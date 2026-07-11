Tour de Francia, etapa 8 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Tour de Francia.

Kilómetro 10: Tres ciclistas toman la iniciativa en los primeros tramos de la carrera como fugados del día: el belga Liam Slock del Lotto Intermarché, el francés Thibault Guernalec del TotalEnergies, y el checo Jakub Otruba del Caja Rural Seguros (compañero de Fernando Gaviria).

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Así es la etapa 8 del Tour de Francia

La jornada contará con dos premios de montaña y un esprint-crédito Tour de Francia

El recorrido unirá las localidades de Périgueux y Bergerac sobre 180,4 kilómetros y apunta a resolverse en un sprint que puede ser mucho más complejo de lo que su perfil sugiere por el calor extremo, el viento cruzado de frente y una aproximación final repleta de cambios de dirección.

El dato central del recorrido está en la llegada: los últimos 1.500 metros incluyen tres giros a la derecha y el último aparece a solo 300 metros de la meta. Ese diseño anticipa una definición marcada por la tensión en la colocación y por maniobras al límite entre los velocistas.