Partido Comunes exigió la renuncia de Ministro de Defensa por declaraciones sobre menores en el conflicto

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

El Partido Comunes, antes Farc, se sumó a las declaraciones de rechazo que amplios sectores de la sociedad colombiana han expresado con respecto a las declaraciones emitidas por el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre los menores de edad que habrían perdido la vida en un bombardeo que efectuó el Ejército en zona rural del departamento del Guaviare.

A través de un comunicado público, Comunes solicitó a Molano apartarse del cargo:

Diego Molano tiene que renunciar, por dar la orden y por sus declaraciones. Los niños no son ‘máquinas de guerra’ ni blancos legítimos; usted debe conocer las condiciones antes de dar la orden, ¿fue así?. Debe ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, dicha colectividad afirmó que la renuncia de Molano “no garantizará que esto no vuelva a suceder, si no cambiamos la doctrina de seguridad. No podemos seguir pidiendo lo mismo cada dos años. Esto es un problema estructural en el que, por cumplir ‘resultados’ y vender la idea de ir ganando guerras, se bombardean niños y se ejecutan ‘falsos positivos’.

Comunes, partido político que nació de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc en 2016, exigieron la implementación de lo pactado “en vez de intentar hacerlo trizas; en este se encuentran los mecanismos adecuados para eliminar las causas del Conflicto Armado”.

Molano, quien se hizo presente en la localidad de Chapinero (Bogotá) junto al director general de la Policía Nacional, mayor General Jorge Luis Vargas, en el homenaje que la comunidad realizó al patrullero Edwin Arnoldo Caro Gómez, asesinado a tiros por dos delincuentes, matizó sus declaraciones iniciales.

El ministro utilizó su cuenta de Twitter para señalar que él se refirió a los actuales comandantes de las estructuras criminales, quienes fueron reclutados siendo niños, y terminaron siendo una amenaza contra la seguridad del país.

“Estas son máquinas de guerra: Alias Gentil Duarte: reclutado por las FARC a los 17 años; alias Gabino: reclutado a los 14 años por el ELN. Hoy, estos dos son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas”, dijo Molano.

Un obstáculo en la construcción de la paz

Reclutamiento de menores en Colombia. / Foto de referencia: Colprensa

El reclutamiento de menores en Colombia es uno de los problemas de violencia estructural más agudos que sufre el país.

En septiembre de 2020, uno de los senadores del actual Comunes, Julián Gallo, reconoció que la desmovilizada guerrilla reclutó menores de edad a la fuerza durante los 50 años de conflicto armado en Colombia,

Sin embargo, negó que se tratara de una práctica sistemática. La declaración fue realizada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y transmitida vía Internet en el marco de las audiencias que dicho mecanismo sostiene en la búsqueda de la verdad por parte de los actores del conflicto armado.

Esta situación de los niños no nos hace sentirnos contentos ni orgullosos

Dijo Gallo, quien fue alias ‘Antonio Lozada’ en su trayecto como irregular.

De otra parte, el reclutamiento de menores es utilizado por la criminalidad como manera de enganchar a los jóvenes de sectores deprimidos de ciudades y municipios.

En declaraciones para El Tiempo, Julio César Rengifo, analista del conflicto y defensor de derechos humanos de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho con respecto al reclutamiento en Antioquia, uno de los departamentos con más altos índices de este fenómeno, señaló que “Este año 2021 nos preocupa la situación que se viene dando porque nos llaman las familias, nos llaman los mismos jóvenes frente a lo que están viviendo. Son reclutados o son obligados sus niños, niñas, sus jóvenes a pertenecer y a ser utilizados para estar al servicio de estas bandas criminales”.

Mientras se esclarece la situación en Guaviare, el reclutamiento forzado de menores continúa siendo una brecha que divide a muchos colombianos en la construcción de la paz.

