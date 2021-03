Mayerlis Angarita, lideresa de los Montes de María, entre las ganadoras del premio internacional ‘Mujeres de Coraje 2021′

Mayerlis Angarita, defensora de derechos humanos en Montes de María (Colombia), fundadora y directora de la Red de Mujeres Narrar para vivir.

Este lunes 8 de marzo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, dirigirá la ceremonia virtual anual de los Premios Internacionales a las Mujeres de Coraje 2021 (International Women of Courage, IWOC) para distinguir a un grupo de mujeres excepcionales de todo el mundo, entre las galardonadas está la lideresa social colombiana Mayerlis Angarita.

Angarita es una defensora de derechos humanos en los Montes de María, fundadora y directora de la Red de Mujeres Narrar para Vivir. Esta mujer es una víctima que dejó el conflicto armado colombiano. Tenía tan solo 13 años cuando vio por última vez a su madre, doña Gloria Robles Sanguino, quien desapareció en 1994 a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La lideresa social en los últimos años ha promovido valerosamente la paz y los derechos humanos, a menudo asumiendo un inmenso riesgo personal. Su trabajo ha contribuido a mejorar la seguridad, los medios de subsistencia y la resiliencia de incontables líderes femeninas, víctimas de conflictos y su comunidad.

La posibilidad de superar su sufrimiento a través de la narración, luego de que su madre fuera víctima de desaparición forzada, la llevó a fundar la organización de la sociedad civil ‘Narrar para vivir’, que actualmente atiende a más de 800 mujeres víctimas de conflictos.

“Sentí rabia, odio, impotencia, hasta que decidí hacer otra cosa, no replicar las conductas violentas de los hombres armados”, sostuvo Angarita por lo que vivió en su niñez. Bajo este discurso, en 2000 fundó la organización que reúne relatos y crea trabajos comunitarios para mujeres víctimas de violencia y abusos sexuales por parte de grupos paramilitares.

Así mismo, tras el atentado contra su vida en mayo de 2019, trabajó con los más altos niveles del Gobierno colombiano para promover un plan de acción integral orientado a prevenir la violencia contra las lideresas de su comunidad. Su colaboración constructiva con 27 entidades gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad internacional ha sido crucial para el éxito del plan y ha propiciado que se convierta en un modelo para la protección de defensores de derechos humanos en toda Colombia.

Actualmente, se encuentra estudiando Derecho en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y participó en el ‘Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo’, liderando la lucha pacífica por hacer visibles los derechos de la población femenina.

En enero de 2020, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos le dio la noticia de que había encontrado los restos de su mamá. “Lo que me dijeron es que los restos están en Medicina Legal de Medellín y la encontraron en 2011 en una fosa común en San Pedro (Urabá). Y me decían que ya tienen la notificación de los resultados de Medicina Legal y que daba positiva la prueba de ADN con un resto femenino encontrado en esa fosa”, contó en su momento en RCN Radio.

“De mi mamá recuerdo muchas cosas como cuando me disfrazaba de la ‘abeja Maya’, me llevaba al colegio y nos ganábamos los concursos de disfraces. Era una mujer dedicada a sus hijos, trabajadora; mi personalidad tiene mucho de ella. Sé que el carácter verraco que tengo lo he sacado de ella”, recordó en conversación con esa emisora.

Además de los premios IWOC individuales que se presentarán el 8 de marzo, Blinken también anunciará un premio honorífico a un grupo de siete mujeres afganas que fueron asesinadas en 2020 mientras se desempeñaban en sus comunidades, durante un período de inflexión en la historia de Afganistán.

