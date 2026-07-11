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Medellín le apostaría a un goleador del extranjero para la Copa Sudamericana: haría un esfuerzo grande

El Poderoso, al mando de Luis Amaranto Perea, quiere armar una plantilla competitiva para pelear el certamen internacional, la Liga BetPlay y la Copa Colombia

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Independiente Medellín
Medellín avanza en la pretemporada para pelear por el título de la Liga BetPlay, pero antes jugará playoffs de la Copa Sudamericana - crédito DIM

Independiente Medellín no quiere otro fracaso en el fútbol colombiano ni a nivel internacional, como pasó en el primer semestre, y enfila baterías para hacer una campaña histórica para romper el maleficio de ser uno de los clubes con más finales perdidas en la Liga BetPlay.

Es por eso que el Poderoso ya apuntó al reemplazo de Francisco Fydriszewski, que se fue al Junior de Barranquilla, y es un delantero goleador en Ecuador y con buena hoja de vida, pero la operación para su contratación no es nada sencilla para la escuadra antioqueña.

Medellín sueña con un goleador del fútbol ecuatoriano

Jeison Medina como prioridad del Independiente Medellín para reforzar el ataque en el segundo semestre de 2026 toma forma con una oferta oficial que el club prevé presentar en los próximos días. El delantero aparece como pedido de Luis Amaranto Perea dentro de la reconfiguración de la plantilla para la Liga BetPlay 2026-2 y la Copa Sudamericana.

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Medina sería el relevo de Francisco Fydriszewski y el periodista Felipe Sierra se refirió en X sobre el interés del club. “Jeison Medina (31) es prioridad para el DIM. El ‘poderoso’ hará un esfuerzo para que la operación se pueda concretar y próximamente presentará su oferta oficial para cerrar la llegada del colombiano que está en LDU”.

Jeison Medina
Jeison Medina, delantero de la Liga de Quito, es prioridad del Medellín y buscará un acuerdo para su contratación - crédito @PSierraR/X

La negociación aún no avanza a una etapa formal. Por ahora no existe una oferta oficial y las conversaciones entre los clubes no han comenzado, aunque se espera un primer contacto en los próximos días.

Medina es un atacante con velocidad, fuerza y movilidad en el área. También cuenta con la capacidad para jugar de espaldas al arco y atacar espacios, rasgos que encajan con la búsqueda de un delantero de experiencia para el nuevo ciclo.

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Jeison Medina ha hecho buena parte de su carrera en Ecuador, pasó por clubes como Aucas y ahora pertenece a la Liga de Quito - crédito Luis ROBAYO / AFP
Jeison Medina ha hecho buena parte de su carrera en Ecuador, pasó por clubes como Aucas y ahora pertenece a la Liga de Quito - crédito Luis ROBAYO / AFP

El recorrido del delantero incluye pasos por Leones, América de Cali y Deportivo Pasto, donde dejó una buena imagen. Después pasó por PAS Lamia 1964, en Grecia, y luego jugó en Ecuador con Aucas y Liga de Quito. Su etapa más reciente en el club ecuatoriano dejó 18 partidos y 645 minutos, sin goles y con una asistencia.

El mercado del DIM y la urgencia de competir

La búsqueda de Medina se da en medio de una revisión más amplia de la plantilla. El DIM tuvo una campaña irregular: quedó fuera de los cuadrangulares en la Liga BetPlay y terminó tercero de su grupo en la Copa Libertadores, resultado que le dio paso a los playoffs de la Copa Sudamericana.

En ese escenario, el club apunta a reforzar varias posiciones para competir en los torneos locales e internacionales. Medellín ya confirmó cinco incorporaciones, incluido su nuevo director técnico.

Joaquín Varela
Joaquín Varela volvió al Independiente Medellín tras su paso por Águilas Doradas y desea salir campeón - crédito DIM

Entre los nombres, aparecen Juan José Córdoba, extremo antioqueño de 22 años que llegó desde Dinamo Zagreb en préstamo por un año con opción de compra sujeta a su rendimiento, y el volante Agustín Martegani, procedente de Boca Juniors.

El canal también informó las incorporaciones del defensor uruguayo Joaquín Varela, proveniente de Águilas Doradas y regresa al Poderoso, y del delantero Carlos Lucumí, desde Alianza Valledupar.

La presión del calendario para Luis Amaranto Perea

El arranque del nuevo proceso exige respuestas inmediatas para Luis Amaranto Perea, el técnico que arribó a mitad de pretemporada porque se encontraba con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA, como asistente técnico de Néstor Lorenzo.

Antes de ser asistente en la Selección Colombia, Luis Amaranto Perea dirigió al Junior de Barranquilla y a Leones - crédito J P GANDUL/EFE
Antes de ser asistente en la Selección Colombia, Luis Amaranto Perea dirigió al Junior de Barranquilla y a Leones - crédito J P GANDUL/EFE

Ese margen corto de ajuste aumenta el peso de cada movimiento ofensivo que estudia el club. En ese marco, la posible llegada de Medina gana valor por la necesidad de contar con alternativas listas para la competencia internacional desde el 22 de julio.

El primer examen del nuevo entrenador será la serie de repechaje hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El partido está programado en el estadio Atanasio Girardot para las 5:00 p. m. del 22 de julio, mientras que la vuelta será el 29 del mismo mes en Río de Janeiro.

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