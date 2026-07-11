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Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, contó su historia de vida y detalles de su relación: “Los 12 años de diferencia no son un problema para mí”

En su primera aparición editorial de envergadura, la joven de 23 años fijó su postura frente a la fama y aseguró que no tiene intenciones de dejarse definir por su relación con el capitán de la Selección Colombia

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Luisa María Duque, novia de James Rodríguez compartió su historia por primera vez para un medio de comunicación - crédito @luisaduquee/Instagram y Luisa Gonzalez/REUTERS
Luisa María Duque, novia de James Rodríguez compartió su historia por primera vez para un medio de comunicación - crédito @luisaduquee/Instagram y Luisa Gonzalez/REUTERS

Desde hace tres años el futbolista James Rodríguez mantiene una relación sentimental con la modelo Luisa Duque. Sin embargo, la información compartida por la pareja en redes sociales es mínima, ya que han procurado mantener su noviazgo alejado de la opinión pública.

En pleno furor del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 —más allá de la eliminación de la Selección Colombia ante Suiza— la mujer rompió su silencio y fue elegida como la primera portada en el regreso de la revista SoHo, donde contó su historia.

La pereirana, de 23 años, aseguró que su postura de mantener a raya su exposición mediática es algo que viene dado por el control de lo que publica en redes sociales.

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Duque describió a su madre como su principal referente de empoderamiento femenino - crédito @luisaduquee/Instagram
Duque describió a su madre como su principal referente de empoderamiento femenino - crédito @luisaduquee/Instagram

“Yo no me escondo. No ando con una gorra y gafas de sol. Creo que si tengo el control de escoger qué se sube a las redes, o qué se cuenta, pues lo voy a hacer. No se trata de esconderse, sino de cuidarse”, explicó. Y fue más lejos: “No pretendo ser famosa. No me gusta la fama rápida. Por encima de todo debe estar la dignidad”, manifestó.

Esa convicción tiene raíces en su historia familiar. Duque creció en Pereira con una madre, Ruby, a quien describió como el primer modelo de autonomía femenina que conoció. “Ella se reinventaba permanentemente para ganarse la vida. Es el ejemplo de la mamá todera que está en muchos hogares colombianos”, dijo.

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Los frecuentes cambios de residencia durante su infancia también tienen una explicación directa. Duque contó que su madre se fue de su casa a los 17 años, casada con el que sería su padre, y sin saber que la propia Luisa seguiría su ejemplo llegado el momento.

La modelo describió su entorno familiar como uno de talante conservador. Contó que su abuela materna cuestionó que su madre se hubiera juntado con un coronel de la Policía y luego hizo lo propio con Luisa cuando decidió irse de la casa sin casarse.

“En esa época sí que tuve que recibir los regaños de mi abuela; ella me molestaba mucho cuando me fui de la casa, porque quería que yo aprendiera a cocinar, que aprendiera los oficios que, según su generación, debe aprender toda mujer antes de ser esposa. Era ese tipo de abuela tradicional, que no paraba de darme cátedra”, explicó.

Duque se fue primero a Nashville, Estados Unidos, a estudiar, y luego a Medellín, donde comenzó su carrera como modelo. La industria la encontró antes de que ella la buscara.

Muy pronto me llegaron ofertas para trabajar con marcas y empecé a viajar a Medellín. A mi papá no le gustó ni cinco porque es un hombre tradicional. Iba dos días a la semana a Medellín, hasta que dije no más, me mudo a estudiar y a trabajar allá, me voy a buscar mi independencia”. Esa mudanza, aseguró, la obligó a madurar rápido: “Tenía que asumir un rol de mujer adulta. Estudiaba, trabajaba y si no lo hacía bien, no iba a ser sostenible”.

Duque estudió Administración de forma virtual, debido a los constantes cambios de club de James Rodríguez - crédito @luisaduquee/Instagram
Duque estudió Administración de forma virtual, debido a los constantes cambios de club de James Rodríguez - crédito @luisaduquee/Instagram

Fue en Medellín donde conoció a James Rodríguez, en 2023, poco antes de la Copa América de 2024 que terminó en el subcampeonato para Colombia. Desde entonces ha vivido entre Madrid y México, siguiendo los constantes cambios de equipo del ‘10’. Por esa razón decidió continuar sus estudios de Administración de forma virtual para no abandonar su carrera.

Sobre su relación con el futbolista no dio muchos detalles, pero aseguró que la diferencia de edad entre ambos —12 años— no le preocupa. “Me río mucho de quienes me etiquetan y me subestiman por tener 23 años. Entiendo que no me conocen y simplemente paso la página. Nunca le he dado importancia a eso; soy un alma vieja y por eso me relaciono bien con la gente mayor. Los 12 años de diferencia no son un problema para mí”, afirmó.

La pereirana de 23 años restó importancia a la diferencia de edad con James Rodríguez y a las críticas en redes sociales - crédito @luisaduquee/Instagram
La pereirana de 23 años restó importancia a la diferencia de edad con James Rodríguez y a las críticas en redes sociales - crédito @luisaduquee/Instagram

Una postura similar afronta ante las polémicas en las que se ha visto envuelto el futbolista, poniendo como ejemplo la que se desató cuando James no saludó a la hija del presidente Gustavo Petro en su despedida previa a la disputa del Mundial.

Intento entender a las personas cuando hablan mal. Me pongo en sus zapatos. La mejor forma es no ponerse a la defensiva, sino comprender que hay personas que no están viviendo un buen momento y por eso asumen esa posición de lanzar odio. Bloqueo a quien tenga que bloquear y no le doy mucha importancia al asunto”, apuntó.

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