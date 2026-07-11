Gustavo Puerta, elogiado por su exentrenador en Inglaterra: “Sabíamos que podía ser un jugador diferencial”

El nivel de Gustavo Puerta en la Selección Colombia durante el Mundial reforzó su proyección en el mercado de transferencias - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES via Reuters

La eliminación de la Selección Colombia ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 todavía genera repercusiones alrededor de los pasos a seguir, incluida la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo y la de varios jugadores que por edad no estarían considerados para el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Entre las certezas que dejó la séptima participación mundialista de Colombia, la más evidente es la de Gustavo Puerta. El volante del Racing de Santander, que jugará en la primera división de LaLiga en la temporada 2026/27, fue uno de los más destacados en los cinco partidos disputados por su ubicación, su acierto en los marcajes y su eficiencia para iniciar las jugadas de ataque de la Tricolor.

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Ese rendimiento en el torneo reforzó la idea de que su continuidad en el club verdiblanco, pues ya se conoció el interés del Porto de la Liga de Portugal en hacerse con sus servicios. Por eso, aunque tiene contrato hasta 2029, todo indica que será un jugador que llamará la atención en el mercado de transferencias.

Esto se ve reforzado por las palabras de Rubén Sellés, entrenador español que tuvo a Puerta bajo sus órdenes en el Hull City de la Championship League de Inglaterra durante la temporada 2024/25. En el programa radial Tiro al Arco de la emisora Arco FM de Cantabria, el entrenador sostuvo que Puerta es un futbolista con “atributos extra” y vinculó ese perfil con el gran Mundial del mediocampista colombiano.

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El jugador colombiano debutó en la segunda división de Inglaterra con el Hull City, pero no se ganó la tituar hasta la llegada de Rubén Sellés a la dirección técnica - crédito @hullcity/Instagram

Sellés explicó que cuando llegó al club inglés en diciembre de 2024 el colombiano casi no tenía participación desde su arribo en el mercado de verano. En esos primeros cuatro meses con Tim Walter y Andy Dawson, Puerta apenas había disputado 11 partidos.

“Nosotros llegamos a Hull City en diciembre (2024) y Gustavo no estaba participando demasiado después de haber llegado en el mercado de verano. Cuando nosotros hicimos el análisis de la plantilla sabíamos que Puerta podía ser un jugador diferencial”, dijo el entrenador español al medio.

Con la llegada de Sellés, Puerta ganó continuidad: disputó 22 partidos, fue titular en 17 y resultó clave para que el equipo mantuviera la categoría. El entrenador señaló que desde el primer día entendieron que podía convertirse en una pieza importante por sus condiciones, algo avalado por su paso previo por el Bayer Leverkusen, con el que había sido campeón a las órdenes de Xabi Alonso y venía aportando minutos importantes desde el banco de suplentes.

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“Había varios mediocentros que podían darnos ese salto de calidad, pero debido a sus cualidades y el lugar de donde venía, había sido campeón con el Leverkusen, siempre pensamos que sería un chico importante para nosotros y desde el primer día nos enseñó que podía y tenía las cualidades para acabar jugando todos los partidos”, afirmó.

El técnico también remarcó dos rasgos que, a su juicio, explican la influencia del colombiano: su ambición competitiva y su capacidad para contagiar al grupo. En esa descripción incluyó su agresividad con y sin balón, además de una versatilidad que ya había sido destacada por Néstor Lorenzo.

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El entrenador español sostuvo que la barrera idiomática en Alemania e Inglaterra frenó parte del desarrollo de Gustavo Puerta antes de su salto en Racing de Santander - crédito Racing de Santander

“Lo primero que tiene es que es un buen tipo, tiene un juego muy agresivo con y sin balón. Quiere ganar y competir siempre, entonces ese es el espíritu que necesitas en un vestuario, tener jugadores con esa ambición, pero al mismo tiempo que sean capaces de ganarse la simpatía de la gente a través de ser una buena persona y de estar siempre a disposición del equipo”, sostuvo Sellés.

Para el entrenador de 43 años, Puerta “maneja muchos registros”: puede actuar en distintas posiciones, llegar al área, marcar goles y administrar los tiempos de un partido. También le atribuyó una incidencia constante en lo que ocurre dentro del campo y en el comportamiento colectivo de sus compañeros.

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Por otra parte, Sellés consideró que la barrera idiomática en Alemania e Inglaterra pudo haber frenado parte del desarrollo de Puerta, aun cuando coincidió poco tiempo con Xabi Alonso en el club alemán. Según su relato, en Hull City el hecho de compartir idioma facilitó el trabajo con el cuerpo técnico, aunque faltaba trasladar esa comunicación al juego con el resto del equipo.

“Gustavo es un jugador que influye mucho en el juego y a sus compañeros. No para de comunicar en todo el partido, tiene esa habilidad de ver el fútbol desde adentro, ver dónde hay espacios, de poder agrupar con balón, generar, organizar. Lo cual a nosotros como cuerpo técnico nos facilitaba la tarea, mucho más si tiene esa capacidad de comunicar”, expresó.

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Sellés relacionó el rendimiento de Gustavo Puerta en Racing de Santander y en la Selección Colombia con un modelo de juego que potencia su influencia con y sin balón - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Luego añadió que el avance definitivo llegó por una combinación de factores en Racing de Santander: el modelo de juego, la confianza, el entrenador y la posibilidad de comunicarse al 100% en español.

“Cuando trabajábamos en Inglaterra hacía un trabajo extraordinario, pero le faltaba poder comunicar como comunica en español. Creo que el modelo de juego de Racing, el equipo, el entrenador, la confianza y esa capacidad de comunicar 100% es lo que le ha permitido dar ese salto tan brutal este año”, señaló.

El español vinculó además el rendimiento del volante en el Mundial con lo que ya venía haciendo en Racing de Santander, aunque con matices: “Ambos contextos son similares en cuanto a principios en la Selección Colombia y Racing de Santander, no así en cuanto a posicionamiento. Es un fútbol muy característico de lo que es Gustavo Puerta, un fútbol en el que crece con y sin balón, quiere tener muchos apoyos cerca y al mismo tiempo tener gente que rompa en la última línea. Que cuando pierden la pelota tienen que reaccionar de manera inmediata para recuperar y cuando están en momento defensivo quiere presionar más, que defender en área propia”, expresó.

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