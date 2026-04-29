Colombia

Iván Cepeda desafió la dirección del partido Liberal tras apoyo a Paloma Valencia y acusó división en el partido: “No están del lado correcto”

El senador y candidato presidencial del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, se pronunció tras la decisión de la mayoría de la bancada de apoyar a la congresista del Centro Democrático en los comicios del 31 de mayo

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El senador, candidato presidencial del Pacto Histórico, aseguró que, a pesar de las decisiones de la cúpula de la colectividad roja, cuenta con el respaldo de las bases y dirigentes que apoyan un proyecto de cambio para el país - crédito suministrado a Infobae Colombia

La decisión de la dirección nacional del Partido Liberal de apoyar la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, tras una votación mayoritaria de sus bancadas en el Congreso, continúa causando fuertes reacciones al interior de la colectividad, que estaría fracturada. O al menos así lo considera Iván Cepeda, aspirante oficialista al primer cargo de la nación, que dijo contar con el apoyo de las bases de la colectividad.

El congresista de izquierda, que es el candidato del presidente de la República, Gustavo Petro, indicó en un evento público que ha recibido el apoyo no solo de parlamentarios ajenos a la dirección del exmandatario César Gaviria, titular del liberalismo, sino también de otros sectores al interior de una de las representatividades más antiguas en la historia, que según sus palabras llegará fragmentada a la primera vuelta, el 31 de mayo.

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Ilustración en acuarela de Iván Cepeda con micrófono y dedo levantado, Paloma Valencia en segundo plano, y una "L" blanca grande al fondo.
En una ilustración en acuarela, Iván Cepeda expresa sus críticas al Partido Liberal por el apoyo a Paloma Valencia, quien aparece en segundo plano, frente a un símbolo de la letra L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sectores y dirigentes del liberalismo que, fieles a su historia, han decidido ponerse del lado del cambio y no continuar acatando a su dirección tradicional, la del Partido Liberal, que tomó anoche una decisión que consideramos nosotros no es la que está del lado correcto de la historia ni del lado del pueblo liberal, que nos está diciendo en los territorios cosas muy distintas a las que escuchamos anoche”, indicó Cepeda.

Y es que para Cepeda hay una discrepancia entre lo que se vive en los territorios y lo que se ha expresado por Gaviria y sus aliados, lo que sería la desconexión entre la base y la directiva tradicional. Y reivindicó la fidelidad a los principios históricos y al legado de cambio del liberalismo, a diferencia de lo que describió como una que, a su juicio, favorece intereses ajenos a la militancia; como sucedió en 2018 con Iván Duque.

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Con ello, el parlamentario expuso lo que sería, desde su óptica, el desacuerdo profundo entre la base territorial y la cúpula partidista de este partido. El pronunciamiento de Cepeda se produjo tras la reunión convocada por Gaviria, que derivó en un respaldo institucional a la postulación de Valencia y, del mismo modo, su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá y excandidato Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia cuenta, según se determinó por el partido Liberal, con el respaldo mayoritario de la colectividad; pese a que Iván Cepeda tendría sus simpatizantes - crédito REUTERS
Paloma Valencia cuenta, según se determinó por el partido Liberal, con el respaldo mayoritario de la colectividad; pese a que Iván Cepeda tendría sus simpatizantes - crédito REUTERS

Así se conoció el respaldo del partido Liberal a Paloma Valencia

El anuncio, hecho por Jaime Jaramillo, secretario de la colectividad, incluyó un llamado a la “unidad” y la promesa de movilización completa de la estructura liberal en todo el país. “Es la primera fuerza política en el país con mayor número de representaciones en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”, señaló Jaramillo frente a la decisión colegiada.

A este pronunciamiento se sumó el de María Paz Gaviria, hija del director del partido y excandidata al Senado, que expresó su respaldo a Valencia y Oviedo. “Me representan, quieren ayudar a las bases sociales, respetar la Constitución y las instituciones”, definió la gestora cultural que representaría la corriente que, al interior del partido, respaldaría la decisión oficial, pero que contrastaría con los que van con Cepeda.

Mauricio Gómez Amín está 'jugado' con la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Senado
Mauricio Gómez Amín está 'jugado' con la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Senado

Entre los congresistas que no respaldarían a la candidata del Centro Democrático y se irán al lado oficialista se destaca la representante a la Cámara en el Tolima, Olga Beatriz González, y Carlos Felipe Quintero, congresista del Cesar. Pero no sería una situación solo con Cepeda, pues en el caso del senador Mauricio Gómez Amín, el congresista atlanticense se decantó por la candidatura del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

La coyuntura sigue siendo compleja por el alineamiento de otras fuerzas políticas tradicionales, como el Partido Conservador, que oficializó su apoyo a Valencia, pero tampoco logró evitar disidencias, entre los que se fueron con Cepeda; mientras que el partido Alianza Verde le dio su respaldo público al senador del Pacto Histórico, pero al interior de su colectividad están los que apoyan a Valencia y a la candidata Claudia López.

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