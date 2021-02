Así se jugará la décima fecha de la Liga BetPlay 2021

Listos los encuentros de la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2021, / (Rcn Radio).

El fútbol profesional colombiano no se detiene con una maratónica décima fecha que cubrirá los últimos días de febrero y los primeros de marzo, con encuentros entre punteros como Deportivo Cali, líder absoluto de la Liga BetPlay Dimayor 1-2021, contra Independiente Santa Fe, o partidos que en teoría se ven ‘ganables’, pero que hasta que no se jueguen no se pueden dar por sentados, como Patriotas vs. Junior, o Envigado vs. Medellín.

Los platos fuertes de una jornada que promete emociones en la tabla del rentado colombiano son Pasto vs. América de Cali, ambos en busca de subir en la tabla; con el mismo ímpetu, Millonarios vs. Jaguares, con los dirigidos por Alberto Gamero buscando retomar la senda de buen fútbol que exhibió en semanas anteriores.

Deportivo Cali sacó un punto de visitante enfrentando a Deportivo Independiente Medellín el jueves 25 de febrero

A continuación, la décima fecha del rentado colombiano.

27 de febrero

La Equidad vs Boyacá Chicó. Hora: 5:30 p.m. Estadio: Techo

Patriotas vs Junior. Hora: 8:00 p.m. Estadio: La Independencia

28 de febrero

Envigado vs Deportivo Independiente Medellín. Hora: 2:00 p.m. Estadio: Polideportivo Sur

Deportes Tolima vs Rionegro Águilas. Hora: 4:00 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro

Deportivo Pasto vs América de Cali. Hora: 6:05 p.m. Estadio: Departamental Libertad

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe. Hora: 8:10 p.m. Estadio: Monumental de Palmaseca

1 de marzo

Deportivo Pereira vs Once Caldas. Hora: 4:00 p.m. Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Millonarios FC vs Jaguares. Hora: 6:00 p.m. Estadio: El Campín

2 de marzo

Atlético Nacional vs Alianza. Hora: 8:05 p.m. Estadio: Atanasio Girardot

Partidos con VAR en la décima fecha

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol informó de los partidos que contarán con la Asistencia de Video Arbitraje (VAR) en la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2021.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol informó de los partidos que contarán con la Asistencia de Video Arbitraje (VAR) en la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2021.

El primer encuentro: La Equidad vs. Boyacá Chicó, sábado 27 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.

Segundo encuentro: Deportivo Pasto vs. América de Cali, domingo 28 de febrero desde las 6:05 de la tarde en el estadio de La Libertad.

Tercer encuentro: Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe tendrá la colaboración del Asistencia de Vídeo Arbitraje.

BARRANCABERMEJA - COLOMBIA, 03-02-2021: Juan Portilla de Alianza Petrolera y Juan Pablo Diaz de Rionegro Aguilas Doradas, disputan el balon durante partido Alianza Petrolera y Rionegro Aguilas Doradas, de la fecha 4 por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 en el estadio Daniel Villa Zapata en la ciudad de Barrancabermeja. / Juan Portilla of Alianza Petrolera and Juan Pablo Diaz of Rionegro Aguilas Doradas, figth for the ball during a match between Alianza Petrolera and Rionegro Aguilas Doradas, of the 4th date for the BetPlay DIMAYOR I 2021 League at the Daniel Villa Zapata stadium in Barrancabermeja city. / Photo: VizzorImage / Jose D. Martinez / Cont.

Tabla de posiciones

Análisis: La novena fecha consolidó al Deportivo Cali y movió al Junior de la segunda a la quinta posición; Tolima ascendió y pelea la casilla con Independiente Santa Fe, pero éste último por diferencia de gol queda en el tercer lugar; el protagonista fue Equidad, que estuvo de segundo por unas horas y luego aterrizó en el quinto, venía de estar por fuera de los ocho, pero su victoria lo ascendió en la tabla; Medellín, Nacional y Jaguares cierran los 8; damnificados Millonarios y América, éste último con fiebre de ‘empatitis´ en sus últimos cuatro encuentros.

Esta es la tabla de posiciones al inicio de la décima fecha de la Liga BetPlay 2021:

1. Cali - 21 puntos

2. Tolima - 17 puntos

3. Independiente Santa Fe - 17 puntos (menor diferencia de gol)

4. Junior - 16 puntos

5. Equidad - 16 puntos

6. Independiente Medellín - 15 puntos

7. Atlético Nacional - 14 puntos

8. Jaguares - 14 puntos

9. Millonarios - 13 puntos

10. Bucaramanga - 11 puntos

11. Pasto - 10 puntos

12. América - 8 puntos

13. Envigado - 8 puntos

14. Patriotas - 7 puntos

15. Águilas Doradas - 7 puntos

16. Once Caldas - 6 puntos

17. Boyacá Chicó - 4 puntos

18. Pereira - 3 puntos

19. Alianza Petrolera - 3 puntos