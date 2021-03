Flabián Londoño, el colombiano que ilusiona a la hinchada de River Plate tras anotar su primer gol con la reserva

El atacante es primo del ex futbolista Gerardo Bedoya y es observado por el técnico Marcelo Gallardo. Vía: River Plate

Una nueva figura colombiana empieza a dar sus primeros pasos con River Plate, club argentino en el que varios cafeteros han dejado su nombre en lo más alto y en el que actualmente militan Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, se trata de Flabián Londoño Bedoya quien fue la figura de la reserva del equipo millonario en la reciente victoria 2-1 ante Platense.

Y es que el atacante es catalogado como una de las joyas de la cantera de River, pues las condiciones mostradas hasta el momento lo han llevado a entrenar con el primer equipo, y el técnico Marcelo Gallardo ya lo ha visto en varias oportunidades gracias a los elogios que recibe de la prensa argentina.

En el último partido del conjunto de la ‘banda cruzada’, que le sirvió para escalar en la tabla y posicionarse como uno de los líderes de la Zona A del torneo de División Reserva, el antioqueño no solo provocó el penal que permitió abrir el marcador, sino que convirtió su primera anotación con el equipo (segunda del partido) y selló el triunfo definitivo, tras una asistencia de Lucas Beltrán.

Flabián Londoño, es primo del ya retirado Gerardo Bedoya; nació el 9 de julio del 2000 en Ebéjico, Antioquia, y desde el 2018 se encuentra en las divisiones menores de River. Con tres goles en cinco partidos válidos por la quinta división de la AFA -Asociación del Fútbol Argentino-, fue tenido en cuenta para llegar al torneo de reserva.

Sin embargo, sufrió una lesión ligamentos durante la Copa Ipiranga de Brasil en diciembre de 2019, y esto le impidió seguir mostrando su nivel. En 2021 volvió a competir en la reserva y conforma la dupla de ataque que los integrantes del cuerpo técnico, Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, ha dado rodaje.

Sus primeros pasos se dieron en el Club Deportivo La Mazzia, equipo de la Liga Antioqueña de Fútbol. Allí fue observado por el club argentino y recibió la oportunidad de ser parte de sus filas, tanto así que, en 2019, llegó a compartir con su compatriota Jorge Carrascal, actual 10 del equipo.

El entrenador Marcelo Gallardo ya sabe quién es Londoño, pues en varias oportunidades ha entrenado con el equipo profesional y en octubre del año pasado fue incluido en la plantilla para dos partidos amistosos debido a la ausencia de varios jugadores del primer equipo debido a la fecha FIFA.

“Yo llego a River en el 2018, me vieron jugando en Medellín y se me dio la oportunidad de venir a River. He entrenado con el primer equipo, Marcelo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me gusta estar en el área, manejo los dos perfiles y me gusta estar en el juego aéreo”, contó el mes pasado en diálogo con Caracol Radio.

Él se define como un jugador que va muy bien en el juego aéreo, le gusta estar en el área y pivotear. A la espera de un llamado que le permita debutar en primera, reconoció que debe seguir entrenando con mucha disciplina y dedicación, pues considera que está muy cerca de logar el tan anhelado sueño.

Desde la prensa argentina y la hinchada del club, se ha manifestado la ilusión de poder ver al joven debutar con el equipo, pues de acuerdo con La Página Millonaria –medio dedicado exclusivamente a River- el talento del colombiano es comparable con estrellas que han pasado previamente por uno de los equipos más importantes del continente. “Si bien las comparaciones son odiosas, hay una similitud importante con Radamel Falcao García, ambos nacieron en la tierra del mejor café del mundo, delanteros y llegaron desde Colombia en su etapa formativa”, afirmaron desde el portal.

Debido a que el cupo de extranjero ya está ocupado con Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Robert Rojas, Paulo Díaz y Jorge Moreira, el debut de Flabián parece demorarse un poco.

