El Mundial 2026 no solo dejó eliminada a la Selección Colombia: solo queda un árbitro cafetero

Andrés Rojas fue uno de los árbitros colombianos llamados por la FIFA para el Mundial 2026 - crédito AIZAR RALDES / AFP

No fue la mejor Copa Mundial para el fútbol colombiano, debido a que la Selección nacional se despidió antes de tiempo, en los octavos de final, y quedó en deuda con los aficionados que esperaban su avance a cuartos de final, verse con Argentina y luchar hasta el final.

Como si fuera poco, la FIFA también despidió a dos árbitros colombianos, los cuales tampoco destacaron a lo largo del campeonato y empacaron maletas para irse por la puerta de atrás, pues su presencia en la Copa del Mundo no tuvo mucho peso entre sus colegas.

Sin embargo, quedó un colegiado cafetero para impartir justicia en los próximos encuentros, pues quedan dos llaves de cuartos de final, las dos semifinales, el compromiso por el tercer y cuarto lugar, y la gran final el 19 de julio en el estadio de Nueva York.

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Despedida de árbitros colombianos

La presencia colombiana en el arbitraje del Mundial de 2026 quedó reducida a un solo nombre tras el primer recorte de la FIFA para las fases definitivas del torneo. Nicolás Gallo sigue en competencia, mientras Andrés Rojas y Alexander Guzmán regresaron a Colombia.

José Borda, analista arbitral, resumió la decisión así: “La FIFA, en el primer corte, regresó varios árbitros, entre centrales, asistentes y VAR, a sus países de origen. Al reducirse la cantidad de partidos, muchos sobran. Andrés Rojas y Alexander Guzmán regresaron a Colombia, el único que quedó fue Nicolás Gallo”.

De los tres árbitros convocados para el Mundial 2026, Nicolás Gallo es el único que sigue para los cuartos de final - crédito @Borda_analista/X

Un dato a resaltar es que Rojas y Guzmán nunca pitaron un partido de la Copa del Mundo, siempre fueron designados como cuarto y quinto juez, este último como reserva en caso de alguna situación con el central, y aparecieron en cinco encuentros, cuatro en la primera ronda y otro en dieciseisavos de final.

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Por su parte, Nicolás Gallo fue VAR en doce encuentros de la Copa del Mundo, el más reciente fue en octavos de final, entre Estados Unidos y Bélgica, y con la oportunidad de aparecer en más encuentros de cara a la recta final.

Nicolás Gallo estuvo en el VAR del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 - crédito Dimayor

De hecho, si Argentina queda eliminada en cuartos ante Suiza, es probable que el colombiano continúe en carrera a la final del torneo porque no habrá conflicto de interés porque ambas partes sean de la Conmebol.

La noticia coincide con cambios en la Comisión Arbitral colombiana

Por otra parte, en los últimos días tomó fuerza la versión de la renuncia de Ímer Machado, que estaba al frente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, un hecho que llamó la atención en el fútbol local por la trascendencia del personaje.

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Machado habría puesto fin a un ciclo marcado por polémicas sobre el nivel de los jueces del fútbol profesional y por denuncias recientes sobre su gestión, debido a supuestas irregularidades con la elección de determinados colegiados. La versión sobre su salida apareció primero por cuenta del periodista deportivo Carlos Antonio Vélez y después fue reconfirmada por el exárbitro Wilmer Barahona.

Wilmer Barahona, ex árbitro profesional, afirma que la salida de Machado es el inicio de la solución para salvar el arbitraje de Colombia - crédito @arbitrajefrente/X

Barahona reclamó una reforma más amplia del sistema: “La salida de Ímer Machado es el inicio de una solución al arbitraje nacional, pero debe ir acompañada de una reestructura en muchos campos, como en los colegios departamentales, la Comisión Arbitral y un reglamento interno serio y público”.

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Esas declaraciones llegaron meses después de denuncias públicas del propio Barahona sobre presuntas irregularidades en la designación de árbitros, acusaciones que Machado rechazó. Hasta ahora, la Federación no había explicado los motivos de la renuncia ni había informado quién asumirá la dirección de esa dependencia de forma definitiva, aunque hay rumores de que Wilmar Roldán tomaría las riendas tras su retiro de la actividad profesional.