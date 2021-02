Santiago Alarcón vuelve el 28 de febrero con ‘Frente al Espejo’, programa que sensibilizó al actor frente al conflicto armado

Santiago Alarcón, junto a la Comisión de la Verdad, volverá para contar la actualidad de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Foto: Canal Capital

Santiago Alarcón, actor colombiano y una de las voces más críticas del actual Gobierno, vuelve como presentador de ‘Frente al Espejo’, programa de la Comisión de la Verdad que prepara el camino hacia la entrega del informe final que emitirá la entidad acerca de los 60 años de conflicto armado que vivió el país.

Este domingo, 28 de febrero, a las 10 de la noche, iniciará la transmisión de la segunda temporada del programa que se emitirá por los canales públicos. El turno para la primera emisión es de Telecaribe, canal perteneciente a la región norte del país.

El programa, el cual cuenta con colaboración de la Unión Europea y de Capital Sistema de Comunicación Pública, ya no narrará lo que ocurrió en el pasado mientras el país se enfrentaba a la guerra, sino tendrá una mirada actual que permitirá evaluar qué pasa entre víctimas y responsables del conflicto en el presente.

Alarcón, quien es calificado como “mamerto” y señalado por su visión progresista en redes sociales, dice que aprende cada semana con las historias del conflicto dentro del producto audiovisual. “(...) contenidos que a veces cuesta ver por su crudeza y realidad y de los que ni yo, ni muchas personas de la audiencia, teníamos ni idea”

Además, el actor afirma que el programa lo sensibilizó frente a la temática del conflicto y que ahora entiende mejor la realidad de las zonas rurales de Colombia. “Puedo decir abiertamente que era uno cuando el programa arrancó y hoy, cuando estamos a punto de iniciar la segunda temporada, soy otro. ‘Frente al Espejo’ me ha ampliado muchísimo el panorama y ha creado mucha más conciencia en mí, en mi familia y en mi círculo más cercano. Espero que me siga transformando y eso me lleve a sanar”, afirmó Alarcón, quien está casado con Cecilia Navia, quien lo acompaña en su activismo en redes.

Captura de Santiago Alarcón en 'Frente al Espejo'. Foto: Canal Capital

El actor asegura que la verdad transforma y que, incluso él, ha vivido vuelcos en su vida personal. “Hay algo de lo que habla mucho el programa y es que al conocer la verdad nos vamos transformando y sanando. A mí me ha pasado eso, soy testigo del cambio y de la transformación que se logra cuando se hacen programas como estos”.

Álvaro Perea, director del programa, dice que es desgarrador escuchar a las víctimas del conflicto y que a estas personas les corresponde contar la verdad de lo que ocurrió durante la dura época en la historia del país. “Su dignidad, su valor y su resistencia nos devuelven la esperanza como sociedad y afirma la convicción de que tenemos que parar la locura de la guerra”, expresó Perea, quien afirma que no es fácil registrar dichas experiencias. Sin embargo, el director encuentra satisfacción en la labor e invita también a los responsables para que ocupen su espacio en el programa.

La intención es que el programa haga parte de la memoria creada por la Comisión de la Verdad, dejando a disposición de los consumidores los archivos digitales. “Es una especie de informe que estará siempre disponible, así que espero que los jóvenes, no solo los de hoy, también los jóvenes de mañana, lo tengan como un lugar de investigación sobre lo que pasó y no vivieron”, finalizó Alarcón.

HORARIOS

Capital: domingos a las 8:30 p.m. desde el 28 de febrero.

Telecaribe: domingos a las 10 p.m. desde el 28 de febrero.

TRO: lunes a las 10 p.m. desde el 1º. de marzo.

Teleantioquia: martes a las 10 p.m. desde el 2 de marzo.

Canal Trece: miércoles a las 10 p.m. desde el 3 de marzo.

Telecafé: jueves a las 10 p.m. desde el 4 de marzo.

TeleIslas: jueves a las 10 p.m. desde el 4 de marzo.

Canal Institucional: jueves a las 9:30 p.m. desde el 4 de marzo.

Telepacífico: domingos a las 2:00 p.m. desde el 7 de marzo.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: