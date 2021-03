Ante sospecha de coronavirus, Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se aisló voluntariamente

En últimas horas del pasado 3 de marzo, Jorge Iván Ospina, Alcalde de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, informó de su estado de salud a través de Twitter.

En el mensaje destacó síntomas que, en apariencia, estarían relacionados con coronavirus, por lo que expresó que se aislará voluntariamente a la espera de realizar la prueba de detección en próximas horas.

Dado que tengo fiebre de 38.6, falta de aire, malestar general, escalofríos, mareo y tos. He decidido ingresar en aislamiento estricto, mañana me realizaré prueba para Covid. No quisiera tener la manifestación severa -Jorge Iván Ospina @JorgeIvanOspina en Twitter.