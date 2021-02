Hermana de Santiago Arias subió una fotografía que despertó los halagos de los internautas

Foto tomada de las redes sociales de Tatiana Arias.

Tatiana Arias cautivó a sus seguidores en las redes sociales con una sensual fotografía por la que le llovieron flores. La hermana de Santiago, defensor del Bayer Leverkusen y de la selección de Colombia, se ve en la escena con un traje de baño que puso en evidencia su buen trabajo abdominal y sus piernas tonificadas.

“Terminarás donde necesites estar, con quien deberías estar y haciendo lo que deberías hacer”, fue la leyenda con la que acompañó la foto la antioqueña que, un par de días atrás, cumplió 25 años.

La publicación tiene, por el momento, más de 9 mil likes y se acerca a los 200 comentarios, en los que se destacaron mensajes como “Me despierto contigo y esta bella foto. Eres muy hermosa”, “Dios dijo hagamos lo más hermoso y naciste tú” y “Simplemente maravillosa. Mucha belleza natural. Eres un encanto de mujer”.

Esta no es la primera vez que comparte sensuales fotografías, también lo hizo un par de semanas atrás, con un atuendo deportivo blanco, conformado por una falda y un top.

Arias suele subir contenido en sus redes sociales sobre la vida sana. Es en ese escenario donde comparte rutinas de entrenamiento, recetas y mensajes para sus más de 214 mil fans y quienes estén interesados en conocer más sobre el mundo fitness.

Su mayor motivación es que las personas alcancen objetivos, por medio de hábitos sanos, como lo dio a conocer en entrevista para Red Más Noticias, a inicios del mes en curso.

“Cuando arranqué con este estilo de vida lo fui compartiendo de a poco, pero cuando empecé ver cambios tan importantes, no solo desde lo físico, sino también desde lo mental, entendí que debía transmitir ese mensaje y que las personas crean que pueden lograrlo”, señaló.

En esa entrevista, reveló que no es necesario privarse de ciertas comidas y que las metas personales se alcanzan con disciplina, entendiendo que el ejercicio es divertido. También reveló que su hermano la apoya y es uno de sus fanáticos más fieles. “Siempre me ha respaldado, me dice que para adelante y con todo. Él me ayudó desde el primer momento y está al tanto de lo que necesito para seguir con mis proyectos. Es incondicional”, apuntó.

Le puede interesar: