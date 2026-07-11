Colombia

Cardi B escogió a quién prefería entre Shakira y Lady Gaga: la rapera sorprendió con su respuesta

Durante su paso por la Semana de la Moda de París, la norteamericana fue abordada por los paparazzi y despejó la duda de cuál de las dos artistas era su preferida

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La cantante fue abordada durante la Semana de la Moda de París por los paparazzis y sorprendió al afirmar que consideraba a una de las dos como "su hermana" - crédito @vendetta_dailly/Instagram

Mientras Shakira está en boca del planeta entero por su aportación a la banda sonora de la Copa del Mundo con Dai Dai y la continuación de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Estados Unidos, Cardi B hizo lo propio durante la celebración de la Semana de la Moda de Alta Costura de París para la temporada Otoño-Invierno, que se celebró entre el 6 y el 9 de julio.

La rapera, de 33 años, llegó a la capital francesa y se robó las miradas durante su paso por los desfiles de firmas como Robert Wun, Jean Paul Gaultier, Rahul Mishra y Balenciaga, con atuendos que incluyeron desde un vestido rojo estructurado con guantes de ópera hasta un conjunto de mezclilla con lentejuelas.

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Esta forma de abordar el evento fue elogiada por la prensa especializada, al punto que Vogue destacó su disposición para abrazar la teatralidad y el dramatismo que caracterizan a los desfiles parisinos.

A la salida de uno de los eventos, Cardi B protagonizó un curioso momento que circuló en redes sociales. Una persona entre los paparazzi le pidió escoger entre Lady Gaga y Shakira. Al escuchar la pregunta, la cantante reaccionó con una carcajada y se limitó a decir “Shakira, Shakira”, en alusión a Hips Don’t Lie.

Acto seguido, el periodista le preguntó si le gustaba la cantante colombiana, a lo que la rapera respondió sin dudar: “La amo. Es mi hermana”.

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Shakira y Cardi B
"Puntería" fue el dúo de la colombiana con la rapera estadounidense publicado en 2024 -crédito @shakirastuff_/X

Luego le pidieron elegir su canción preferida, ante lo cual la intérprete de Bodak Yellow entonó el estribillo de No, el segundo sencillo del álbum Fijación Oral, Vol. 1 (2005) cuya frase más reconocida es “No se puede vivir con tanto veneno”. Cardi cantó el fragmento en español, lo que generó la respuesta inmediata de quienes la rodeaban y luego de las redes sociales, que se mostraron complacidas con esa demostración de admiración por la barranquillera.

Cardi B relató la historia detrás de su colaboración con Shakira en “Puntería”

La rapera norteamericana contó, emocionada, cómo se produjo su colaboración con la colombiana - crédito @sebasnews/TikTok

La elección de Cardi B no es casualidad. En 2024, la rapera fue una de las colaboradoras en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran, con la canción Puntería.

En 2024, en una charla en el pódcast MILLION $ WORTH OF GAME, poco antes del estreno del sencillo, la rapera expresó su admiración incondicional hacia Shakira y aseguró que siempre quiso grabar una canción con ella.

“Siempre quise hacer algo con Shakira y ahora es como, ¡wow!, está al alcance de mi mano. Así que ahora tengo un tema por publicar con ella la próxima semana”, expresó, asegurando que haría lo que hiciera falta para que ese sueño se hiciera realidad. “Haré cualquier p*** cosa que quieras que haga. Volaré a Colombia, si quieres”, expresó emocionada.

Todo inició cuando las dos coincidieron en la Semana de la Moda de París, en julio de 2023. Aunque el encuentro fue ampliamente cubierto en su momento, solo hasta que se reveló la lista de canciones se supo que Cardi B iba a colaborar con Shakira.

“La vi en París, hablé con ella y le dije: ‘Tengo que decirte que mi hermana hizo un concurso de talentos cuando estaba en primer grado y ganó con tu canción. Es que te amo tanto... Eres parte de mi vida’. Entonces, su equipo se acercó a mí y casi me infarto”, aseguró la cantante, que todavía sigue sorprendida. “Sigo sin palabras”.

Shakira lleno de elogios a Cardi B y su colaboración musical - crédito Shakira/TikTok

En julio de 2024, en su cuenta de TikTok, la colombiana dio su versión, sin escatimar en su admiración por la rapera.

“Colaborar con Cardi B fue una de las mejores experiencias que he tenido, que con cualquier artista, porque es una mujer que ya sabemos que es un icono de la música, pero en lo personal es súper sencilla, fácil para entenderse. Fue en todo momento súper colaboradora, cariñosa. Tengo los mejores recuerdos de ella y de esta colaboración”, afirmó. “Me sentí muy afortunada porque la conocí y en ese momento fue que pensé: ‘¿Por qué nunca he hecho nada con Cardi?’, y tenía esta canción Puntería que necesitaba ese poder femenino”, puntualizó.

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