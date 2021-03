Homicidios se redujeron un 23,2 % en Bogotá en febrero, en comparación con el mismo mes de 2020

La tendencia a la baja de la criminalidad en Bogotá en 2020 continúa en febrero de este año. Así lo evidencian las cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia dadas a conocer el 2 de marzo: 11 de los 12 delitos de alto impacto se redujeron; el que preocupa a las autoridades es el hurto de motocicletas.

Los homicidios, uno de los delitos que se redujo el año pasado, pero no de manera representativa, si se tiene en cuenta los cuatro meses en que Bogotá estuvo en cuarenta, fue uno de los que tuvo una importante reducción en febrero, en comparación con el mismo mes de 2020.

En febrero pasado, se registraron 73 homicidios mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 95 (la reducción fue del 23,2 %).

El porcentaje que cayó este delito en 2020, en relación con 2019, fue solo de 1,9 % (se pasó de 1.052 homicidios a 1.032).

Entre los delitos que más se redujeron sobresale la violencia intrafamiliar, pues en febrero de 2020 se documentaron 3.639 casos y en el de este año, 1.531 (-57,9 %). En buena medida también disminuyó el hurto a comercio: los datos registrados por la Secretaría de Seguridad evidencian que se pasó de 2.964 casos a 1.215 (59 %).

Los hurtos de celulares, que en la capital han dejado víctimas mortales como Oswaldo Muñoz, a quien asesinaron por despojarle un dispositivo móvil en TransMilenio en octubre de 2020, también mermaron en febrero: hubo 8.322, cuando en el segundo mes del año pasado la cifra fue 10.833.

Ahora bien, tanto a la ciudadanía como a las autoridades les inquieta el hurto de motocicletas, el único que aumentó en febrero en 35 casos (pasó de 319 a 354).

Comparativo enero-febrero de 2020 - 2021

En el comparativo de delitos de enero-febrero 2020 -2021 también se evidenció una disminución en 11 de 12 de ellos. Sin embargo, el crimen que aumentó no fue al hurto de motocicletas, sino de bicicletas, que se disparó durante la pandemia.

Mientras que en los dos primeros meses de 2020 fueron hurtadas 1.548 bicicletas, en 2021 fueron 1.621, delito que se acrecentó desde las coyuntura por el covid-19.

La reducción de delitos en 2020 en comparación 2019 no fue significativa: ProBogotá

El pasado 24 de febrero, durante el foro “La seguridad en tiempos de pandemia”, Probogotá dio a conocer el balance de la ciudad en 2020 e informó que, pese a la reducción de la mayoría de delitos en comparación con el 2019, como bien lo ha registrado la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dicha tendencia a la baja no ha sido tan significativa, si se tiene en cuenta los meses de aislamiento obligatorio por el covid-19.

En palabras del director de seguridad ciudadana de Probogotá, César Restrepo, en Noticias Caracol, la disminución de los delitos “no representa un número significativo a la luz del contexto que vivimos en la ciudad. Durante ocho meses vivimos con algunas medidas de restricción, pero sobre todo durante cuatro meses, entre abril y julio, estuvo guardada casi en su totalidad”.

Lo que puede llegar a pasar, explicó Probogotá, es que una vez la capital vuelva a la normalidad, la comisión de delitos se dispare. “La celebración de unos buenos resultados en el 2020 no puede ser parámetro —para medir la inseguridad— en la medida que la ciudad tenderá a tener los mismos comportamientos que antes de la pandemia y problemas adicionales, por el impacto social y económico que el virus dejó”, señaló Restrepo.

En pocas a palabras, lo que quiso dar entender Probogotá es que el distrito debe explicar a la ciudadanía que, si bien la mayoría de hurtos disminuyeron, hecho que es favorable, no necesariamente implica que sea sostenible con el tiempo.

Deben tener cuidado con algo, en Probogotá estudiamos 15 ciudades en cuatro continentes, en todas cayeron los indicadores de delitos, pero aumentaron cuando ya no hubo confinamiento. No hubo advertencia de las autoridades que hubo una caída favorable, pero que no era sostenible porque no correspondía a un cambio estructural.