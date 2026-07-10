Gianni Infantino sorprendió a Shakira con un regalo muy especial: “El poder colectivo de la música y el fútbol”

La cantante coincidió con el presidente de la FIFA en Boston, durante el partido entre Francia y Marruecos, donde recibió algunos reconocimientos por parte del directivo - crédito gianni_infantino/Instagram

Shakira asistió a un nuevo partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, gracias a su rol como intérprete de Dai Dai, la canción oficial del torneo en la que colaboró con Burna Boy.

El pasado jueves 9 de julio, la colombiana se dejó ver junto a sus hijos Milan y Sasha en Boston, durante el partido entre Francia y Marruecos, que se saldó con victoria para los Bleus por 2-0.

En las últimas horas, se supo que la cantante compartió un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la grabación difundida por el máximo directivo del fútbol mundial se les vio departiendo alegremente.

PUBLICIDAD

Además, se apreció el momento en que Infantino le obsequió a Shakira el balón oficial del Mundial, autografiado por él y dirigido a toda la familia Mebarak, así como una placa de reconocimiento oficial de la FIFA, que incluyó los 48 logos oficiales de las selecciones participantes en esta edición.

La cantante recibió una placa de reconocimiento por parte de Infantino - crédito @gianni_infantino/Instagram

“Siempre es un placer estar en tu compañía - ¡siempre has jugado un papel clave en unir a la gente a través del poder colectivo de la música y el fútbol!”, escribió Infantino en sus redes sociales, acompañando el video del momento.

En desarrollo