Colombia

Joaquín Guiller ya tendría pareja sentimental luego de su divorcio: fue presentadora de ‘Sábados Felices’

El artista había atribuido el fin de su matrimonio de 25 años con Astrid Montoya a la monotonía por su agenda laboral, pero una serie de imágenes dieron a entender que hubo más detrás de la ruptura

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En sus primeras entrevistas, Joaquín Guiller negó que otra persona hubiera causado la ruptura y afirmó que mantiene una buena relación con Astrid Montoya - crédito @joaquinguiller/Instagram
En sus primeras entrevistas, Joaquín Guiller negó que otra persona hubiera causado la ruptura y afirmó que mantiene una buena relación con Astrid Montoya - crédito @joaquinguiller/Instagram

En septiembre de 2025, el cantante de regional colombiano Joaquín Guiller anunció su separación de Astrid Montoya tras 25 años. Desde entonces el artista guardó silencio sobre las causas de la ruptura, hasta que en junio pasado concedió una serie de entrevistas en las que abordó la ruptura.

El 11 de junio, Guiller confirmó la ruptura en el programa Lo Sé Todo del Canal 1 con un relato de separación tranquila y sin conflictos. “Viviendo el proceso, que no es un proceso fácil, una relación de 25 años no se acaba de la noche a la mañana”, dijo entonces.

El artista nacido en Briceño, Antioquia, describió el impacto del cambio cotidiano: “Mucho empezar de cero, porque había unas costumbres donde había un hogar, unos hijos, que todavía existen, pero ya estás en otro... en otra faceta, ya estás viviendo solo, ya hay una soledad que hay que aprender a llevar”, afirmó.

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En ese mismo diálogo, Guiller fue categórico al descartar la presencia de otra persona como causa de la ruptura y aseguró que la relación con su exesposa y madre de sus hijos está en buenos términos.

Aunque en dicha charla prefirió no entrar en detalles, durante su paso por La Red de Caracol Televisión, Guiller atribuyó la ruptura a la monotonía, producto de su agenda de conciertos y grabaciones. "La monotonía entró a nuestra relación porque siempre carecía de tiempo. Cuando llegaba a mi casa era a desatrasar mis quehaceres y no entendía que había llegado a mi casa", afirmó.

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El paisa y cantante de música popular lo reveló y aseguró que está completamente tranquilo - crédito @emfuror/IG

Semanas después de estas entrevistas, el programa La Corona TV del canal City TV presentó evidencias que contradicen esa versión y lo ubicaron en Europa en compañía de otra mujer.

El periodista Ariel Osorio presentó imágenes y videos que desmienten la narrativa que presentó Guiller en las semanas anteriores. “Ahí está Joaquín, jugando a ser un hacendado, un agropecuario, con otros vacunos de otro país, en la frontera entre Italia y Suiza, posando con el ganado como si fuera un campesino más. Y después, un viaje romántico por las aguas de Venecia”, describió Osorio al aire mientras se proyectaban las imágenes.

La revelación central del programa fue la identidad de la mujer que, supuestamente, lo acompañó en ese recorrido. “¿Quién es la mujer que acompaña al cantante de música popular Joaquín Guiller en esta luna de miel en su viaje secreto por Europa? No es ninguna desconocida. Es nada menos ni nada más que la presentadora Vaneza Peláez“, afirmó Osorio, aludiendo a quien fuese presentadora de Sábados Felices de Caracol Televisión, entre 2012 y 2020.

Vaneza revivió una de sus portadas más célebres, la edición de los 10 mandamientos de la revista Soho en junio de 2009, con impacto nacional - crédito @vanepelaez1/Instagram
Vaneza Peláez culminó su etapa como presentadora de 'Sábados Felices' en 2020, y desde entonces se dedicó a su faceta como empresaria y modelo, así como a la crianza de sus dos hijas - crédito @vanepelaez1/Instagram

De acuerdo con fuentes citadas por Osorio, el vínculo entre Guiller y Peláez no sería producto del viaje, sino que se remonta a varios meses atrás. “Estos coqueteos vienen desde octubre del año pasado. Mientras que Joaquín mantenía la fachada de esposo fiel, ya se estaba cocinando esta relación por debajo de la mesa”, señaló el presentador.

El programa también apuntó que Astrid Montoya ya tenía conocimiento de una serie de infidelidades previas por parte del cantante. “Al parecer el desfile de mujeres famosas y no famosas que pasaron por la vida de Joaquín. La infidelidad fue la norma y no la excepción”, indicó el periodista.

Como respaldo de sus afirmaciones, La Corona TV presentó tres evidencias visuales. El primero, un video que muestra a Guiller y Peláez juntos en un transporte público. El segundo, una fotografía publicada por Peláez en sus redes sociales en la que, según Osorio, el reflejo en las gafas de sol de la expresentadora deja ver al cantante. Al parecer, fue por ese motivo que la fotografía fue borrada rápidamente por la modelo. El tercero, una cartera de diseñador que aparece tanto en las historias de redes sociales de Peláez como en las de Guiller, además de imágenes de ambos en un resort.

Ni Guiller ni Peláez se habían pronunciado públicamente sobre las revelaciones de La Corona TV al cierre de esta nota.

El programa de entretenimiento presentó videos y fotografías que confirmarían el noviazgo entre Joaquín Guiller y Vaneza Peláez - crédito @lacoronatv/Instagram
El programa de entretenimiento presentó videos y fotografías que confirmarían el noviazgo entre Joaquín Guiller y Vaneza Peláez - crédito @lacoronatv/Instagram

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