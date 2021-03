Con mayoría femenina sería la lista al Congreso del Pacto Histórico, según Gustavo Petro

(Colprensa-Sergio Acero).

El senador Gustavo Petro anunció este martes que el movimiento amplio que ha convocado elegirá al candidato a la presidencia del llamado Pacto Histórico a través de una consulta popular, en la que participen “todas las fuerzas democráticas del país sin excepción”. El Pacto, que se anunció el pasado 11 de febrero, incluye, hasta el momento, a la Colombia Humana, el Polo Democrático, Mais, colectividades indígenas, la UP, Todos Somos Colombia, Partido del Trabajo de Colombia y la Unidad Democrática. En dicha consulta, aseguró el actual senador, la persona que quede en segundo lugar, se convertiría en la fórmula vicepresidencial.

Petro anunció también que buscarán una lista al Congreso abierta, con mayoría femenina, étnica, cultural y regional. Incitó a que las personas que quieran votar por él como candidato, lo hagan también por esta nueva lista. En una serie de tuits, el excandidato a la Casa de Nariño explicó que este pacto “será la forma de gobernar, buscando el mayor de los consensos para la mayor de las reformas, las que permitan vivir en paz y desatar las fuerzas productivas del país. Las que permitan la justicia”.

Esto significa que la lista al Congreso de este sector ideológico buscará ganar votos por personalidades y no por una persona (o partido) como funciona en las listas cerradas donde se eligen las curules dependiendo del número de votos que reciba la colectividad en orden descendente.

Hemos convocado a todas las fuerzas democráticas del país sin excepción, a escoger en consulta popular el candidato a la presidencia de la República.



La segunda votación será la fórmula vicepresidencial, y todos y todas sus copartícipes actuarán en un gobierno pluralista — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2021

Frente al Pacto Histórico, hay algunas personas o sectores que han expresado su opinión frente a unirse o no, como es el caso de los Comunes que hace unas semanas enviaron una carta anunciando que ofrecían las curules que les otorgó el Acuerdo de Paz hasta 2026 y así sumar al objetivo que tiene este movimiento de llegar con 55 senadores y 86 representantes a la Cámara, pero, por ahora, no hay puerta abierta para Rodrigo Londoño y su equipo de legisladores.

El senador exfarc Carlos Antonio Lozada manifestó que “nosotros hemos venido hablando, desde diciembre, con los dirigentes de esos partidos en el Congreso para una convergencia. Ellos sacaron su anuncio independientemente, pero, como la política ha sido siempre ‘sin vetos’, entendimos que podíamos ser parte. Por eso, sacamos el comunicado”.

Por su parte Gustavo Bolívar les cerró la puerta. “No. Descartado. Ellos no están buscando curules porque ya las tienen hasta 2026. No están en campaña. Lo que dicen es que contemos con esos votos dentro del 55/86″, afirmó.

Por otro lado, la lideresa ambiental Francia Márquez y quien se anunció como precandidata a la presidencia, se cuestionó en Twitter si unirse o no al Pacto Histórico después de una imagen que subió el senador Bolívar refiriéndose a las empleadas del servicio. “¿No crees que estás son parte de las cosas que nos ponen a pensar en si ir al pacto histórico es el camino?”, le preguntó Márquez. En 2018 la lideresa se sumó a la campaña de Gustavo Petro en la búsqueda por la Casa de Nariño.

Sin embargo, según un usuario de redes sociales, la lideresa también podría estar en charlas con el Partido Verde y Ángela María Robledo, apoyando su contienda electoral.

