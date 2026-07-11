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Camilo Durán fichó con el Celtic de Escocia y ya hizo historia con el club: esta es la razón

El colombiano es el primer refuerzo del club escocés, llega tras la transferencia récord del Qarabag y se suma a la pretemporada bajo el mando de Martin O’Neill

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Camilo Durán
Camilo Durán fue presentado por el Celtic de Escocia, con el que afrontará la Champions League - crédito Celtic FC

Camilo Durán se convirtió en una de las sorpresas de la Champions League, pues gracias a ese rendimiento con el Qarabag de Azerbaiyán, despertó interés de varios equipos en el mercado de fichajes y no solo llegó a un grande del continente, sino que le dejó una buena cantidad de dinero al club.

El fichaje de Camilo Durán por el Celtic ya es oficial: el delantero colombiano llegó desde el Qarabag por 5,5 millones de libras y definió su llegada al club escocés como “un sueño hecho realidad”. Se trata del primer refuerzo de Martin O’Neill en este mercado de verano.

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El delantero firmó contrato por las próximas cinco temporadas. Su incorporación al Celtic se concretó después de completar los exámenes médicos y sumarse al trabajo de pretemporada. La operación también dejó una marca en su antiguo club. La venta se convirtió en el traspaso más costoso en la historia del club azerbaiyano.

“Un sueño hecho realidad”

Durán dijo que firmar por el Celtic tras su traspaso desde el Qarabag por 5,5 millones de libras representa para él “un sueño hecho realidad”. En declaraciones a CelticPlayer, canal oficial del club, el atacante afirmó que está “muy feliz” por llegar al club escocés y que quiere empezar cuanto antes y marcar muchos goles.

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En sus primeras declaraciones, el delantero destacó su rendimiento en el certamen europeo, uno de los más importantes en el mundo a nivel de clubes: “Fue un sueño hecho realidad jugar la Champions League. Eso es lo que sueñas de niño, así que marcar goles fue increíble y eso quiero seguir haciendo aquí, marcar goles en la Champions League”.

Camilo Durán celebró uno de sus goles en la Champions League contra el Benfica en Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS
Camilo Durán celebró uno de sus goles en la Champions League contra el Benfica en Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El colombiano superó el reconocimiento médico a principios de semana y ya se entrena con el plantel en la pretemporada en Portugal. Por su estado de preparación, podría estar disponible para el amistoso del martes 14 de julio ante el Sporting de Lisboa, conjunto de Luis Javier Suárez.

Durán también aseguró que tomó la decisión en cuanto apareció la opción del club escocés: “Cuando escuché del interés, no tuve ninguna duda y solo quiero empezar a jugar con mis compañeros”.

Camilo Durán
Camilo Durán es el primer colombiano que viste la camiseta del Celtic de Escocia, uno de los clubes más ganadores de ese país - crédito Celtic FC

El colombiano también afirmó que siente como un honor ser el primer colombiano en jugar en el Celtic, la única escuadra de ese país que consiguió la Champions League. Además, trasladó al entrenador su intención de responder con actuaciones a la confianza recibida.

La temporada que impulsó su fichaje

El salto de Camilo Durán a Escocia se dio gracias a su rendimiento en la pasada Champions League, torneo en el que marcó cinco goles con el Qarabag. Le anotó al Benfica, Ajax, dos veces al Eintracht Frankfurt y una al Newcastle en la ronda de playoffs de la edición 2025/2026.

El delantero de 24 años cerró la mejor campaña de su carrera con 15 goles y ocho asistencias en 45 partidos con su anterior club. Ese registro despertó el interés de varios equipos, aunque finalmente el Celtic concretó su incorporación con una cifra millonaria.

Camilo Durán
Camilo Durán se unió a la pretemporada del Celtic en Portugal, tras su contratación - crédito Celtic FC

Antes de jugar en Azerbaiyán, adonde llegó en 2025 procedente del Portimonense de Portugal, Durán pasó por Lusitania y Estrela, ambos del mismo país. También integró las juveniles de Flamengo de Brasil y se formó en las divisiones inferiores de Independiente Medellín.

Camilo Durán espera que la experiencia en la Premiership de Escocia, así como una segunda oportunidad en la Liga de Campeones, le sirvan para que lo tomen en cuenta en la Selección Colombia en el proceso rumbo al Mundial 2030, el cual arrancará en septiembre de 2026.

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