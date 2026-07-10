Sofía Vergara celebró su cumpleaños alejada de los focos y con una fortuna en crecimiento: estos son los números de la colombiana

Sofía Vergara celebró su cumpleaños 54 en Italia, acompañada de su círculo más cercano, en Italia - crédito @sofiavergara/Instagram

El viernes 10 de julio, Sofía Vergara cumple 54 años de edad, hecho que no pasa desapercibido en la farándula internacional.

La colombiana, reconocida por su trabajo como actriz en Modern Family y Griselda, así como por su rol como jurado en America’s Got Talent, se hizo notar en 2025 con una fiesta de cumpleaños en un yate por el Mar Mediterráneo en el que reunió figuras que iban desde J Balvin hasta Naomi Campbell. No obstante, en esta oportunidad se inclinó por hacer algo más reservado e íntimo.

Así se pudo constatar con las imágenes compartidas por la barranquillera en su cuenta de Instagram. La Toty volvió a escoger el Viejo Continente para celebrar su cumpleaños, pero esta vez se inclinó por una villa en la costa del Mediterráneo, en Italia.

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Junto a la "Toty" estuvieron su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott y Luis Balaguer, socio de negocios de la colombiana durante más de 30 años - crédito @sofiavergara/Instagram

Junto a ella se encontraban su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott —con el que estuvo envuelta en rumores de noviazgo desde el año pasado, pero que finalmente fueron desmentidos por Vergara—, y el productor Luis Balaguer con el que la Toty colaboró durante la realización de Griselda y un habitual socio de negocios.

En las fotografías, Sofía lució un vestido veraniego de flores y posó junto a una torta de cumpleaños hecha con su rostro. No pasó mucho tiempo para que los mensajes de felicitación inundaran la publicación, con comentarios que destacaban tanto su estado anímico como la naturalidad con la que comparte momentos de su vida privada.

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La actriz fue felicitada por distintas celebridades durante la jornada, luego de compartir algunas fotografías del festejo - crédito @sofiavergara/Instagram

Figuras de la farándula como Valerie Domínguez, Valentina Ferrer, Heidi Klum, Jessica Alba, Patrick Schwarzenegger no desaprovecharon la chance de felicitar a la Toty en su día especial.

Esta es la fortuna de Sofía Vergara

La barranquillera inició su carrera a inicios de los 90 como modelo, siendo especialmente sonada una publicidad que realizó para Pepsi. No pasó mucho tiempo para dar el salto a la actuación, primero en producciones mexicanas —la más recordada fue Acapulco, cuerpo y alma donde compartió pantalla con Marcelo Cezán—y luego como presentadora en el programa Fuera de serie, de Telemundo.

El saltó a la atención del público estadounidense fue paulatino. Desde un recordado cameo en Guardianes de la Bahía en 1999 y una serie de papeles menores y apariciones en publicidades, el salto definitivo llegó en 2009, cuando se incorporó al reparto de la comedia de situación Modern Family para dar vida a Gloria Delgado-Pritchett, papel por el que recibió nominaciones a los Emmy Awards y los Globos de Oro. Posteriormente, su incorporación como jurado en America’s Got Talent y su protagónico en Griselda terminaron por afianzarla en el ámbito del entretenimiento.

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Sofía Vergara y su hijo Manolo González idearon la marca TOMA, cadena de restaurantes orientada a las empanadas, y uno de los más recientes emprendimientos de la actriz - crédito @manologonzalezvergara/Instagram

Aprovechando su estatus de celebridad, Vergara lanzó dos líneas de ropa, una línea de joyería, una de calzado, una de lencería, una de gafas en alianza con Foster Grant, una marca de muebles y fragancias, y hasta incursionó en industria alimentaria con TOMA, una marca de empanadas creada junto a su hijo Manolo González.

Un artículo de Forbes en 2016 relató que un calendario en bikini publicado en 1997 sacó a la Toty de una racha de apuros económicos, algo que terminó de moldear su manera de abordar los negocios. “Vergara se dio cuenta de que el verdadero dinero estaba en atraer a los fans a través de productos, como lo había hecho con aquel primer comercial para Pepsi, y no solo a través de la televisión o el cine”, explicaron entonces.

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Desde entonces, cada negociación para colocar su nombre o su rostro en producto incluye recibir “una regalía fija y, tras vender un cierto número de productos, un porcentaje de los ingresos”, describiendo sus líneas de ropa para WalMart —previamente KMart— como uno de los ejemplos más exitosos. Adicionalmente, y a diferencia de otras actrices, estos contratos plurianuales rara vez se extienden a publicaciones patrocinadas en Instagram.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, portal especializado en estimar el patrimonio de celebridades, Vergara cobró unos 30.000 dólares por episodio durante las tres primeras temporadas —entre 2009 y 2011—, lo que sumó 2,6 millones de dólares en ese período. En las temporadas cuarta y quinta, el salario ascendió a 90.000 dólares por capítulo, y entre 2014 y 2018 llegó a 190.000 dólares por episodio, equivalentes a 4 millones de dólares por temporada. A partir de 2018, su pago alcanzó los 500.000 dólares por episodio, es decir, 10 millones de dólares por temporada.

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Sofía Vergara llegó a estar entre las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense gracias a su papel en 'Modern Family' - crédito captura de pantalla FX

Esos ingresos la situaron durante varios años consecutivos como la actriz con mayores ganancias en la televisión de Estados Unidos. Sucesivamente recaudó aproximadamente 19 millones de dólares en 2012; más de 35 millones en 2013; 28,5 millones en 2015, y 43 millones de dólares en 2016.

Entre junio de 2018 y junio de 2020, sus ingresos anuales se mantuvieron en torno a esa misma cifra, combinando el salario de Modern Family con el que percibía siendo jurado de America’s Got Talent, que rondaba unos 10 millones de dólares en 2020. Se desconoce si dicha cifra aumentó en los años posteriores.

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A la fecha, su patrimonio neto actual, de acuerdo con el portal, se estima en 180 millones de dólares, solo con sus ingresos como actriz o jurado de televisión, sin tomar en cuenta el valor de sus emprendimientos o colaboraciones con marcas, así como sus inversiones en finca raíz, por lo que la cifra podría ser incluso mayor.