgar renunció a la misma desde el pasado 10 de febrero a través de una carta enviada al presidente del Senado, Arturo Char, en la cual manifestaba que tomó esta decisión pues, “desde que se me impuso la medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como Senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”.

Se desata el escándalo

Los hechos del aparente soborno de Pulgar se dieron a conocer mediante varias columnas que escribió el periodista Daniel Coronell publicadas en el portal Los Danieles. La primera se tituló ‘Pulgarcito’ y allí Coronell aseguró que un senador le habría ofrecido un soborno a un juez con el fin de ayudar a sus patrocinadores.

El escrito se publicó el 12 de julio de 2020 y reveló además que el presunto delito que cometió el senador en mención habría ocurrido antes de que se reeligiera como legislador.

“El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de la U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osio, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”, escribió Coronell.

La columna también muestra cómo y cuándo se habría ofrecido el soborno, pues el periodista cuenta que fue un día del año 2017 cuando en ese entonces Eduardo Pulgar en su primer periodo como senador invitó a su casa al entonces juez municipal de Usiacurí, en el departamento de Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez.

Esta reunión se dio bajo ciertas sospechas por parte del juez que decidió grabar el encuentro. Coronell en esa primera columna reveló parte del audio en el que se escucha al senador Pulgar hacer una propuesta:

“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad... Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy, pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.

Por estos hechos, y otros audios revelados por Coronell, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación y ordenó la detención preventiva de Eduardo Pulgar el 1 de diciembre del año pasado.

Tras su captura preventiva, el Partido de la U decidió suspender a Pulgar hasta que este no aclarara su situación judicial. De acuerdo con El Espectador, esta acción fue imitada por la Comisión de Ética del Congreso, la cual determinó que el senador no podía ocupar su curul hasta que el proceso en la Corte sea resuelto. “Sin embargo, vale reseñar que ninguna de estas medidas se tomó luego de conocerse los audios en contra de congresista, sino que tardaron varios meses hasta que el alto tribunal actuó”, señaló el diario.

Lo que genera dudas de este caso es que, algo similar sucedió con el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez ya que este fue detenido de manera preventiva por la Corte, luego renunció a su cargo como senador con el único objetivo de que su investigación la tomara la Fiscalía.

Según revela El Espectador, el caso de Uribe pasó a los despachos del ente acusador pues los cargos por los que era señalado no tenían vínculo con su trabajo como congresistas. “Sin embargo, puede que la Corte Suprema mantenga su competencia, dado que los señalamientos en contra del senador Pulgar podrían apuntar a su labor como congresista”, concluyó el diario nacional.

