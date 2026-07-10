Colombia

Gianni Infantino sorprendió a Shakira con un regalo muy especial: “El poder colectivo de la música y el fútbol”

La cantante y sus hijos Milan y Sasha pasaron un rato con el directivo en los palcos del estadio de Boston, donde se realizó el partido de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos

Guardar
Google icon

La cantante coincidió con el presidente de la FIFA en Boston, durante el partido entre Francia y Marruecos, donde recibió algunos reconocimientos por parte del directivo - crédito gianni_infantino/Instagram

Shakira asistió a un nuevo partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, gracias a su rol como intérprete de Dai Dai, la canción oficial del torneo en la que colaboró con Burna Boy.

El pasado jueves 9 de julio, la colombiana se dejó ver junto a sus hijos Milan y Sasha en Boston, durante el partido entre Francia y Marruecos, que se saldó con victoria para los Bleus por 2-0.

En las últimas horas, se supo que la cantante compartió un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la grabación difundida por el máximo directivo del fútbol mundial se les vio departiendo alegremente.

PUBLICIDAD

Además, se apreció el momento en que Infantino le obsequió a Shakira el balón oficial del Mundial, autografiado por él y dirigido a toda la familia Mebarak, así como una placa de reconocimiento oficial de la FIFA, que incluyó los 48 logos oficiales de las selecciones participantes en esta edición.

La cantante recibió una placa de reconocimiento por parte de Infantino - crédito @gianni_infantino/Instagram
La cantante recibió una placa de reconocimiento por parte de Infantino - crédito @gianni_infantino/Instagram

“Siempre es un placer estar en tu compañía - ¡siempre has jugado un papel clave en unir a la gente a través del poder colectivo de la música y el fútbol!”, escribió Infantino en sus redes sociales, acompañando el video del momento.

En desarrollo

Temas Relacionados

ShakiraGianni InfantinoMundial 2026Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Defensa del expresidente de la Nueva EPS desmintió a Petro por afirmar que el exdirectivo “está preso” por corrupción: “No hay condena”

El pronunciamiento se produjo después de una publicación del presidente sobre la situación financiera y el presunto desfalco de la entidad

Defensa del expresidente de la Nueva EPS desmintió a Petro por afirmar que el exdirectivo “está preso” por corrupción: “No hay condena”

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Casi siete de cada diez trabajadores en Colombia han pensado en migrar por falta de oportunidades laborales, según encuesta de Buk

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Gobierno Petro autorizó el traslado de Santiago Uribe a una guarnición militar para cumplir su condena por el caso de “Los doce apóstoles”

El traslado fue confirmado por el expresidente Álvaro Uribe, quien informó que la autorización fue otorgada por el Gobierno Petro luego de que la defensa alegara razones de seguridad y arraigo familiar

Gobierno Petro autorizó el traslado de Santiago Uribe a una guarnición militar para cumplir su condena por el caso de “Los doce apóstoles”

Millonarios se arriesgó con uno de sus refuerzos para la Liga BetPlay: no ha sumado minutos en 2026

Pese a que los hinchas esperan fichajes de primer nivel para el segundo semestre, el cuadro azul sorprendió con una contratación que, pese a ser conocido, vive un mal presente

Millonarios se arriesgó con uno de sus refuerzos para la Liga BetPlay: no ha sumado minutos en 2026

A dónde llevar computadores, celulares o electrodomésticos viejos para reciclarlos

Desechar estos dispositivos con la basura doméstica contamina suelos y fuentes de agua con plomo, mercurio y cadmio

A dónde llevar computadores, celulares o electrodomésticos viejos para reciclarlos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

ENTRETENIMIENTO

Fumaratto y sus reflexiones sobre la música electrónica en Colombia: “El cambio se debe a que los artistas lo han intentado”

Fumaratto y sus reflexiones sobre la música electrónica en Colombia: “El cambio se debe a que los artistas lo han intentado”

La abogada Wendy Herrera asumió la defensa de Epa Colombia y prometió una estrategia renovada : “Entro con una visión distinta”

Codiscos se quedó con la marca del grupo vallenato Los Diablitos: Plutarco Urrutia, quien se promocionaba como manager de la agrupación, no podrá seguir usando el nombre

La Segura fue hospitalizada de urgencia: “Mucho medicamento”

María Fernanda Cabal reveló la crisis económica que vivió junto a José Félix Lafaurie cuando eran recién casados: “Pasó del estrato seis al dos”

Deportes

Millonarios se arriesgó con uno de sus refuerzos para la Liga BetPlay: no ha sumado minutos en 2026

Millonarios se arriesgó con uno de sus refuerzos para la Liga BetPlay: no ha sumado minutos en 2026

Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi y otras figuras en acción por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia los cuartos de final del Mundial 2026

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

Juan Fernando Quintero envió mensaje de apoyo a Jáminton Campaz tras la amenazas que recibió: la FCF pidió a la Fiscalia judicializar a los responsables