Con emotiva interpretación de Silvestre Dangond despiden en La Paz a Jorge Oñate

Un emotivo momento se vivió cuando Silvestre Dangond le cantó a Jorge Oñate.

La noticia del fallecimiento de Jorge Oñate conmocionó al mundo del vallenato que, desde hace varias semanas, se unía en voces de aliento para pedir por la pronta recuperación de ‘El Jilguero de América’. El 28 de febrero, familiares le notificaron a los medios de comunicación que el intérprete de ‘Nido de amor’ había perdido la batalla contra las afectaciones de salud que lo tenían internado en un hospital desde 18 de enero, día en el que entró en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Hoy, dos días después de su muerte, familiares, amigos y seguidores se disponen a darle su último adiós en La Paz, municipio en el que nació.

Jorge Oñate sale con dirección a La Paz, su lugar de nacimiento, para recibir el último adiós de sus familiares, amigos y seguidores

En la mañana de este lunes 1 de marzo, comenzó el traslado del cuerpo de Jorge Oñate desde Valledupar a La Paz, luego de pasar algunas horas en la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo, en donde recibió homenajes de sus seres queridos. Ahora, con la llegada de Oñate a La Paz, se espera que su cuerpo sea ubicado en la Plaza Olaya Herrera, en donde a la 1:00 p.m, recibirá un homenaje por parte de la Alcaldía del municipio, para luego, a las 4:00 p.m, ser trasladado para su sepelio en el cementerio municipal.

Familiares y seguidores del cantante colombiano Jorge Oñate, fallecido este sábado, se reunieron en Valledupar. (Colombia). EFE/Geigler Jiménez

Con banderas de Colombia, lágrimas, gritos y cánticos, Oñate fue recibido en su natal La Paz, luego del sentido homenaje que recibió en Valledupar en el que también estuvieron colegas artistas como Silvestre Dangond que, a la salida del evento aseguró, ante los medios de comunicación: “Se nos fue el maestro, el más fuerte, el invencible, el amigo, no es fácil asimilar una pérdida de un colega, de una persona tan especial, siempre con el corazón de amigo. Siempre en mi mente maestro de Corazón. A partir de hoy en mis oraciones diarias a un ángel más en el cielo”.

Silvestre Dangond despidió emotivamente a Jorge Oñate

Durante el homenaje que se le realizó, Dangond se animó a cantarle y a enviarle unas profundas palabras a ‘El Jilguero de América’, quien era su padrino. Ver al intérprete de ‘Las Locuras Mías’ en la tarima fue sorpresivo para muchos, pues en los diferentes lugares públicos por los que pasó el ataúd de Oñate en los últimos días, el popular Silvestre no ha parado de llorar.

“Para mí estar acá despidiendo a mi padrino, solamente tengo unas cortas palabras que decir: Así no era, pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más, pero aquí estamos padrino. Jamás te vamos a olvidar. Y te quiero recordar y despedir con esta canción”, expresó con dolor.

Acto seguido, Dangond interpretó la canción ‘El Jilguero’, del compositor Emiliano Zuleta Díaz, que en su letra le rinde tributo a Oñate. En la parte final de dicho tema, se acercó al ataúd de su padrino y se arrodilló, tocó el cajón un par de veces, se dio la vuelta para ver al acordeonero que lo acompañó y entre lágrimas exclamó el último verso de la canción.

El emotivo momento cuando Silvestre Dangond le cantó a Jorge Oñate durante homenaje

Otro de los momentos más emotivos fue cuando su hijo José Jorge Oñate interpretó una de las canciones más representativas de ‘El Jilguero de América’, pero antes de eso, en medio de una voz quebrantada y lágrimas dio unas palabras.

“Quiero darle las gracias a Colombia por la cantidad de oraciones que hicieron por mi papá para que estuviera con nosotros, pero no se pudo. Luchó y luchó pero no pudo más. Solo me resta decirte: papá, muchas gracias por traerme al mundo. En nombre de mis hermanos Omar, Jorge Antonio, Jorge Luis, Gina, Delfina Inés, Jorge Luis, dámele un abrazo a Juan Pablo en el cielo y dile que algún día nos veremos allá”, agradeció José Jorge.

Jorge Luis, otros de los hijos de Oñate, también se apoderó del micrófono e interpretó ‘Dime por qué’, no sin antes decirle a su hermano José Jorge que “se activa la dinastía Oñate” entre los dos.

“Quiero decirte que mi papá un día a ti y a mí nos entregó las llaves y al pueblo colombiano les dijo que desde hoy se activa la dinastía Oñate entre nosotros dos y si a ti te va mejor, amén, o si me va a mí mejor, pero como yo soy hijo de un tipo inquieto y guerrero, el que traga más saliva, traga más harina. En nombre de mi mamá de hoy en adelante muchas gracias a todos en especial a Peter, Silvestre, Penchi, Iván y a todos” expresó el joven, quien luego cantó unos versos más para su padre.

Su sobrino, José Eduardo Gnneco, representante del Concejo de Valledupar también, en medio de lágrimas, dio unas sentidas palabras para su tío.

“Siento una tristeza enorme, el alma partida porque no se me va un tío se me va un padre, pero muy orgulloso de haber podido compartir con él desde niño. Un cantante sobrenatural, ese hombre familiar que se desvivía por su familia. Me quedo corto de palabras y se me hace difícil intervenir en este micrófono pero sé que Dios lo tiene en un mejor lugar y nos dará la fuerza a toda la familia. Tío te voy a recordar siempre y te llevaré en mi corazón”, expresó en tarima.

El cuerpo del Ruiseñor del Cesar aterrizó sobre las 3:30 p.m, del 28 de febrero, en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar desde Medellín, ciudad en la que falleció. Escoltado por las autoridades, familiares, amigos y seguidores, los restos del intérprete vallenato llegaron a la biblioteca en la que recibió un homenaje inicial, en el que hizo presencia el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.

“Si me preguntan quiénes pueden estar dentro de las diez personas más importantes de mi departamento, dentro de esas diez personas incluiría al maestro Jorge Oñate, porque así como fueron importantes los que le dieron vida al departamento del Cesar para que se pudiera separar del Magdalena, también tenemos que reconocerle a nuestra juglaría el impulso que de parte de ellos ha recibido nuestro territorio”, expresó el mandatario.

Despedida a Jorge Oñate en La Paz

La muerte de Oñate, además, estuvo acompañada, virtualmente, por más de 6.000 personas que, según La Vanguardia, se unieron a la transmisión en vivo que dejaba ver el homenaje a los más de 50 años de vida que el artista le dedicó a la música. A causa de su deceso, fueron declarados tres días de luto en Valledupar y en La Paz, por orden de sus respectivos alcaldes.

Luis Alberto Monsalvo manifestó su interés en salvaguardar el legado de Oñate, por lo que propuso la creación de un espacio especial dentro del Centro Cultural de la Música Vallenata, que está proyectado para ubicarse en Valledupar, “queremos comprometernos a que vamos a ayudar a que ese sueño de la Casa Museo de Jorge Oñate en La Paz sea una realidad, así como el maestro lo soñó; trabajaremos para que esto se pueda materializar. Tío Jorge nos mostró el cuarto estudio donde recopilaba todos sus reconocimientos: Discos de Oro, Grammy Latino, Congos de Oro y todos los reconocimientos que se le fueron entregado”.

Despedida a Jorge Oñate en La Paz

