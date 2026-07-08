Colombia

Abelardo de la Espriella declaró como objetivo militar a líderes guerrilleros del Catatumbo: “Tienen un mes para entregarse”

El presidente electo de Colombia lanzó su advertencia a alias Alfred, cabecilla del ELN, y alias Andrey, líder de las disidencias en la región colombiana

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- crédito Prensa Abelardo de la Espriella
- crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Al finalizar su primer empalme regional en Cúcuta, el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella hizo un anuncio dirigido a los grupos armados ilegales en la que reiteró su advertencia para que se sometan a la justicia colombiana.

En declaraciones a los medios de comunicación, el futuro mandatario dio un ultimátum a alias Alfred, cabecilla del ELN, y alias Andrey, líder del frente 33 de las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Norte de Santander: les notificó un mes de plazo para entregarse a las autoridades o, de lo contrario, estarán sometidos a los operativos militares una vez se posesione en el poder.

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“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que están aquí para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las FARC, objetivo militar del Gobierno del Tigre, tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, expresó De la Espriella.

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