“Mi cuerpo no es perfecto, eso es lo que ven las redes sociales”: La Segura envía mensaje de amor propio

Recientemente, La Segura cautivó a sus seguidores con una serie de videos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que decidió mostrar su cuerpo al natural, sin filtros ni retoques fotográficos.

En su publicación, la colombiana aclara que no es perfecta y que, como cualquier persona, tiene ciertas cosas que no le gustan de su cuerpo. Esto, luego recibir varios mensajes de mujeres que aseguraban que querían tener el cuerpo perfecto que ella tenía.

“Muchas mujeres me escriben que quieren tener mi cuerpo, que mi cuerpo es perfecto, pero no, mi cuerpo no es perfecto, eso es lo que ven las redes sociales. Yo tengo celulitis, la cola no la tengo perfecta, me sale demasiada celulitis, tengo un hueco en la nalga que es herencia porque todas las mujeres de mi familia lo tenemos, la imperfección de mi cuerpo es hermosa”, aclara en el video, mientras muestra su cuerpo en bikini.

De igual manera, la caleña puntualizó que a pesar de haberse realizado un procedimiento estético en su abdomen, se cuida mucho en la comida, va a entrenar, sigue una rutina y se ama tal cual es.

“Esto es por la lipo y buena alimentación, claramente”, dice al señalar su abdomen.

La youtuber aprovechó el momento para invitar a sus seguidores a aceptarse y amarse tal cual son y a no compararse, pues cada quien es ‘perfecto’ a su manera.

“Escúchame muy bien, ámate y si hay algo de ti que no te gusta tanto pues trata de mejorarlo. Amor, yo no tengo el cuerpo perfecto, igual que tú. Tú eres hermosa igual que yo”, expresó.

La creadora de contenido también fue tendencia luego de contar que había tenido un accidente mientras iba manejando su camioneta. La influencer afirmó que esta era la primera vez que le ocurría una situación así, pero que se encontraba bien.

“Me acabo de estrellar de la manera más estúpida del mundo, tengo demasiada impotencia, estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrello. Gracias a Dios no pasó a mayores y no fue nada grave. Mi familia está bien, yo estoy bien”, comentó la caleña por medio de sus historias.

Asimismo, mostró un video en el que se observa a un trabajador haciendo mantenimiento a la camioneta, que sufrió un golpe en la parte trasera. No obstante, el otro automóvil involucrado fue el que se llevó la peor parte del impacto, debido a que presentó un daño más severo en la zona delantera.

Ante las críticas que recibió de algunas personas que afirmaban que ese accidente había sido por andar distraída con el celular, la creadora de contenido se pronunció y aclaró que no iba conduciendo mientras miraba el teléfono celular, pues todo lo que ocurrió fue inesperado.

“¿Quién les dijo a ustedes que yo me estrellé por estar manejando con el celular? Literal fue un accidente. No tenía el celular”, aclaró la influencer.

Por otro lado, la caleña agradeció a sus fans por los mensajes de preocupación, en los que quisieron saber cómo se encontraba de salud.

