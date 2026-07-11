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OCHA alerta que ola invernal en Arauca ya supera la capacidad de respuesta local

Más de 10.500 personas han resultado afectadas en seis municipios. La emergencia deja daños en viviendas, cultivos, colegios, vías y sistemas de acueducto

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Inundaciones en Arauca
Inundaciones en Arauca

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, lanzó una alerta por la emergencia que enfrenta Arauca debido a las inundaciones registradas desde finales de abril. Según el organismo, 10.598 personas han resultado afectadas en seis de los siete municipios del departamento y la magnitud de la situación ya supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

El reporte citado por Blu Radio señala que las lluvias han provocado desbordamientos de ríos y afluentes, además de procesos de socavación que han golpeado viviendas, cultivos, vías terciarias, puentes y sistemas de acueducto. La afectación compromete tanto la seguridad de las familias como el acceso a servicios básicos.

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En total, OCHA reportó 3.426 familias afectadas en los municipios de Fortul, Tame, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Cravo Norte. Las comunidades enfrentan dificultades para movilizarse, recibir ayuda y mantener sus actividades diarias en medio de una emergencia que se ha extendido durante varias semanas.

La situación también tiene impacto sobre la educación. Al menos 23 instituciones educativas presentan daños en su infraestructura y, en algunos casos, las clases estuvieron suspendidas durante cerca de un mes. Esto agrava la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes que ya enfrentan limitaciones por las inundaciones.

inundación ARauca

OCHA pide reforzar salud, agua y alimentación

El organismo internacional advirtió que las necesidades más urgentes están relacionadas con alimentación, agua potable, saneamiento, atención en salud, alojamiento temporal y recuperación de los medios de vida. Las comunidades afectadas requieren asistencia inmediata para enfrentar los daños causados por las lluvias y evitar que la emergencia se profundice.

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OCHA también alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores. Por esa razón, pidió fortalecer la atención médica y la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, especialmente en los sectores donde el acceso al agua segura y al saneamiento se ha visto comprometido.

Los daños en sistemas de acueducto aumentan la preocupación por la calidad del agua disponible para las familias. En emergencias de este tipo, la falta de agua potable puede convertirse en un factor de riesgo adicional, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud previas.

Según la OCHA, fenómenos hidrometeorológicos afectarán severamente el norte y sur de Colombia en el primer trimestre de 2025 - crédito iStock
Según la OCHA, fenómenos meteorológico afectarán severamente en Colombia - crédito iStock

La afectación de cultivos y medios de vida también representa un golpe para las comunidades rurales. Las inundaciones no solo dañan viviendas y caminos, sino que reducen la capacidad de las familias para sostenerse económicamente y recuperar sus rutinas una vez baje el nivel del agua.

Daños en vías dificultan la ayuda humanitaria

El informe de OCHA advierte que la infraestructura vial afectada está dificultando el acceso a varias zonas rurales. Esta situación retrasa la entrega de ayuda humanitaria y complica la atención de comunidades que permanecen aisladas o con movilidad restringida.

La emergencia se agravó en la madrugada de este viernes 10 de julio, cuando se derrumbó un puente ubicado entre Cubará, Boyacá, y Saravena, Arauca. El hecho provocó el cierre total de la vía de La Soberanía y dejó al departamento de Arauca desconectado de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Ese cierre representa un nuevo obstáculo para la movilidad de personas, el transporte de alimentos, el traslado de pacientes y la llegada de equipos de atención. También puede afectar el ingreso de ayuda hacia las zonas que ya venían reportando dificultades por los daños en vías terciarias y puentes.

Ante este panorama, OCHA hizo un llamado a fortalecer la respuesta con apoyo de autoridades, organismos internacionales y organizaciones humanitarias. El objetivo es ampliar la cobertura de la asistencia y llegar a las comunidades que continúan aisladas por la emergencia.

La prioridad, según el organismo, es atender las necesidades básicas de las familias afectadas y evitar que las inundaciones generen nuevas crisis en salud, educación y seguridad alimentaria. Mientras persistan las lluvias y los daños en infraestructura, Arauca seguirá requiriendo una respuesta coordinada que supere la capacidad local y permita proteger a las más de 10.500 personas golpeadas por la ola invernal.

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