Tour de Francia, etapa 8 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 del Tour de Francia.
Así fue la etapa 7 del Tour de Francia
¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Tour de Francia.
Kilómetro 10: Tres ciclistas toman la iniciativa en los primeros tramos de la carrera como fugados del día: el belga Liam Slock del Lotto Intermarché, el francés Thibault Guernalec del TotalEnergies, y el checo Jakub Otruba del Caja Rural Seguros (compañero de Fernando Gaviria).
Las camisetas y los corredores que la portan
- Líder: Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG)
- Puntos: Tim Merlier (Bélgica - Soudal Quick Step)
- Montaña: Baptiste Vestroffer (Francia - Lotto Intermarché)
- Mejor joven: Huub Artz (Países Bajos - Lotto Intermarché)
Así van los ciclistas colombianos en la clasificación general
- 1. Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 24 horas; 56 minutos y 17 segundos.
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 2 minutos y 42 segundos.
- 3. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 3 minutos y 27 segundos.
- 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 9 minutos y 12 segundos.
- 21. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 13 minutos y 6 segundos
- 24. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easy Post): a 13 minutos y 35 segundos
- 30. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 24 minutos y 32 segundos.
- 63. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora; 1 minuto y 34 segundos.
- 163. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros): a 1 hora; 48 minutos y 41 segundos
Así es la etapa 8 del Tour de Francia
El recorrido unirá las localidades de Périgueux y Bergerac sobre 180,4 kilómetros y apunta a resolverse en un sprint que puede ser mucho más complejo de lo que su perfil sugiere por el calor extremo, el viento cruzado de frente y una aproximación final repleta de cambios de dirección.
El dato central del recorrido está en la llegada: los últimos 1.500 metros incluyen tres giros a la derecha y el último aparece a solo 300 metros de la meta. Ese diseño anticipa una definición marcada por la tensión en la colocación y por maniobras al límite entre los velocistas.
La jornada transcurrirá por el departamento de Dordoña y conectará sus dos ciudades más relevantes. Périgueux, punto de salida, es la capital departamental y destaca por la catedral de Saint-Front, reconocida oficialmente como parte del Camino de Santiago, mientras que Bergerac es conocida por su cercanía al río Dordoña y por los paseos fluviales en antiguos barcos de carga.
La “Grande Boucle” tendrá otra jornada llana
La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia) desde Périgueux y se puede ver a través de Espn.
En Caracol Sports y RCN la transmisión comenzará a partir de las 7:00 a. m.