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Tour de Francia, etapa 8 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac

La carrera contará con otra etapa llana, en la cual el colombiano Fernando Gaviria quiere volverse a destacar en la llegada hacia la meta

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Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano ubicado en la clasificación general-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano ubicado en la clasificación general-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 del Tour de Francia.

11:47 hsHoy

Así fue la etapa 7 del Tour de Francia

Etapa 7 del Tour de Francia: Tim Merlier se llevó la victoria en Burdeos, y Fernando Gaviria fue el mejor colombiano en la jornada

Tras el ascenso al Col de Tourmalet, la jornada contó con la victoria del corredor del Soudal Quick-Step, y al colombiano del Caja Rural como el mejor colombiano de la jornada

Tim Merlier le ganó Soren Waerenskjold en la etapa 7 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Tim Merlier le ganó Soren Waerenskjold en la etapa 7 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Tour de Francia.

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11:43 hsHoy

Kilómetro 10: Tres ciclistas toman la iniciativa en los primeros tramos de la carrera como fugados del día: el belga Liam Slock del Lotto Intermarché, el francés Thibault Guernalec del TotalEnergies, y el checo Jakub Otruba del Caja Rural Seguros (compañero de Fernando Gaviria).

11:36 hsHoy

Las camisetas y los corredores que la portan

Durante la etapa 6 del Tpur de Francia, el esloveno Tadej Pogacar se hizo fuerte en el ascenso al Col du Tourmalet, y se colocó la camiseta de líder-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Durante la etapa 6 del Tpur de Francia, el esloveno Tadej Pogacar se hizo fuerte en el ascenso al Col du Tourmalet, y se colocó la camiseta de líder-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
  • Líder: Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG)
  • Puntos: Tim Merlier (Bélgica - Soudal Quick Step)
  • Montaña: Baptiste Vestroffer (Francia - Lotto Intermarché)
  • Mejor joven: Huub Artz (Países Bajos - Lotto Intermarché)
11:31 hsHoy

Así van los ciclistas colombianos en la clasificación general

El ciclista colombiano Egan Bernal portó la camiseta verde que cataloga al mejor corredor por puntos. Fotografía del 4 de julio de 2026 en la primera etapa del Tour de Francia-crédito Guillaume Horcajuelo/EFE/EPA
El ciclista colombiano Egan Bernal portó la camiseta verde que cataloga al mejor corredor por puntos. Fotografía del 4 de julio de 2026 en la primera etapa del Tour de Francia-crédito Guillaume Horcajuelo/EFE/EPA
  • 1. Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 24 horas; 56 minutos y 17 segundos.
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 2 minutos y 42 segundos.
  • 3. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 3 minutos y 27 segundos.
  • 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 9 minutos y 12 segundos.
  • 21. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 13 minutos y 6 segundos
  • 24. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easy Post): a 13 minutos y 35 segundos
  • 30. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 24 minutos y 32 segundos.
  • 63. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora; 1 minuto y 34 segundos.
  • 163. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros): a 1 hora; 48 minutos y 41 segundos
11:28 hsHoy

Así es la etapa 8 del Tour de Francia

La jornada contará con dos premios de montaña y un esprint-crédito Tour de Francia
La jornada contará con dos premios de montaña y un esprint-crédito Tour de Francia

El recorrido unirá las localidades de Périgueux y Bergerac sobre 180,4 kilómetros y apunta a resolverse en un sprint que puede ser mucho más complejo de lo que su perfil sugiere por el calor extremo, el viento cruzado de frente y una aproximación final repleta de cambios de dirección.

El dato central del recorrido está en la llegada: los últimos 1.500 metros incluyen tres giros a la derecha y el último aparece a solo 300 metros de la meta. Ese diseño anticipa una definición marcada por la tensión en la colocación y por maniobras al límite entre los velocistas.

La jornada transcurrirá por el departamento de Dordoña y conectará sus dos ciudades más relevantes. Périgueux, punto de salida, es la capital departamental y destaca por la catedral de Saint-Front, reconocida oficialmente como parte del Camino de Santiago, mientras que Bergerac es conocida por su cercanía al río Dordoña y por los paseos fluviales en antiguos barcos de carga.

11:22 hsHoy

La “Grande Boucle” tendrá otra jornada llana

El esloveno Tadej Pogacar sigue como líder de la carrera-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
El esloveno Tadej Pogacar sigue como líder de la carrera-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia) desde Périgueux y se puede ver a través de Espn.

En Caracol Sports y RCN la transmisión comenzará a partir de las 7:00 a. m.

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