“Lo prometido es deuda”: hincha del Deportivo Cali cumplió y subió foto desnuda

La locutora confirmó por medio de sus redes sociales que, tras la insistencia de sus seguidores, tomó la decisión de desnudarse. Vía: Instagram Faymartinezr

Fay Martínez, hincha del conjunto vallecaucano afirmó días atrás en sus redes sociales que, si el atacante del Deportivo Cali Marco Pérez anotaba un gol ante Águilas Doradas, se quitaría la ropa. Los goles llegaron en el partido siguiente y los aficionados exigieron la foto de la locutora.

Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues 💚 pic.twitter.com/g658S8keHv — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 13, 2021

A pesar de que la fanática del ‘verdiblanco’ reiteró que la apuesta era solamente para ese partido en especial, los constantes mensajes que pedían el cumplimiento de su palabra hicieron replantear la posibilidad de cambiar las condiciones , y hacer el desnudo tras el doblete del jugador ante Junior de Barranquilla, el pasado 17 de febrero.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Martínez dio la noticia de que publicaría la foto que tanto esperaban sus seguidores y confirmó que ya había conseguido el fotógrafo.

“Debido a la cantidad de gente de todo el mundo que me ha presionado, voy a empelotarme, voy a hacer el desnudo. Si hay que hacer algo hay que hacerlo bien, tras de que yo no es que esté de 90-60-90, hay que hacer las cosas bonitas y de manera artística. Ya tengo la persona que me va a tomar la foto.”, afirmó la comunicadora.

Pues bien, este martes 23 de febrero, Fany publicó la solicitada foto, que dejó a más de uno con la boca abierta. “Lo prometido es deuda, amé esta foto”, comentó en la publicación la hincha de la escuadra caleña.

Foto publicada por Fay Martínez a través de su cuenta de Twitter.

Una historia que empezó con la presión de los hinchas a Marco Pérez

Al parecer, la presión a la cual fue sometido Marco Pérez por parte de la hinchada dio sus frutos ya que tuvieron que pasar siete fechas para que hiciera su debut goleador con el Cali, pero eso pasó a un segundo cuando la preocupación de los aficionados se centró en el desnudo de la locutora .

La periodista afirmó estar soltera y por eso también se motivó a hacer la propuesta, ya que nadie le pondría problemas. Respecto a su amor por el Deportivo Cali dijo: “Yo soy hincha del Cali desde pequeña, mi hermana me inculcó el amor por el fútbol y más por el Deportivo Cali. Siempre he sentido el amor del equipo que hasta he llegado a enojarme cuando pierden, el tema de Marco me tenía impaciente porque lo trajeron y no anotaba, entonces por eso se dio la apuesta”.

En un video de Instagram, aprovechó los momentos previos a la publicación de la fotografía, para solicitar el apoyo de sus seguidores con una colecta que está realizando en pro de la comprar balones y guayos para los jóvenes deportistas que no tienen recursos en el distrito de Aguablanca.

“Me gustaría invitar a las personas que quieran unirse conmigo y reunir utensilios deportivos para entregárselos a los niños de una escuela del barrio Desepaz. Los que estén de acuerdo y se les antoje ayudarme, los invito para que me escriban por el DM (mensaje directo)”, concluyó.

