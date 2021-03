Jackson Martínez reveló que estuvo “a punto de explotar” contra el entrenador Pékerman

Jackson Martínez habló de su experiencia en la selección de Colombia, con Pékerman como entrenador. Foto de Colprensa.

Jackson Martínez brilló en su carrera como futbolista profesional gracias a los goles que anotó con clubes como el Independiente Medellín, Jaguares de Chiapas y el Porto, donde dejó un registro de 94 tantos. El histórico delantero chocoano se ganó, con creces, el llamado a las convocatorias a la selección de Colombia, que comandó José Néstor Pékerman, entre 2012 y 2018, pero nunca logró ser titular indiscutido, porque peleaba el puesto con hombres como Falcao García y Carlos Bacca y su relación con el timonel argentino no era la más cercana.

En las últimas horas, el exfutbolista reveló detalles de la difícil situación que tuvo que afrontar en la ‘tricolor’, por cuenta de algunas inconformidades que tenía con ‘Don José’, en diálogo con La Red.

“En la Copa del Mundo de Brasil le manifesté algo que yo sentía y las razones. Estuve a punto de explotar, pero Dios me dio el dominio propio para no hacerlo y seguir cumpliendo de la mejor manera”, confesó en el programa. En esa edición de la cita orbital, en 2014, ‘Cha Cha Cha’ anotó dos goles, ambos ante el combinado de Japón, en juego correspondiente a la fase de grupos.

Martínez dijo que esa discusión con Pékerman le sirvió para entender que su rol en el equipo ‘cafetero’ era secundario y no protagónico, como él esperaba. “En ese momento comprendí que hay lugares en los que uno es el primero y en otros en donde es el último. Cuando un jugador está en mejor momento que el otro, y el entrenador lo elige, son decisiones que toma y hay que respetarlas”, puntualizó.

Esta no es la primera vez que el chochoano se refiere al estratega argentino y la manera en que lo relegó en la absoluta. Lo propio hizo en septiembre de 2019, cuando envió un mensaje claro al respecto. “De la selección siempre estoy pendiente y le hago fuerza a mis colegas. Me alegra que le están dando la oportunidad a los se encuentran bien, antes eso no sucedía, porque los que pasaban por un buen momento no eran llamados”, aseveró en El Alargue, de Caracol Radio.

En diciembre del año pasado, Jackson Martínez anunció su retiro del fútbol profesional, luego de lidiar con una lesión crónica que lo alejó de su mejor versión, desde 2015. Su último equipo fue el Portimonense, donde militó durante dos temporadas, entre 2018 y 2020, e infló la red en 11 oportunidades.

“Quiero compartirles que he decidido ponerle fin a mi carrera. Una decisión difícil de tomar, pero a la vez la más sabia. Desde mi lesión de tobillo, entre 2015-2016, comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables y aunque regresé a las canchas, después de dos años, fue muy difícil desempeñarme como anhelaba”, reza un apartado de la leyenda que escribió en sus redes sociales, junto a un video con algunos de los mejores momentos de su vida deportiva.

