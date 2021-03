Pese a la muerte del disidente que lo extorsionaba, alcalde de Cartagena del Chairá no decide si regresará

El alcalde Edilberto Molina evalúa si regresa al municipio para seguir con sus labores. Foto: Informativo Caquetá

Desde hace dos semanas el alcalde Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina, ha tenido que cumplir con sus labores desde la virtualidad, luego de que fuera declarado ‘objetivo militar’ por parte del disidente Albeiro Uribe Moreno, alias Robledo, quien fue abatido por la Fuerza Pública el pasado viernes 5 de marzo.

Según informaron en la emisora Caracol Radio, ‘Robledo’ amenazó al funcionario y tenía un plan para atentar contra su vida, porque Molina se negó a pagar una extorsión, por esa razón tuvo que salir forzosamente de la población.

“Por amenazas del GAOR 62, (Grupo Armado Organizado Residual) en cabeza de alias ‘Robledo’, quien me declara objetivo militar y me da 72 horas para que abandone el municipio. También recibí información de la fuerza pública donde -con labores de inteligencia- se presume que va a haber un atentado contra la alcaldía municipal”, dijo el mandatario local a Caracol Radio, cuando tuvo que salir del municipio.

Sin embargo, tras ser abatido ‘Robledo’, el medio radial volvió a consultar a Molina para saber si pensaba regresar luego de que el extorsionista pereciera en un operativo militar en zona rural de ese municipio en el sur del país.

“La noticia cae bien, pero tengo que ser precavido. Habrá un consejo de seguridad para determinar cómo será el retorno”, respondió el alcalde.

El funcionario señaló en la entrevista con Caracol Radio que si bien cayó el delincuente que lo tenía como objetivo, en Cartagena del Chairá todavía no hay una solución de fondo para sus problemas de orden público.

“Fue solo un cabecilla que dieron de baja. El dicho de ‘a rey muerto, rey puesto’ sigue aplicando en estas situaciones”, afirmó.

Molina también narró en la emisora que después de tener que salir de la población, sus labores se han dificultado al tener que hacerlas de forma no presencial.

“No es lo mismo que estar en el sitio, interactuar con la comunidad y visitar los barrios. Aunque hoy las herramientas virtuales nos han permitido hacerles seguimiento a algunas situaciones”, manifestó el funcionario.

El mandatario municipal sostuvo que, en esa zona de Caquetá, los grupos armados disidentes del proceso de paz con la Farc extorsionaban hasta a los vendedores informales, y que, a pesar de la pandemia, esos delincuentes no dejaron de cobrar las ‘vacunas’, lo que conllevó a la quiebra de muchos negocios.

“Hasta el que vendía arepas en la calle pagaba ‘vacunas’. Dueños de locales comerciales, de establecimientos. Todo el mundo iba a la zona rural a pagar los impuestos que exigen”, agregó Molina en la entrevista.

En el medio radial, Molina explicó que hay dificultades para que las autoridades puedan actuar en contra de los extorsionistas debido a que los miembros de los grupos disidentes se mimetizan entre la población, porque visten de civil, no tienen órdenes de captura y los habitantes del municipio no denuncian porque temen ser asesinados por los criminales.

Al alcalde de Cartagena del Chairá le habían exigido una millonaria suma para que pudiera seguir en su cargo, según denunció cuando tuvo que salir desplazado del municipio.

“Me piden 300 millones de pesos para que pueda ejercer el cargo como alcalde. Siempre he estado en contra de este tipo de acciones. Me citan para que me presente en una zona rural para cuadrar con ellos supuestamente”, había manifestado en aquel momento.

A raíz de esa situación, la Fuerza Pública arreció los operativos para capturar a Albeiro Uribe Moreno, ya que le venían siguiendo la pista semanas antes. Así fue como dieron con su ubicación en la vereda Doce de Octubre, en zona rural del municipio, donde fue abatido el pasado viernes.