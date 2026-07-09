Colombia

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

La acción se registró en el sector de Puente Valencia, donde hombres armados detuvieron varios automotores, hicieron grafitis y se llevaron un vehículo oficial, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones

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Un retén ilegal en la vía Inzá-La Plata provocó terror entre los viajeros y terminó con el robo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección - crédito redes sociales / X
Un retén ilegal en la vía Inzá-La Plata provocó terror entre los viajeros y terminó con el robo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección - crédito redes sociales / X

Un retén ilegal instalado por sujetos armados en la vía que conecta Inzá, en el oriente de Cauca, con La Plata, Huila, provocó momentos de terror entre los viajeros y derivó en el robo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según información preliminar atribuida por El País Cali, el hecho habría sido ejecutado por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque las autoridades aún no han confirmado la autoría ni entregado un balance oficial del incidente.

Interceptaciones y robo a plena luz del día

De acuerdo con lo reportado por el medio citado, la acción ocurrió en el sector conocido como Puente Valencia, donde los agresores detuvieron varios vehículos en la vía. Algunos automotores fueron pintados con grafitis y, en medio del operativo ilegal, los sujetos se apoderaron de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las circunstancias exactas del robo permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

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Un grupo armado se presentó en el sector de El Túnel, Piendamo - crédito Ejército Nacional
El hecho en Puente Valencia incluyó la detención de varios vehículos y grafitis sobre algunos automotores, según el reporte divulgado por El País Cali - crédito Ejército Nacional

El País Cali subrayó que, la información sobre el retén fue difundida en tiempo real entre transportadores y habitantes de la zona, que alertaron sobre la peligrosidad y recomendaron a los conductores extremar las precauciones antes de transitar por el corredor vial. Este evento intensificó el clima de tensión que caracteriza actualmente la movilidad entre Inzá y La Plata.

Contexto crítico: disputa territorial y riesgo para la población

El retén ilegal ocurrió en un contexto marcado por la persistencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el nororiente del Cauca, situación que incrementa el riesgo para comunidades locales y quienes transitan por las carreteras de la región.

Organizaciones como el ELN y estructuras disidentes luchan por el control de rutas estratégicas, impactando negativamente el transporte de pasajeros, alimentos y productos agrícolas.

La autoría del retén ilegal fue atribuida de forma preliminar a presuntos integrantes del ELN, aunque las autoridades no la han confirmado - crédito Ejército Nacional de Colombia
La autoría del retén ilegal fue atribuida de forma preliminar a presuntos integrantes del ELN, aunque las autoridades no la han confirmado - crédito Ejército Nacional de Colombia

La preocupación de habitantes de municipios como Inzá y Páez ha ido en aumento, ya que la presencia de retenes ilegales y acciones armadas restringe la movilidad y genera temor entre la población civil. Los ataques contra la fuerza pública y los robos a vehículos oficiales se han vuelto frecuentes.

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Otro asalto a la UNP en menos de 24 horas

El reciente robo de la camioneta en la vía Inzá-La Plata se suma a otro asalto perpetrado contra la UNP en el sur del Cauca en menos de un día. De acuerdo con información oficial recopilada por el mismo medio, el martes 7 de julio hombres armados interceptaron una camioneta blindada asignada a un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección sobre la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Mercaderes.

El hecho se registró en el kilómetro 104 de la carretera, entre los sectores de Remolino y Mojarras, a unos 20 minutos de la cabecera municipal. Los atacantes obligaron a descender a un líder social protegido y a sus escoltas, que fueron despojados de sus pertenencias y del vehículo, una Toyota TXL modelo 2020, blindada nivel 3A, de placas GCR-447, propiedad de la UNP y operada por la empresa Blin Security.

Al parecer, el vehículo colisionó con una motocilceta y una mujer falleció - crédito UNP
Otro asalto contra la Unidad Nacional de Protección ocurrió en la vía Panamericana, en Mercaderes, donde hombres armados robaron una camioneta blindada de un esquema de protección- crédito UNP

Durante el asalto fueron robados también dos chalecos balísticos y teléfonos celulares institucionales y personales del equipo de seguridad. El País Cali aclaró que el armamento asignado al personal permaneció bajo su control y no fue hurtado.

Investigación en curso y presencia de grupos armados

Las autoridades iniciaron investigaciones para recuperar los vehículos robados y establecer la identidad de los responsables. En los corredores viales afectados operan estructuras armadas como el frente Carlos Patiño y el frente Manuel Vásquez Castaño del ELN. Esta realidad mantiene en alerta a la fuerza pública, debido a la recurrencia de hechos de inseguridad en el suroccidente colombiano.

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial que atribuya la responsabilidad de los asaltos a un grupo en específico, por lo que las pesquisas continúan para esclarecer la autoría material e intelectual de los hechos. Mientras tanto, las autoridades insisten en la recomendación a los conductores de mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad antes de emprender desplazamientos por estos corredores viales.

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