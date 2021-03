En medio de denuncias y amenazas, así vivió Kika Nieto después del polémico “los tolero” hacia la población LGBT

Foto: @kika_nieto

Erika Nieto, más conocida en Kika Nieto en redes sociales, es una joven influenciadora colombiana que empezó hace varios años a subir videos de retos, estilo de vida y tutoriales de belleza en YouTube logrando un gran éxito y millones de seguidores en redes sociales. Sin embargo, a lo largo de los años, la joven bogotana ha sido protagonista de más de una polémica por sus videos, la más conocida fue aquella que la declaró ante millones de usuarios como homofóbica.

En el año 2018, Nieto realizó un video de preguntas y respuestas, bastante común entre los influenciadores, en ese momento ella ya había manifestado en varias ocasiones que era una joven cristiana muy aferrada a Dios, de hecho, en muchos de sus videos mencionaba la relación que tenía con Él. Por esta razón, uno de sus seguidores le preguntó qué opinaba sobre las personas homosexuales y Nieto respondió el polémico “Los tolero” que desató indignación y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un meme.

Nieto dejó claro que, por su educación cristiana, para ella las relaciones de pareja deberían ser entre hombres y mujeres, pero que ella toleraba a las personas homosexuales porque, de hecho, tenía algunos amigos que pertenecían a la comunidad LGBTIQA+. Sin embargo, la joven no se dio cuenta que su opinión, que para ese momento pareció ser dada desde una posición de superioridad y juzgamiento, o por lo menos así fue tomada por los usuarios de redes, hizo que se volviera tendencia minutos después de publicar el video.

En una entrevista con la Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez para entrevistar a personajes de la farándula, esta le preguntó por los hechos que se dieron ese día justo después de haber publicado el polémico video. “Yo creo que usted le dio publicar a ese video y lo dejó ahí, ¿cuándo se dio cuenta que ese comentario se le había salido de las manos?”.

“Yo subí el video a eso de las 4:00 p. m., a las dos horas yo ya era tendencia número uno y todos los youtubers salieron a decir cosas. Al inicio yo no entendía, me destruí, sentía que el mundo se me vino encima, lloré y salí corriendo de mi cuarto a buscar a mis papás, cuando me calmé y les conté, ninguno supo qué decirme”, recordó Nieto.

La ‘youtuber’ manifestó que recuerda ese día claramente y que todo lo que pasó nunca fue su intención, pero que entiende que la polémica se hizo cada vez más grande porque personas que también tienen mucha influencia en redes salieron en su contra. Kika Nieto también recordó que, después de la polémica causada ella intentó hacer un video aclarando todo, pero “se creó un sesgo, ya muchas personas veían mi nombre y me asociaban con algo negativo, cualquier cosa que yo diga para defenderme la gente lo va a tomar mal”.

Diva Rebeca insistió en varias ocasiones para que la influenciadora expresara nuevamente su opinión sobre el homosexualismo, pero la influenciadora se mantuvo en su posición de que “yo no soy nadie para decirte qué está bien y qué está mal” y resaltó que sí está en contra de la discriminación contra cualquier minoría.

“Mucha gente todavía cree que yo soy, o fui, o seré homofóbica, aunque yo salga siempre a decir lo contrario”.

¿Por qué Kika Nieto se fue de redes sociales?

Nieto habló sobre su problema con Las Igualadas, quienes también se manifestaron en su contra y ella les puso una tutela. “Ellas me estaban diciendo que yo era una asesina de homosexuales, de verdad, decían que mi pensamiento es el mismo que lleva a la gente a matar a los homosexuales, entonces pusimos una tutela por el derecho del buen nombre, porque me estaban diciendo asesina y yo no soy eso”.

Según Nieto, ellas ganaron la tutela porque las palabras de ellas se dieron bajo el marco del derecho a la libre opinión, decisión con la que ella no quedó feliz. Cuando la Diva rebeca le preguntó por el video que inició todo el problema, Nieto confesó que hace unos siete meses tuvo que eliminarlo de su canal porque “otro chico me puso una tutela a mi por ese video, al final lo bajé. El man mandó una cosa gigante en la que decía que ‘Kika Nieto es la nueva Hitler’, él colocó información del holocausto y me comparaba a mí con eso, te lo juro”, manifestó Nieto, tema que generó risas al personaje de Vásquez.

En abril del año pasado, la influenciadora anunció su abandono de redes sociales por un tiempo y, durante su conversación con la Diva Rebeca reveló las razones por las que lo hizo. “A mi me llegan a mi casa notas pesadas de ‘perra te voy a matar, homofóbica’”, confesó Nieto en el video y aseguró que nadie tiene idea del acoso del que ha sido víctima en los últimos años.

Su decisión de salir de redes se dio en un momento muy difícil cuando, por la polémica, le dieron una orden de captura y ella pensó que iba a ir a la cárcel, cosa que la afectó gravemente de manera emocional. “Me iban a llevar presa, hacer pagar multas, afortunadamente no alcancé a estar presa, pero sí hubo una orden de arresto en mi contra”, dijo Nieto.

Vea la entrevista completa aquí: