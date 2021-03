En Cartagena se estarían echando a perder algunas vacunas contra el covid-19 por problemas de asistencia y validación de priorizados

Por otro lado, el Gobierno colombiano informó hoy que recibió en Bogotá un nuevo lote de 99.450 nuevas vacunas, adquiridas mediante negociaciones bilaterales con la farmacéutica Pfizer. EFE/ Ricardo Maldonado/Archivo

Siguen los problemas con la vacunación contra el covid-19 en Cartagena. Luego de que el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, tuviera que retrasar el proceso de inmunización por el mantenimiento de un ultracongelador, el Colegio de Bacteriólogos de Bolívar denunció que algunos de los biológicos se estarían perdiendo por problemas de validación y asistencia de los priorizados para recibirlos.

Alicia Gaviria, presidenta de dicha organización, aseguró que algunas de las personas llamadas a la aplicación de las dosis contra el virus terminan regresando a sus casas sin recibirlas porque, a pesar de pertenecer a los grupos etarios seleccionados para la Etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación, no cumplen alguno de los requisitos que exige el formulario de vacunación o de tajo deciden no inmunizarse.

Según lo dicho por la bacterióloga a RCN Radio, “algunas personas están embarazadas, lactando, fuera de la ciudad, y como esos listados se fueron hace como más de un mes al Ministerio de Salud, no se realiza validación para ver si en ese momento pueden o no aplicar la vacuna o si quieren también, porque hay personas que están en el listado y no dan el consentimiento para aplicar la dosis”. Eso sin contar los que entre el agendamiento y la cita terminan contagiándose con el virus.

El problema con esto, señaló, es que los viales con la sustancia anticovid salen del ultracongelador según las citas programadas para cada día y deben ser usadas durante la jornada, pues se pierde la cadena de frío, lo que las hace inútiles si no se aplican al instante. Con esos problemas, señaló, queda la duda de qué sucede o a cuánto equivalen los excedentes que terminan sin ser aplicados.

En sus palabras, “a mí me llamó la atención el día que me tocó la convocatoria y evidencié la anomalía, me percaté también que para una multidosis de Pfizer deben estar seis personas para ser aplicadas y ese momento no estuvieron si no cuatro, ese remanente no se utiliza. Sería importante tener personas suplentes que se pudieran aplicar la dosis”.

Por ese motivo, Gaviria elevó un llamado para que el Dadis establezca un mecanismo que optimice el uso de los biológicos, evitando su pérdida. “Es importante primero tener la cobertura, segundo hay que tener claro el costo elevando de esta vacuna y lo que significa para la sociedad, cuántos no quisieran aplicarse las vacunas, muchos profesionales de salud que no fueron priorizados en la fase 1, si no en la fase 2”, señaló.

Vacunación en Cartagena. / Dadis

La denuncia se suma a los problemas que tuvo Cartagena durante el fin de semana del 6 de marzo para adelantar el programa de inmunización contra el covid-19 y que, según explicó la directora del Dadis, Johana Bueno, tuvo que ver con los 3.800 biológicos de Pfizer, recibidos el pasado 4 de marzo, que no pudieron ser almacenados correctamente durante el fin de semana porque un ultracongelador requería de mantenimiento por parte del Ministerio de Salud.

“Con las vacunas llegó un técnico que enviaron desde el ministerio para hacer calibración y mantenimiento al ultracongelador. En este sentido y de acuerdo a las instrucciones recibidas, no se podían abrir las neveras donde venían las vacunas, ya que corríamos el riesgo de que la cadena de frío se perdiera y, por supuesto, en aras de poder proteger las vacunas, no las abrimos y no se pudieron distribuir a las distintas EPS“, explicó la funcionaria a Blu Radio.

Si bien el mantenimiento generó un retraso inesperado que se extendió por un total de tres días, que fueron completamente perdidos en términos del proceso de inmunización, Bueno aseguró que, “se armó con las IPS un plan de contingencia para lograr máximo este miércoles la aplicación de estas dosis pendientes”.

Cabe señalar que hasta el martes 9 de marzo, cuando la funcionaria ofreció explicaciones, la capital de Bolívar había recibido 8.338 dosis, de las cuales sólo había utilizado 5.541, dejando para el miércoles 10 de marzo la responsabilidad de aplicar entre 2.797 (si se habla de la diferencia frente al total asignado) y 2.510 (si se compara la cifra aplicada hoy contra el último lote de Pfizer asignado). Para ese día, sin embargo, se logró alcanzar una cifra de 7.995.

La situación le ha valido varias críticas a la directora del Dadis, incluyendo las del Concejo de Cartagena, que en el día de ayer aprobó enviarle una citación para iniciar un debate de control político que tendría por objeto aclarar las dudas que persisten con respecto a la gestión del Plan Nacional de Vacunación en la ciudad amurallada.

Hay que tener en cuenta que la capital de Bolívar también recibió este martes un nuevo cargamento de 18.527 vacunas de Sinovac, que deberán comenzar a ser aplicados en al menos 39 puntos de inmunización de toda la ciudad y para la que se espera una cifra diaria de 2.016 dosis aplicadas, es decir, 726 menos de las alcanzadas este martes.

Al respecto, la directora del Dadis contó que, “ya se hizo la planificación, se hizo la asignación de cuántas vacunas se les va a entregar a cada una de las EPS para la vacunación de la población de 80 años y más. Desde la entidad territorial estaremos haciendo acompañamiento permanente para que este proceso sea un éxito y en el menor tiempo poder inmunizar a toda nuestra población”.

A la fecha, y desde el inicio de la pandemia, Cartagena ha sido el escenario de 57.518 casos de covid-19 de los cuales 77 se presentaron hoy, mientras que se mantienen activos un total de 510. Así, el número de personas recuperadas asciende a 55.994, mientras que el de fallecidos es de 1.014,.

Con ese balance, la ciudad se prepara en este momento para, al igual que Cali o Bogotá, habilitar lugares como el Centro de Convenciones de Cartagena o el centro comercial Mall Plaza para realizar la inmunización masiva de las etapas 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación.

SEGUIR LEYENDO: