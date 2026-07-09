Colombia

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

La acción, calificada como un atentado terrorista, causó lesiones a tres empleados y causó daños en las oficinas administrativas de la terminal, que tenía programado el regreso de los vuelos comerciales el 10 de julio

Guardar
Google icon

La Aeronáutica Civil informó que una aeronave no tripulada lanzó un artefacto sobre las oficinas administrativas, causó lesiones a personal de vigilancia y afectó la infraestructura, mientras avanzan operativos e inspecciones en la zona - crédito @OlguinMayorgaP / X

Un atentado con drones cargados de explosivos impactó la jornada del jueves 9 de julio el aeropuerto municipal de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, dejando tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia heridos y provocando daños considerables en la infraestructura de la terminal aérea.

La Aeronáutica Civil confirmó que los afectados reciben atención médica y autoridades adelantan inspecciones y operativos en la zona. Según detalló la Aeronáutica Civil en un comunicado oficial, el ataque se registró cuando un dron arrojó un artefacto explosivo sobre el área de oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú.

La detonación ocasionó lesiones a tres integrantes del equipo de seguridad que se encontraban en servicio, que fueron trasladados a un centro asistencial local. Uno de los heridos, que labora como vigilante, presentó lesiones de gravedad que motivaron su remisión a un hospital de mayor complejidad.

PUBLICIDAD

Un atentado con drones cargados de explosivos dejó tres heridos y daños en el aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander - crédito @OlguinMayorgaP / X
Un atentado con drones cargados de explosivos dejó tres heridos y daños en el aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander - crédito @OlguinMayorgaP / X

El hecho fue confirmado también por funcionarios de la Personería de Tibú, que informaron que entre los heridos se encuentra una trabajadora de servicios generales que sufrió lesiones leves. La onda expansiva afectó de manera directa las oficinas administrativas, mientras se evalúan otros posibles daños en la estructura de la terminal aérea.

Contexto de inseguridad en el Catatumbo

El municipio de Tibú se localiza en la región del Catatumbo, una zona caracterizada por una situación de seguridad compleja y presencia de grupos armados ilegales. El ataque se registró muy cerca del casco urbano y se suma a otros hechos violentos recientes en la región, lo que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad tanto para la población civil como para los trabajadores de sectores estratégicos como el transporte aéreo.

PUBLICIDAD

La Aeronáutica Civil rechazó de manera categórica el atentado, al que calificó como un acto terrorista dirigido contra la infraestructura estratégica del país. La entidad informó que mantiene una coordinación estrecha con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar el perímetro, recolectar pruebas materiales y avanzar en la identificación de los responsables.

La Aeronáutica Civil informó que un dron lanzó un artefacto explosivo sobre las oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú - crédito @AerocivilCol / X
La Aeronáutica Civil informó que un dron lanzó un artefacto explosivo sobre las oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú - crédito @AerocivilCol / X

Restablecimiento aéreo interrumpido

Este ataque ocurre pocas horas antes de la reactivación programada de la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú por parte de la aerolínea estatal Satena, que tenía previsto retomar las operaciones el viernes 10 de julio tras un periodo de suspensión motivado por el secuestro de un administrador de la empresa en la zona.

Según informó Satena en un comunicado, la ruta Cúcuta–Tibú ofrecería dos frecuencias semanales, con una capacidad mensual de 304 asientos en aeronaves Beechcraft 1900. Los vuelos reducirían de manera significativa los tiempos de traslado terrestre en el nororiente colombiano.

La venta de pasajes había iniciado el 26 de junio y la expectativa era restablecer la conectividad aérea regular en el Catatumbo, región que históricamente ha enfrentado dificultades para la movilidad y el acceso debido a la situación de orden público. Las autoridades ahora evalúan si el ataque tendrá impacto en el cronograma de reinicio de actividades comerciales en la terminal.

Uno de los heridos del ataque en el aeropuerto de Tibú sufrió lesiones de gravedad y fue remitido a un hospital de mayor complejidad - crédito @OlguinMayorgaP / X
Uno de los heridos del ataque en el aeropuerto de Tibú sufrió lesiones de gravedad y fue remitido a un hospital de mayor complejidad - crédito @OlguinMayorgaP / X

Investigaciones y respuesta institucional

Mientras equipos de seguridad avanzan en la inspección de los daños y la recolección de material probatorio, la Aeronáutica Civil reiteró su compromiso con la protección de los usuarios y trabajadores del sector, y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el hecho.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de la población civil, los trabajadores del sector transporte y la infraestructura estratégica que garantiza la conectividad y el desarrollo de las regiones”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

Hasta el momento, ninguna organización ilegal se ha atribuido la autoría del ataque. Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en el perímetro del aeropuerto y continúan verificando las condiciones de seguridad antes de autorizar la reanudación de las operaciones comerciales.

Temas Relacionados

Aeropuerto de TibúAeronáutica CivilNorte de SantanderDrones explosivosColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dilian Francisca Toro encendió las alarmas tras informe financiero de Nueva EPS: “Siempre lo dijimos y hoy vemos las consecuencias”

La gobernadora del Valle del Cauca aseguró que la crisis financiera de la entidad de salud puede afectar la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos médicos

Dilian Francisca Toro encendió las alarmas tras informe financiero de Nueva EPS: “Siempre lo dijimos y hoy vemos las consecuencias”

El recuerdo de Rafael Antonio Niño: la carrera que calificó como la más difícil de ganar en el ciclismo colombiano

El deporte en Colombia está de luto por el fallecimiento de Rafael Antonio Niño, máximo ganador de la Vuelta a Colombia con seis títulos

El recuerdo de Rafael Antonio Niño: la carrera que calificó como la más difícil de ganar en el ciclismo colombiano

Una fosa común destapa red de desapariciones, desmembramientos y homicidios vinculados a La Cordillera en Risaralda

Las autoridades localizaron en Dosquebradas un cementerio clandestino que habría sido utilizado para ocultar víctimas atribuidas a la estructura criminal entre 2025 y 2026. El hallazgo impulsó una amplia investigación que ya deja dos capturados

Una fosa común destapa red de desapariciones, desmembramientos y homicidios vinculados a La Cordillera en Risaralda

Carlos Fernando Galán obtiene el aval para instalar 18 nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: estas serán las zonas intervenidas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial expidió resoluciones para habilitar los dispositivos en corredores de alta circulación, mientras la Secretaría Distrital de Movilidad avanza en adecuaciones de infraestructura para activarlos pronto

Carlos Fernando Galán obtiene el aval para instalar 18 nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: estas serán las zonas intervenidas

EPS Salud Total hizo llamado de atención a sus usuarios por falsificar incapacidades: ya suman más de 4.000 denuncias

La entidad de salud también respaldó la sentencia condenatoria contra una afiliada que alteró y usó indebidamente una excusa médica para fines personales

EPS Salud Total hizo llamado de atención a sus usuarios por falsificar incapacidades: ya suman más de 4.000 denuncias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad”

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Deportes

El recuerdo de Rafael Antonio Niño: la carrera que calificó como la más difícil de ganar en el ciclismo colombiano

El recuerdo de Rafael Antonio Niño: la carrera que calificó como la más difícil de ganar en el ciclismo colombiano

Rafael Antonio Niño, el novato que superó a “Cochise” en la escalada y ganó la Vuelta a Colombia de 1970

El ciclismo colombiano está de luto: falleció Rafael Antonio Niño, leyenda de la bicicleta

Juan Camilo Ángulo reveló por qué traicionó al América y fichó por el Deportivo Cali: “No fue culpa mía”

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo