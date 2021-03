Tras resultar muerto un abuelo de 82 años, policía habría golpeado a un menor en operativo contra el Clan del Golfo

En el operativo de la Armada Nacional contra los integrantes del Clan del Golfo, también resultó herido un menor de edad. Foto: Colprensa

Nuevos detalles se conocieron sobre el operativo que las autoridades reportaron que se realizó en contra de unos señalados integrantes del Clan del Golfo en Carmen de Bolívar (Bolívar), en el Caribe colombiano, donde pereció un adulto mayor de 82 en circunstancias que se siguen aclarando, el pasado 2 de marzo.

El informativo de televisión Noticias Uno, en su edición del sábado, habló con los familiares del abuelo que resultó muerto en medio de lo que sería un intercambio de disparos entre los supuestos miembros de la estructura criminal y la Fuerza Pública.

“Ellos estaban durmiendo cuando oyeron la ‘plomera’. No saben ni cómo llegó. Ellos llamaban que no tiraran contra la casa, que había era civiles”, manifestó una familiar del anciano víctima en Noticias Uno.

Posteriormente, según la información de ese noticiero, un grupo de policías que apoyaban el operativo irrumpieron violentamente en la vivienda en la que pereció el adulto mayor, que fue identificado como Orlando Meza, y atacaron a golpes a un menor de 15 años que estaba en el inmueble cuando se dio el operativo.

“Entonces los policías le pegaban cachetadas y le decían: ‘Mire maricón, ¿cómo se llama su mamá?’. No podían decirle así, ni darle cachetadas”, agregó la mujer que también estuvo en la vivienda en el momento del operativo de los uniformados.

Estas personas señalaron que, tras la agresión contra el menor de edad, los policías la emprendieron también contra el resto de personas que estaban en la vivienda.

“Mi marido se metió y dijeron que lo iban a matar. Yo me metí y me pegaron en las costillas. Cuando me caí nos dijeron que eran la Policía Nacional y el Ejército”, narró.

Noticias Uno recordó que, tras el operativo, la Fuerza Pública inicialmente informó que en un intercambio de disparos habían perecido tres integrantes del Clan del Golfo.

“Resultaron muertos tres sujetos, dos de ellos conocidos con el alias de Felipe y Zarco”, dijo en ese primer reporte el contralmirante Ricardo Rozo, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

El informativo de televisión añadió que el oficial también había dicho que dos de ellos tenían órdenes de captura por sicariato y concierto para delinquir, y que en ese operativo se dio un enfrentamiento luego de que los supuestos delincuentes dispararán contra los uniformados.

Pero a los tres días, recordaron en el noticiero, al mismo comandante de la Fuerza Naval del Caribe le tocó rectificar que entre los abatidos estaba un civil.

“La institución naval lamenta que, ante la respuesta armada por parte de los integrantes del Clan del Golfo para impedir la acción de las autoridades, perdiera la vida una de las personas presentes y resultara herido un joven”, sostuvo el Contralmirante Rozo.

En el noticiero también hablaron con más familiares del anciano que pereció en el operativo, quienes expresaron que era una persona tímida, agricultor y que cuando ocurrieron los hechos, el abuelo estaba descansando en una hamaca en esa vivienda.

“Él la única arma que tenía era su machete y su agricultura, no como lo señala el coronel que habían eliminado a tres jefes del Clan del Golfo. Queremos que se haga justicia, queremos que no hagan más falsos positivos, que se acabe todo eso”, dijo otra familiar del hombre.

Entre los allegados del adulto mayor muerto, también le habló a Noticias Uno, una mujer que es defensora de derechos humanos en Carmen de Bolívar, quien afirmó que oficialmente la Fuerza Pública no ha explicado cómo murió el adulto mayor y resultó herido el menor de edad.

“Se han dado cuenta, y se ha podido demostrar, que fue un campesino el que falleció, que fue un niño estudiante al que hirieron”, manifestó Miledys Vásquez, otra familiar de la víctima.