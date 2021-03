Pese a críticas sobre alternancia, la secretaria de Educación de Bogotá señaló que ‘la reapertura no se negocia’

En entrevista exclusiva para el periódico El Espectador, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, se refirió a temas que están en la mira de la opinión pública, como la velocidad en la reapertura de las instituciones educativas, el compromiso de los maestros con el modelo de alternancia, la discusión con los actores sindicales para no frenar la reapertura, la vacunación en el sector educativo y las entregas de dispositivos electrónicos para los estudiantes.

La secretaria afirmó que la reapertura ‘no se negocia’ y que es parte de una decisión distrital por abrir la ciudad luego de un año de confinamiento en la totalidad de los sectores por causa de la pandemia causada por el coronavirus.

El avance de la alternancia en la capital

Como ‘positivo’ calificó Bonilla el compromiso de los maestros y la renovada confianza de los padres de familia en el regreso de niños, niñas y adolescentes, al sistema público de la capital.

La funcionaria subrayó que este marco de acontecimientos cuenta con un factor significativo: hasta el momento de la entrevista no se ha presentado ningún caso por coronavirus en los colegios distritales.

El balance ha sido sumamente positivo. El 100% de los maestros convocados han asistido a los colegios. No hemos tenido casos de Covid-19 en el Distrito, pero cuando se den aplicaremos todos los protocolos definidos. Ya nos está pasando que los papás van y miran y se dan cuenta de que es seguro, entonces piden que su hijo entre la siguiente semana.

Pese a las críticas hechas con respecto a la reapertura de las instituciones educativas en la ciudad, Bonilla afirmó ante El Espectador que el modelo de Bogotá es ‘progresivo’, en sintonía con la ‘lógica de los colegios’.

Destacó que algunas instituciones han solicitado adelantar su reapertura, por lo que la cartera que ella dirige ha tenido que acelerar el paso para cumplir con dichas peticiones.

A veces me dicen por qué no vamos más rápido, y digo que el modelo de Bogotá ha sido muy progresivo, respetando también la lógica de los colegios. No vamos a modificar fechas de corte, pero sí hay colegios que nos han pedido adelantar el regreso, lo que nos ha puesto a correr y a trabajar turnos de 24 horas