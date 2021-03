Alzate, el cantante de música popular internacionaliza su carrera: ahora será compositor de la firma Warner Music

Foto: cortesía Colprensa.

El reconocido cantante de temas como Maldita Traición, Copita de Licor y Ya me cansé firmó contrato con la disquera Warner para dar a conocer sus dotes de compositor a nivel internacional.

“Esto ha sido un logro. Yo he trabajado como compositor toda mi vida y parece que llegó la hora de jugar en las grandes ligas; un grande se fijó en mí”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol.

En 2013, Alzate empezó a ser famoso en el gremio de la música popular por Maldita Traición, sobre ella comentó en el noticiero que “fue una canción grabada en medio de una crisis económica mía, yo la cree en mi casa y se convirtió en la canción más importante de la música popular por muchos años”

En pandemia lanzó temas como Desde abajo y Ya no estoy a tus pies, que en menos de una semana llegó a un millón de vistas y Mi venganza, que hizo en compañía del también reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

“Hicimos un super video, se le invirtió demasiado en tiempo y dinero. La grabamos el jueves en una reunión de amigos y el viernes ya la estábamos lanzando y ya era tendencia”, expresó Alzate en Noticias Caracol.

El compositor también expresó que, “es la música la que realmente gobierna los corazones de los fans y no muchas veces un video caro”.





Alzate deja ver su lado más noble y es aplaudido por el gesto que tuvo con un niño que vendía mangos

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante de música popular, Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido artísticamente como ‘Alzate’, mostró el pasado 17 de febrero su lado más humano y dejó ver el noble gesto que tuvo con un niño que estaba vendiendo mangos en la calle. Según el artista, la imagen le trajo recuerdos de su infancia y por eso aprovechó para alegrarle el día al menor.

“¿Qué opinan del personaje que me encontré? A mí me recordó mucho mi niñez”, tituló el cantante en su perfil. El video que tiene una duración de casi cinco minutos, muestra cuando Alzate baja de su camioneta y se dirige a comprar la fruta, no sin antes hablar con el niño que se identificó como Sebastián.

A: ¿A cómo los mangos?

S: A dos mil

A: A dos mil pesitos, ¿quién te los pela?

S: Mi mamá

A: ¿En cuánto todos esos mangos?

S: A 8.000

Al ver que la cuenta no daba porque el niño no sabía sumar muy bien, el cantante bromeó por un momento con el pequeño hasta que este lo reconoció y le aseguró que le gustaba su música. Acto seguido, el intérprete de ‘Maldita Traición’ le preguntó: “Qué quieres ser cuando seas grande?”, a lo que el pequeño respondió con una sonrisa: “cantante”.

El cantautor de 40 años se conmovió porque le recordó cuando era pequeño y se identificó con su historia. Entonces, el artista sumó en total 14.000 pesos por la compra y le propuso comprárselos todos. Sin embargo, antes de terminar la compra se dio cuenta que los zapatos del niño estaban rotos y aprovechó para ofrecerle un ‘negocio’, como él lo llamo.

-Te voy a dar 14.000 por todos, a no ser que hagamos un negocio. Usted le lleva los 14.000 mil a la mamá y yo le voy a dar 50.000 por todo eso. Usted se queda ¿con qué?

-Con el resto

Después de risas, Alzate decidió sacar cien mil pesos (dos billetes de 50.000) y se los entrega al niño para que con eso se compre unos zapatos y pueda jugar fútbol. Le pide que los esconda muy bien y no los deje ver de su mamá, para que con eso pueda comprarse lo que quiera, mientras le da otro billete de 20.000 para que se lo dé a su madre por la venta de los mangos.

