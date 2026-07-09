Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

La Aeronáutica Civil informó que una aeronave no tripulada lanzó un artefacto sobre las oficinas administrativas, causó lesiones a personal de vigilancia y afectó la infraestructura, mientras avanzan operativos e inspecciones en la zona - crédito @OlguinMayorgaP / X

Un atentado con drones cargados de explosivos impactó la jornada del jueves 9 de julio el aeropuerto municipal de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, dejando tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia heridos y provocando daños considerables en la infraestructura de la terminal aérea.

La Aeronáutica Civil confirmó que los afectados reciben atención médica y autoridades adelantan inspecciones y operativos en la zona. Según detalló la Aeronáutica Civil en un comunicado oficial, el ataque se registró cuando un dron arrojó un artefacto explosivo sobre el área de oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú.

La detonación ocasionó lesiones a tres integrantes del equipo de seguridad que se encontraban en servicio, que fueron trasladados a un centro asistencial local. Uno de los heridos, que labora como vigilante, presentó lesiones de gravedad que motivaron su remisión a un hospital de mayor complejidad.

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Un atentado con drones cargados de explosivos dejó tres heridos y daños en el aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander - crédito @OlguinMayorgaP / X

El hecho fue confirmado también por funcionarios de la Personería de Tibú, que informaron que entre los heridos se encuentra una trabajadora de servicios generales que sufrió lesiones leves. La onda expansiva afectó de manera directa las oficinas administrativas, mientras se evalúan otros posibles daños en la estructura de la terminal aérea.

Contexto de inseguridad en el Catatumbo

El municipio de Tibú se localiza en la región del Catatumbo, una zona caracterizada por una situación de seguridad compleja y presencia de grupos armados ilegales. El ataque se registró muy cerca del casco urbano y se suma a otros hechos violentos recientes en la región, lo que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad tanto para la población civil como para los trabajadores de sectores estratégicos como el transporte aéreo.

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La Aeronáutica Civil rechazó de manera categórica el atentado, al que calificó como un acto terrorista dirigido contra la infraestructura estratégica del país. La entidad informó que mantiene una coordinación estrecha con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar el perímetro, recolectar pruebas materiales y avanzar en la identificación de los responsables.

La Aeronáutica Civil informó que un dron lanzó un artefacto explosivo sobre las oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú - crédito @AerocivilCol / X

Restablecimiento aéreo interrumpido

Este ataque ocurre pocas horas antes de la reactivación programada de la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú por parte de la aerolínea estatal Satena, que tenía previsto retomar las operaciones el viernes 10 de julio tras un periodo de suspensión motivado por el secuestro de un administrador de la empresa en la zona.

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Según informó Satena en un comunicado, la ruta Cúcuta–Tibú ofrecería dos frecuencias semanales, con una capacidad mensual de 304 asientos en aeronaves Beechcraft 1900. Los vuelos reducirían de manera significativa los tiempos de traslado terrestre en el nororiente colombiano.

La venta de pasajes había iniciado el 26 de junio y la expectativa era restablecer la conectividad aérea regular en el Catatumbo, región que históricamente ha enfrentado dificultades para la movilidad y el acceso debido a la situación de orden público. Las autoridades ahora evalúan si el ataque tendrá impacto en el cronograma de reinicio de actividades comerciales en la terminal.

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Uno de los heridos del ataque en el aeropuerto de Tibú sufrió lesiones de gravedad y fue remitido a un hospital de mayor complejidad - crédito @OlguinMayorgaP / X

Investigaciones y respuesta institucional

Mientras equipos de seguridad avanzan en la inspección de los daños y la recolección de material probatorio, la Aeronáutica Civil reiteró su compromiso con la protección de los usuarios y trabajadores del sector, y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el hecho.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de la población civil, los trabajadores del sector transporte y la infraestructura estratégica que garantiza la conectividad y el desarrollo de las regiones”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

Hasta el momento, ninguna organización ilegal se ha atribuido la autoría del ataque. Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en el perímetro del aeropuerto y continúan verificando las condiciones de seguridad antes de autorizar la reanudación de las operaciones comerciales.

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